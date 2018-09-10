«Ростовская оппозиция получила больше, чем обычно» – политтехнолог

Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Те нарушения, которые были зафиксированы на выборах в Законодательное собрание Ростовской области шестого созыва, никоим образом не повлияли на результаты голосования. Они были или единичны, или совсем незначительны. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

«Как только было объявлено про пенсионную реформу, увеличение НДС и цен на бензин, традиционном повышении коммунальных платежей, оппозиционные партии решили, что кампания уже выиграна. И это их расслабило. В результате они получили больше, чем обычно, но меньше, чем хотели. И меньше, чем на самом деле могли», — считает эксперт.

По словам собеседника агентства, серьёзной избирательной кампании оппозиционеры на Дону не проводили.

«Я не видел ни одной более-менее активной, жёсткой, напористой или агрессивной кампании. Всё ограничивались стандартным набором «плакат на стенд, газета — в почтовый ящик и немного пикетчиков». И вся оппозиция лишь заявляла о проблемах, но не предлагала реальных и понятных путей их решения. При этом некоторые оппозиционные кандидаты победили в своих округах, потому что им просто дали такую возможность в результате предварительных переговоров (и в этом я не вижу ничего предосудительного)», — отметил Смирнов.

ИА REGNUM напоминает, что в выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва приняли участие более 1,4 млн жителей Ростовской области. Явка составила 45,4%. Победу на выборах одержала «Единая Россия» (57%). Следом за партией власти расположились КПРФ (17,1%), ЛДПР (9,8%), «Справедливая Россия» (7%), «Коммунисты России» (5%). Представитель «Партии Роста» Дмитрий Величко победил в Советском одномандатном округе Ростова-на-Дону.

46 мест в донском парламенте шестого созыва займут «единороссы», восемь — представители КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России». При этом последние три партии в региональном парламенте представлены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, на аналогичных выборах в 2013 году была зафиксирована явка на уровне 42,06%. Пять лет назад за партию власти проголосовало 62,45% избирателей, за КПРФ — 14,71%, за «Справедливую Россию» — 7,97%. Партия ЛДПР не прошла в донской парламент, набрав 4,73% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах депутатов Ростовской области – 45,4%

Читайте развитие сюжета: «У оппозиции в Ростовской области есть два пути» – политтехнолог