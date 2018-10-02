Борьба за «Евродон»: Ростовская область в сентябре

Илья Романов, , 17:16 — REGNUM

В сентябре текущего года заголовки изданий Ростовской области пестрили заголовками о том, что Внешэкономбанк, которому принадлежит контрольный пакет акций (74%), добивается смены руководства крупнейшего российского агрохолдинга «Евродон». В компании называют происходящее рейдерским захватом, а публикации в СМИ — заказными.

Около 3,5 тыс. человек — жители Республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области, а также Республики Южная Осетия — подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с крупнейшим производителем индейки в России — агрохолдингом «Евродон». По словам авторов петиции, глава государства дважды принимал участие в судьбе компании, и эта поддержка буквально спасла предприятие.

«Сейчас ситуация намного хуже. Если Вы не вмешаетесь, произойдет рейдерский захват. Руководство Внешэкономбанка, не выполнив свои обязательства по предоставлению кредита, уже требует 100% возврата денег и грозится отобрать производство. Подобные попытки уже предпринимались, но сейчас их действия переходят все границы: идет травля в СМИ, дискредитация, распространяется клевета, готовятся диверсии. Все предпринимаемые банком действия — незаконны», — утверждается в обращении.

В это же время сам основатель и генеральный директор ООО «Евродон» Вадим Ванеев выступил с обращением, опубликовав его в социальной сети Facebook.

«Мне, сыну медсестры и водителя, удалось построить на постсоветском пространстве такие масштабные проекты, какие не смог построить Советский Союз с его ресурсами. Наше развитие недофинансировано на треть, мы еще многое не достроили. Тем не менее наши предприятия работают и уже сегодня способны производить 150 тыс. тонн мяса индейки и 30 тыс. тонн мяса утки в год. А с дальнейшей модернизацией в разы больше», — подчеркнул глава агрохолдинга.

По его словам, в настоящее время на предприятиях группы компаний «Евродон» трудоустроено 7 тыс. человек.

Ванеев также отметил, что это уже шестая попытка отобрать у него бизнес. При этом он утверждает, что государство к сложившейся ситуации не имеет никакого отношения.

Обращение к главе государства и населению появилось на фоне того, как Внешэкономбанк объявил о готовности «реанимировать» компанию, которая пришла в упадок в связи с несколькими вспышками птичьего гриппа на её территории. При этом кредитная организация, владеющая контрольным пакетом акций, планировала оздоровить агрохолдинг без участия генерального директора. ВЭБ направил Ванееву письмо с просьбой покинуть руководящий пост. По мнению кредитора, якобы ошибки в управлении привели «к падежу поголовья, нехватке денежных средств, задержкам зарплат и оттоку персонала». Наряду с этим ВЭБ потребовал от «Евродона» расплаты по кредиту на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

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В эти же дни в интернете было распространено скандальное видео о том, как на птицеферме «Евродона» сотрудники устроили жестокую расправу над поголовьем индейки. В компании по этому поводу проводится проверка, а депутаты Госдумы РФ обратили внимание на случившееся Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел России.

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Одним из последних сообщений, демонстрирующих ситуацию на предприятии, стала информация о том, что депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) обратился с просьбой о защите «Евродона» к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он обратил внимание российского премьер-министра на то, что, по его мнению, к проблемам «Евродона» приложили руку «недобросовестные конкуренты».

«Воспользовавшись возникшими трудностями и сменой руководства Внешэконобанка и Минсельхоза России, недобросовестные конкуренты предприняли вторую попытку рейдерского захвата агрохолдинга (первая была пресечена, благодаря личному вмешательству президента РФ Владимира Путина), что может нанести значительный ущерб агрохолдингу и государству в целом», — указал в запросе депутат.

ИА REGNUM отмечает, что в 2016 году уже был организован сбор подписей в защиту ООО «Евродон» и его гендиректора от «рейдерского захвата» компании. Тогда сообщалось, что компания А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») приобрела 40% компании, а затем пыталась через суд исключить Вадима Ванеева из числа участников общества и признать незаконным получение «Евродоном» двух кредитных линий на общую сумму 24 млрд рублей. Петиция была адресована в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Спустя время все претензии были отозваны, а доля была продана структурам ВЭБ. Источники не исключили, что ситуация нормализовалась благодаря вмешательству главы государства.

Пока о реакции федеральных властей на ситуацию, сложившуюся в 2018 году, не сообщается. Приходится только гадать о том, как сложится судьба крупнейшего российского агрохолдинга и останется ли Ванеев на посту руководителя.

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