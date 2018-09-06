Ростовский суд отстранил от должности фигуранта дела об отравлении таллием

Ростов-на-Дону, , 23:51 — REGNUM 37-летний житель Таганрога Владислав Ш., обвиняемый в массовом отравлении таллием работников авиазавода имени Бериева, временно отстранён от должности на предприятии. Инженер находится под подпиской о невыезде, уточнили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ростовской области 6 сентября.

Расследованием уголовного дела по факту массового отравления на таганрогском предприятии занимаются работники первого отдела по расследованию особо важных дел. Обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») предъявлено одному из сотрудников авиазавода Владиславу Ш. Ранее в течение шести месяцев он находился под домашним арестом. По истечении этого срока избранная мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В целях обеспечения надлежащего поведения фигуранта при производстве по делу в суд было направлено ходатайство о временном отстранении от должности, которое удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Ш., обвиняемый в отравлении таллием почти 30 человек, вернулся на рабочее место. Фигурант уголовного дела, который был задержан весной 2018 года, сначала дал признательные показания, от которых позже отказался. Инженер авиазавода заявил о том, что взял на себя вину за преступление под давлением силовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Фигурант дела об отравлении таллием в Ростовской области вернулся на завод