Барнаул, , 11:15 — REGNUM Весенний паводок в Алтайском крае затронул более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах региона, заявил 17 апреля губернатор края Александр Карлин.

По его словам, в настоящее время ситуация в регионе характеризуется положительной динамикой, однако об окончании первой волны паводка можно будет говорить через неделю.

«Стихия, если охарактеризовать коротко, наступала более широким фронтом, действовала более динамично и затронула большую территорию», — цитирует Карлина агентство «Амител».

Сравнивая паводок в 2018 году с событиями 2014 года, губернатор отметил, что в текущем году он затронул 217 населенных пунктов, четыре года назад — 107. В крае было подтоплено 8769 приусадебных участков, тогда как в 2014 году — 15 115.

«Если сравнивать число жителей, которых затронула стихия, то в 2014-м было 39 619, в 2018-м — 21 289», — добавил глава регоина.

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По его словам, наиболее серьезная ситуация на сегодня наблюдается на территориях Барнаула, Первомайского, Тальменского, Шелаболихенского и Каменского районов.

По данным регионального главного управления МЧС РФ, на сегодняшний день в Алтайском крае остаются подтопленными восемь жилых домов, 122 приусадебных участка в шести населенных пунктах. На данных территориях работаю спасатели, а также работники служб территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка. Комиссии уже приступили к оценке ущерба. В регионе введён режим ЧС.

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