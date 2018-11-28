Алтайские законодатели недовольны объемом поступлений от курортного сбора

Барнаул, , 12:07 — REGNUM Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко высказал недовольство объемами поступления средств от введения курортного сбора. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте алтайских парламентариев.

Алтайский спикер напомнил, что когда краевые депутаты принимали законопроект «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае», его разработчики прогнозировали, что поступления по этой статье по итогам первого года проведения эксперимента составят 35 миллионов рублей.

«Сейчас по факту бюджет получил 15,7 миллиона. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение. Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне, или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики», — заявил Романенко.

По его оценке, при надлежащем исполнении курортный сбор может обеспечить существенный для Белокурихи вклад в бюджет. Поэтому председатель АКЗС поручил комитету по бюджету и налогам дать оценку первому году работы краевого закона о курортном сборе. Анализ исполнения закона о курортном сборе поручено провести до 21 января 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях по указу российского президента. В Белокурихе размер сбора в 2018 году составил 30 рублей с человека за сутки пребывания, в 2019—2022 годах сумма повысится до 50 рублей. Собранные средства будут направляться на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры края.

В первый месяц проведения эксперимента постояльцами 32 имеющихся в Белокурихе гостиниц и санаториев стали порядка шести тысяч человек. По данным управления Алтайского края по внешним связям и курортному делу, в сентябре 2018 года общая сумма оплаченных туристами средств составила 2,5 миллиона рублей, с мая регион заработал 15,7 миллиона рублей.

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