Ущерб от паводка в Алтайском крае перевалил за 400 млн руб

Барнаул, , 10:22 — REGNUM Власти Алтайского края озвучили сумму ущерба, нанесённого жителям региона первой волной паводка. По данным Министерства труда и социальной защиты Алтайского края, только из федерального бюджета для оказания единовременной материальной и финансовой помощи для более 18 тысяч обратившихся потребуется более 390 миллионов рублей. Соответствующую заявку алтайский губернатор Александр Карлин направил в Правительство РФ.

«Суммы выплат составят 10 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч рублей — в зависимости от размера ущерба», — пояснил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Между тем, в Алтайском крае регионе ещё продолжают работать пункты сборагуманитарной помощи. Пострадавших обеспечивают необходимой одеждой, обувью, средствами гигиены и предметами первой необходимости. На эти цели, а также на предоставление продуктов, бутилированной воды и постельных принадлежностей, направлено почти два миллиона рублей.

От паводка пострадали также фермеры. По данным регионального министерства сельского хозяйства, речь идёт о более 30 сельхозтоваропроизводителей и 224 личных подсобных хозяйства в 14 районах.

«На сегодняшнюю дату общий ущерб АПК от последствий паводка составляет более 27 млн. рублей. Подготовленные пакеты документов на возмещение ущерба предоставлены сотрудниками Министерства сельского хозяйства Алтайского края в Россельхозцентр при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации для проведения экспертной оценки», — отметили в минселхозе.

Напомним, ранний паводок в Алтайском крае спровоцировали погодные условия. Уже с 23 марта подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях. Вода зашла в жилые дома (более 3 тысяч) и приусадебные участки (более 8 тысяч). Работу по минимизации негативных последствий паводка вела значительная группировка сил и средств: почти 1,5 тысячи человек, более 500 единиц техники.

Силами пожарно-спасательных гарнизонов, группировок подразделений МЧС России, администраций районов проведена масштабная работа: с низменных участков откачали несколько сотен тысяч кубометров воды, организовали доставку воды и продуктов. Во всех подтопленных населенных пунктах работали группировки МЧС России, в том числе прибывшие из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга.

Помимо домов и приусадебных участков от паводка в Алтайском крае пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры (29 из них — объекты краевой собственности, 47 — муниципальной). На их восстановление потребуется порядка 800 млн рублей.

В настоящее время гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби оценивается как стабильная, на всех водных объектах наблюдается уменьшение уровня воды. Режим ЧС отменён.

Губернатор Александр Карлин подписал распоряжение о поощрении спасателей МЧС России за мужество и профессионализм, проявленные при спасении людей и ликвидации последствий паводка в регионе.

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