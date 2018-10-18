«Россия, прощай». Барнаульская фигурантка дела об экстремизме уехала в Киев

Киев, , 03:27 — REGNUM Обвиняемая в оскорблении чувств верующих и экстремизме Мария Мотузная из Барнаула находится в Киеве, говорится в ее сообщении в Twitter.

«Всем спасибо, Россия, прощай», — написала Мотузная.

https://twitter.com/La72La/status/1052604976579530752

Напомним, барнаульская студентка Мотузная — фигурантка дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих. В конце июля 2018 г. была вызвана в суд из-за публикации в социальной сети «ВКонтакте» изображений со священниками и неграми. Ранее, в начале мая у нее прошел обыск, в ходе которого изъяли компьютер и телефон.

Мотузную задержали и допросили, причем она подписала документы, а позже в изъятом компьютере были найдены фотографии свастики и Гитлера. Она отрицает причастность к экстремистской деятельности, утверждая, что никогда не сохраняла картинок с нацистской символикой.

15 октября истек срок давности дела. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября дело Мотузной было возвращено районным судом Барнаула в прокуратуру в рамках удовлетворения ходатайства защиты и обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Мотузной об экстремистских картинках возвращено в прокуратуру