Курортный сбор: в Алтайском крае рассчитывают получать не менее 45 млн руб

Белокуриха, Алтайский край, , 08:12 — REGNUM В Алтайском крае определились с порядком расходования средств Фонда развития курортной инфраструктуры, который с 1 мая 2018 года будет пополняться средствами курортного сбора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперимент в рамках соответствующего президентского постановления власти региона решили начать с алтайского курорта Белокуриха. Сумма сбора, который будут платить отдыхающие, составит 30 рублей в сутки (в последующие годы — 50 рублей). Эти деньги с посетителей будут взимать при заселении в гостиницу, а после перечислять в Фонд развития курортной инфраструктуры региона.

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45 — 50 миллионов рублей. Расходование этих средств, в соответствии с принятым в Алтайском крае законодательством, будет направлено на обеспечение работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту различных объектов курортной инфраструктуры (скверов, бульваров, набережных, пешеходных зон и других объектов). Исключение составят объекты коммунальной инфраструктуры и автомобильные дороги.

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Ранее администрация Белокурихи уже озвучивала намерение направить средства курортного сбора на создание и благоустройство гостевой и въездной зоны, прогулочной аллеи, тротуаров, новых терренкуров. Судя по всему, власти региона ту инициативу поддерживают.

«По статистике количество туристов курортных территорий России в разы превышает количества жителей. Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы эту инфраструктуру восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства», — пояснил начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Напомним, закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, был подписан президентом РФ в конце июля 2017 года.

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Накануне стало известно о размерах штрафов для неплательщиков — операторов (от 5 до 15 тысяч рублей) и физических лиц (от 500 рублей до 2 тысяч). Также от 5 до 10 тысяч рублей может составить штраф за нарушение формы, порядка и сроков представления операторами курортного сбора в уполномоченный орган Алтайского края, ответственный за проведение эксперимента.

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Между тем Государственный совет Крыма принял на очередной сессии 25 апреля в двух чтениях законопроект, который предусматривает перенос срока начала эксперимента по введению курортного сбора на 1 мая 2019 года.

«Перенос налогового эксперимента напрямую связан с датой открытия моста через Керченский пролив, поскольку до этого туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным», — подчеркнул глава парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

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