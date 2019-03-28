Жителям региона уходящий 2018 год принёс немало испытаний. Зимой — аномальные морозы, летом — ураганы, которых, по наблюдениям старожилов, не случалось несколько десятилетий. Аграрии, получившие большой урожай зерновых, так и не получили достойной оплаты за свой труд. К тому же и без того нездоровую экономику подорвали взлетевшие цены на моторное топливо. Но одно из главных событий года политикам и общественности ещё предстоит осмыслить. Алтайский край обрёл нового губернатора. Это произошло впервые за почти 13 лет. В глубоко дотационный регион с традиционно высокой протестной повесткой пришёл «варяг», избрался и вступил в «Единую Россию».

ИА REGNUM Сибирские морозы

Altairegion22 Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев и алтайский губернатор Виктор Томенко

Большие проблемы большого урожая

Рекордные и невероятно дешёвые 5 млн тонн зерновых, собранные в Алтайском крае год назад, принесли аграриям немало проблем в аграрном сезоне 2018 года. Уже в начале периода стало понятно: цена хлеба действительно больше не зависит от цены зерна.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха

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Помимо этого, в январе 2018 года из-за сильных морозов и минимального снежного покрова многие земледельцы опасались вымерзания посевов.

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Но в самом начале года крестьяне не могли и предположить, что природные катаклизмы — ещё не самое неприятное. В самый сезон посевных работ в стране взлетели цены на ГСМ: стоимость литра солярки перевалила за 50 рублей. К тому же переувлажнение почвы сменилось засухой. Сказалась и смена власти в регионе: после неожиданной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет, о проблемах аграриев практически не вспоминали. А вновь собранные в регионе более 5 миллионов тонн зерновых опять пришлось продавать по заниженным ценам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

«На нас всем наплевать. Вводить режим ЧС нужно было ещё в первой декаде посевной кампании — в мае. К примеру, у нас в Шиуновском районе из-за осадков создался небывалый запас влаги в почве — на моей памяти такое произошло впервые за последние 46 лет. Но нас сейчас больше интересует, кто и что сделал для того, чтобы цены на дизтопливо снизились? Мы начали закупать его для посевной оптом по 35 рублей, а сейчас нам его продают уже по 50 рублей. Погектарную поддержку раньше дали — хорошо, но это, извините, только на поддержание штанов — 150 рублей на гектар получилось. Это даже меньше, чем стоимость бутылки водки. Ни о каком развитии не может быть и речи», — отмечает фермер из Шипуновского района Владимир Жданов.

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Неутешительные данные по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи озвучил в декабре 2018 года Алтайкрайстат. В 2016 году переписчики насчитали в регионе 63,2 тыс. заброшенных ЛПХ, что втрое больше показателей 2006 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

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Аномальные морозы

В середине января 2018 года температура воздуха в Алтайском крае опускалась ниже 45 градусов по Цельсию. И хотя масштабных трагедий допущено не было, десятки жителей региона обратились к медикам после полученных обморожений. В условиях стационара лечение потребовалось десяткам пациентов.

ИА REGNUM Сибирские морозы

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В это же время были внесены корректировки в расписание работы Барнаульского автовокзала. В общей сложности в рейсы не вышли свыше 300 автобусов.

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К концу января 2018 года морозы ударили по региону с новой силой. Столбик термометра местами опускался почти до минус 50 °C. На предприятиях электросетевого хозяйства региона произошло 60 отключений продолжительностью не более трёх часов. Помимо этого, серьёзные перебои возникли в сфере снабжения газом на бытовые нужды населения: под отключение попало 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске.

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Вечером 21 января 2018 г., когда температура воздуха в регионе опустилась ниже 40 ˚С, в Бийске замерзли 87-летняя пенсионерка и её сорокалетний внук. Предварительно установлено, что причиной смерти стало сильное обморожение.

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Наводнение

Практически сразу после президентских выборов Алтайский край прошёл испытание наводнением. После холодной зимы пришедшее в регион резкое потепление осложнило паводковую ситуацию в 12 районах. Наблюдалось уникальное явление: движение вводы вверх по течению русел больших и малых рек.

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Режим ЧС был ведён 29 марта 2018 года. Побывавший на Алтае 31 марта сибирский полпред Сергей Меняйло отмечал, что подтопленными в регионе остаются 41 населённый пункт в 10 муниципальных образованиях. Это 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с населением 1240 человек.

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Весенний паводок в Алтайском крае затронул более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах региона, заявил 17 апреля теперь уже бывший губернатор края Александр Карлин. Помимо домов и приусадебных участков, от паводка в Алтайском крае пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры (29 из них — объекты краевой собственности, 47 — муниципальной).

ИА REGNUM Паводковая ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая

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Известие о том, что Алтайский край справился с первой волной паводка, поступило лишь спустя месяц после начала наводнения. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, за это время силами пожарно-спасательных гарнизонов, администрацией районов и группировок ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Сибирского спасательного центра, Уральского поисково-спасательного отряда проведена масштабная работа: с низменных участков и из домов откачено около 300 000 кубометров воды; организована доставка питьевой воды и продуктов в более чем 300 домовладений; оказана разнообразная адресная помощь почти четырём тысячам человек.

ИА REGNUM Размыв дороги в Ребрихинском районе

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Только из федерального бюджета для оказания единовременной материальной и финансовой помощи потребовалось более 390 миллионов рублей.

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Трагедии

Эхо трагедии с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» напрямую коснулось и жителей Алтайского края. И дело не только в многочисленных проверках противопожарной безопасности общественно значимых мест с большим количеством посетителей, но и в том, что Кемерово погибли двое детей из Заринска: сын 2002 года рождения и дочь 2008 года рождения в период весенних школьных каникул гостили у отца. Когда начался пожар, оба ребёнка и родитель находились в кинотеатре и погибли.

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Какое-то время жители Барнаула даже опасались ходить в местные кинотеатры. О том, что посещаемость барнаульских кинотеатров, несмотря на школьные каникулы, снизилась в два раза, сообщил владелец сети «Киномир» Яков Кац. Кстати, не обеспечивающие противопожарную безопасность торговые центры в Барнауле продолжают закрываться. 20 декабря 2018 года была запрещена эксплуатация ТЦ «Геомаркет» «до вступления в силу решения суда». Как сообщают информагентства, собственнику здания было предписано устранить ряд нарушений пожарной безопасности, но он не сделал этого в отведённый срок. Также в декабре по той же причине были закрыты две детские игровые зоны в ТЦ «Галактика».

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Разрушительный ураган с градом и грозами накрыл Барнаул и прилегающие к нему районы 23 июня 2018 года. После первых же разрядов молнии у многих горожан погас свет, из строя вышли несколько электрических подстанций, произошли аварии на водоканале. Только одних поваленных деревьев насчитали около 100. К сожалению, не обошлось и без серьёзных ЧП. Погиб крановщик — строительный кран упал прямо на проезжую часть. Также сотрудникам ГУ МЧС по Алтайскому краю пришлось оказывать помощь пассажирам прогулочного катера, которых смерч застал на Оби.

Цитата со страницы Алексея Ушакова в facebook Наступление урагана на Барнаул

Один из участников Рождественских чтений Алексей Ушаков стал свидетелем того, как в Косихе формировался разрушительный ураган.

«Я был в самом эпицентре и всё это видел. Мало того, в самом начале были очень красивые эффекты, в преддверии катастрофы. Когда люди стояли и не понимали, что происходит: когда исчез свет, но осталась красивая и странная подсветка и когда вдруг появился странный туман. Я сначала подумал, что это мелкий дождь, но это было что-то другое. Возможно, пыль в сумме с серо-огненной подсветкой. Но пыль была при полном штиле. А в полукилометре деревья бесились. Там был очень сильный ветер. И люди стояли смотрели, некоторые фотографировались», — повествует Алексей Ушаков.

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Курортный сбор и другие новшества

С мая 2018 года в Алтайском крае и ещё трёх российских регионах (Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях) стартовал эксперимент по введению курортного сбора. Вопреки опасениям экспертов, что нововведение может сказаться на турпотоке в регион, местные власти заявляли, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45—50 миллионов рублей.

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Однако уже в ноябре 2018 года стало ясно, что прогноз этот не оправдается.

«Сейчас по факту бюджет получил 15,7 миллиона. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение. Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора, или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне, или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики», — председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Altairegion22 Белокуриха

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С приходом на губернаторское кресло Виктора Томенко претерпела существенные изменения структура аппарата регионального правительства. В обновлённом аппарате значатся 13 министерств, 13 управлений и четыре инспекции. Как и в предыдущей модели, губернатором и председателем правительства Алтайского края стало одно лицо. Из новшеств — среди девяти заместителей председателя правительства не будет ни одного со статусом «первый», хотя в аппарате у предыдущего главы было сразу два первых зама. Не смотря на то, что губернаторские выборы в Алтайском крае прошли 9 сентября 2018 года, многие ключевые посты до сих пор вакантны.

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Из других новшеств стоит выделить те, которые «аукнутся» на кошельке жителей региона — повышение цен на проезд и тарифов на тепло. Что касается первого, то с 1 начала 2019 года стоимость проезда в барнаульских маршрутках поднимется с 20 до 25 рублей, в автобусах — с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей. По транспортным картам в автобусах, трамваях и троллейбусах тариф будет единым — 21 рубль.

Также власти за последние несколько недель приняли решения об увеличении тарифа на тепло. Отопление с 1 января подорожает на 1,7% (увеличение из-за роста НДС). Если сейчас барнаульцы платят по 1827,32 рубля за гигакалорию, то с нового года будут уже 1858,30 рубля за гигакалорию. С 1 июля произойдет ещё один рост на 2,4% — до 1902,90 рубля за гигакалорию.

Скандалы

В высокодотационном регионе, где, по выражению нового губернатора Виктора Томенко «некому учить и некому лечить», любопытна палитра происходивших скандалов.

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В сентябре, после губернаторских выборов, на которых КПРФ не стало выставлять своего кандидата в губернаторы, внутрипартийный кризис, наблюдающийся в рядах алтайских коммунистов в последний год, заметно усилился. Вслед за экс-лидером регионального отделения партии Сергеем Юрченко о выходе из партии заявил депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Олег Кравченко. И если первый не стал публично озвучивать причину своего решения, намекнув лишь о том, что «партия делает не то, что нужно», то депутат АКЗС высказал всё, о чём в кулуарах последний год говорили многие уважаемые коммунисты: действия нового руководства краевого отделения КПРФ существенно снизили имидж партии.

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Случай немыслимой жестокости имел место в июне 2018 года в Михайловском районе Алтайского края: 15-летняя школьница, дурачась, отрубила голову котёнку, а потом еще и расчленила животное ножом. Этот безумно жестокий поступок получил широкий общественный резонанс после того, как видеокадры опубликовал в соцсетях один из друзей живодерки. Те, у кого крепкие нервы и кто досмотрел видео до конца, говорят, что на заключительных кадрах действительно можно разглядеть части уже мертвого животного, явно не похожего на курицу или кролика.

Родители девушки (отец, по некоторым данным, работает в администрации посёлка) попытались оправдаться и извиниться перед общественностью, но не получилось.

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В июле 2018 года минюст США сообщил о задержании по обвинению в работе на российского чиновника, находящегося в американском санкционном списке, 29-летней гражданки РФ Марии Бутиной. Уроженка Барнаула довольно известна в определённых кругах с 2011 года. Именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией». Собиралась попасть в Госдуму РФ, потому что хочет «жить в богатой, высокоразвитой, благополучной, безопасной и счастливой стране» и сделать «всё возможное, чтобы это было возможно в России».

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Мария несколько месяцев находится в одиночной камере. 14 декабря 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что арестованная в США гражданка России Мария Бутина, вероятно, пошла на сделку со следствием для того, чтобы скорее вернуться на родину. Лавров добавил, что Бутина продолжает содержаться в тюрьме в тяжелых условиях.

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Также в июле 2018 года на Алтае началась масштабная борьба за цензуру в интернете. В частности, обвинение в экстремизме получила 23-летней жительнице Барнаула Мария Мотузная.

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На её странице нашли «картинки с оскорблениями чувств верующих». Несмотря на то, что прямых оскорблений или призывов к насилию эксперты не обнаружили (претензии у полицейских возникли к нескольким изображениям с язвительными замечаниями в отношении священников и христианства, а также к двум картинкам с африканцами и шутками относительно цвета кожи), Марию Мотузную намеревались осудить, но судебный процесс затянулся из-за широкого общественного резонанса и поведения самой обвиняемой: девушка сбежала из страны.

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В августе 2018 года оскандалился региональный избирком. Речь идёт о массовой рассылке перед губернаторскими выборами писем руководителям туристических фирм с просьбой предоставить персональные данные о клиентах, которые в день голосования будут находиться на отдыхе.

«Письма от Железнодорожной комиссии Барнаула туркомпаниям с просьбой предоставить такие данные действительно были, но они незаконны, их распространение пресечено, избирком ведет проверку», — призналась председатель краевой комиссии Ирина Акимова.

Altai_terr.izbirkom.ru Голосование на президентских выборах в Алтайском крае

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Удивительные выборы

Одним из значимых политических событий в жизни жителей Алтайского края стали выборы. В марте 2018 года регион, как и вся страна, выбирал президента. Их результаты для «традиционно красного пояса» можно назвать удивительными. Жители региона продемонстрировали высокую гражданскую активность (если в 2012 году явка была 59,95%, то в 2018 году — уже 65,40%) и лояльность действующей власти (в 2012 году за Путина отдали голоса 59,95% избирателей, в 2018 году — 65,40%). И это при том, что в Алтайском крае 18 марта открылось самое большое в Сибири число избирательных участков для выборов президента РФ — 1831. Если сравнить результаты в регионе президента России с его первыми выборами, то динамика еще более впечатляющая. В 2000 году за Путина проголосовало 44,7 процента жителей региона.

Altai_terr.izbirkom.ru Президентские выборы-2018 в Алтайском крае

Вместе с тем довольно неожиданным оказался низкий результат Жириновского — как в России, так и на Алтае — 7,12%, тогда как в 2012 году он набрал 8,33% своих почитателей. Ну и совсем уж невнятный результат показали на Алтае либералы: Собчак — 0,99% и Явлинский — 0,61%.

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В сентябре 2018 года избиратели вновь пришли на свои участки чтобы избрать нового губернатора. Предыдущий, Александр Карлин, управлявший регионом более 12 лет, неожиданно заявил о своей отставке в конце мая. Это произошло на фоне более года не прекращающейся информационной войны. Существует мнение, что информационный поток негатива, который в последний год активно генерировали СМИ, входящие в известный алтайский медиа-холдинг, был организован с целью скомпрометировать губернаторскую команду. Параллельно с этим использовались и чёрные технологии — недостоверная информация о главе региона и его деятельности небезвозмездно размещалась в социальных сетях и даже федеральных СМИ (позднее она была удалена).

Altairegion22 Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин

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Как бы то ни было, во время своего выступления на последнем рабочем совещании в качестве главы Алтайского края Александр Карлин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие ему лично и систематическую поддержку региона:

«Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением».

Вслед за Александром Карлиным в отставку подал и его первый заместитель Сергей Локтев.

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Назначение врио последовало практически сразу. Новым главой региона президент Владимир Путин назначил первого заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко.

Altairegion22 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

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Напомним, осенью 2017 года Томенко был участником тренинга РАНХиГС для кандидатов в губернаторы, организованного при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

Будущие кандидаты прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР. Кроме того, частью специального тренинга стали прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи. Позднее Виктор Томенко признался, что от участия в экстриме его отвлекли дела, но он с удовольствием бы попробовал лечь под танк. Но вот помогли бы ему эти навыки в победе на выборах, не случись у оппозиции проблем?

ИА REGNUM Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край)

Не секрет, что ставленник оппозиции по итогам второго тура выборов вполне мог прийти к власти и в Алтайском крае.

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«В нашем случае что важно: возможностей для второго тура в Алтайском крае было много. Были бы коммунисты — был бы второй тур. Чуть активнее вели бы себя избиратели (буквально на 3%) — второй тур. Потратили бы денег на всех оппозиционных кандидатов — хотя бы половину от того, что потратили на врио губернатора Виктора Томенко, — был бы второй тур. Но эти возможности, увы, не были реализованы», — признался в интервью ИА REGNUMкандидат в губернаторы Алтайского края Владимир Семёнов (ЛДПР).

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Основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал избирательную кампанию «уникальным феноменом, когда вдруг за три месяца до выборов политтехнологи присылают совершенно незнакомого человека».

Altai_terr.izbirkom.ru Выборы губернатора в Алтайском крае

Напомним, по итогам губернаторских выборов при явке в 37,29% врио губернатора Виктор Томенко получил 53,6% голосов избирателей, а его ближайший соперник — депутат алтайского парламента Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2%.

Уникальный феномен выборов ещё предстоит осмыслить и общественности, и политологам. В глубоко дотационный регион с традиционно высокой протестной повесткой пришёл «варяг», избрался и вступил в «Единую Россию».

Altai_terr.izbirkom.ru На избирательном участке

Учитывая, что заработные платы в Алтайском крае по-прежнему остаются одними из самых низких в Сибири, а миграционный отток и демографические показатели, напротив, высоки, новому руководству регионом предстоит предпринять неимоверные усилия. Вопрос — удастся ли?