Фигурант дела об отравлении таллием в Ростовской области вернулся на завод

Ростов-на-Дону, , 22:49 — REGNUM В Ростовской области фигурант уголовного дела об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева вернулся на завод. Владислава Ш. отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

В ближайшее время сотрудник предприятия пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката подозреваемого, следствие отказалось от идеи проведения экспертизы на полиграфе.

«Меня и не увольняли. После того как 16 апреля я нашел адвоката, мы направили на ТАНТК письменное уведомление о том, что я подвергся незаконному аресту и по этой причине не могу выйти на работу. Вчера арест был отменен, соответственно, сегодня, 4 сентября, я обязан был выйти на работу», — цитирует Владислава Ш. издание «РБК».

Также подозреваемый пожаловался на действия сотрудников правоохранительных органов, которые якобы угрожали ему и требовали признать вину по делу о массовом отравлении на авиазаводе.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление таллием произошло в Таганроге в декабре 2017 года. От действия тяжелого металла пострадали около 30 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого в апреле 2018 года был задержан инженер авиазавода Владислав Ш., который дал признательные показания, от которых позже отказался.

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