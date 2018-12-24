«Евродон» получил около 144 млн рублей — из бюджета Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Правительство Ростовской области, как об этом сообщалось ранее, оказало помощь крупнейшему агрохолдингу «Евродон». Группа компаний получила из региональной казны около 144 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 24 декабря.

Эта сумма будет потрачена на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. Получить средства компания смогла только после закрытия долгов по налогам.

На этом помощь региональных властей не заканчивается. ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря ростовский губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о возмещении ущерба, который нанёс предприятию птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в счёт погашения задолженности по заработной плате перед работниками агрохолдинга «Евродон» Внешэкономбанк перечислил 155 млн рублей. Эти средства позволят совершить выплаты сотрудникам предприятия за август, сентябрь и октябрь. Уточнялось, что вопрос об оптимизации штатной численности сотрудников компании пока не идет.

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