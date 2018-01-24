Аномальные холода: В Барнауле массово отменяют автобусные рейсы

Барнаул, , 12:46 — REGNUM Аномальные морозы, которые установились на территории Алтайского края, вносят коррективы в работу транспорта. Из-за холодов автовокзал в Барнауле массово отменяет рейсы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе автовокзала, за поседение три дня было отмечено в общей сложности свыше 300 рейсов.

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«В связи с аномально низкими температурами 21−22 января перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров от Барнаульского автовокзала, во избежание неоправданных рисков отменено 211 рейсов», — говорится в сообщении вокзала.

Утром 23 января на линии не вышли автобусы на 92 рейсах.

Добавим, что всего в Алтайском крае действуют 886 маршрутов — это и пригородные, межрайонные, а также рейсы в соседние регионы и за границу, через Казахстан.

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В Алтайском крае с 21 января действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура воздуха может опуститься до минус 45 градусов. При этом в МЧС отметили, что штормовое предупреждение сохранится и с 25 по 28 января. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха местами до минус 48 градусов.

На трассах водители могут воспользоваться пунктами обогрева. За прошедшие сутки более 30 человек побывали в мобильном пункте обогрева на федеральной автотрассе А-322 в Шипуновском районе Алтайского края. Здесь постоянно дежурство несут десять сотрудников специализированной пожарно-спасательной чаcти из города Барнаула. В палатке есть всё необходимое для оказания помощи автолюбителям и их пассажирам, оказавшимся на трассе в сильный мороз, в ней можно согреться, выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон. С начала периода морозов в пункте обогрева получили помощь 55 человек.

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