Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск, который подала муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» к департаменту транспорта города-миллионника. Как следует из документов, размещённых на сайте суда, перевозчик требует от ростовских властей оплаты за работу на ЧМ-2018, передаёт ИА REGNUM 21 августа.

Перевозчик выполнил услугу по доставке болельщиков автобусами-шаттлами согласно заключённому между сторонами договору, но департамент обязательства по контракту не выполнил. Задолженность, которую планирует взыскать «Ростовпассажиртранс», составляет 10,8 млн руб.

Арбитражный суд назначил первое заседание по делу на 11 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 209 тыс. болельщиков воспользовались автобусами-шаттлами в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. В период мундиаля организовано семь маршрутов.

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