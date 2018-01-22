Смерть детей: аномальные морозы в Сибири ознаменованы трагедиями

Барнаул, , 15:20 — REGNUM Аномальные морозы принесли немало бед сибирякам. В Алтайском крае первыми жертвами сильных морозов стали двое бийчан. Накануне вечером 21 января, когда температура воздуха в регионе опустилась ниже 40 ˚С, в алтайском наукограде замерзли 87-летняя пенсионерка и её сорокалетний внук. Предварительно установлено, что причиной смерти стало сильное обморожение, — передаёт «Бийский рабочий».

Об обстоятельствах их смерти сообщается, что видимых следов насильственной смерти на телах погибших при первичном осмотре обнаружено не было. Женщину нашли возле дома., а мужчина лежал в подъезде неблагоустроенного деревянного многоквартирного дома. Очевидцы сообщают, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Алтайского края всего за 15−21 января за медпомощью в связи с обморожением обратились 29 человек (с начала декабря 2017 года — 186), в том числе трое детей (с начала декабря — 7). В условиях стационара лечение потребовалось 14 пациентам с обморожениями (с начала декабря — 114). Пока идёт следственная проверка погибшим от переохлаждения с начала зимы в Алтайском крае числится пока только один человек (Шипуновская районная больница).

Между тем, серьезное ДТП с горняками в морозное утро 22 января произошло в Кузбассе. Как сообщают местные СМИ, автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, вёз смену на угольный разрез, но районе моста через реку Ольжерас 48-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть КамАЗа. По словам очевидцев, чтобы извлечь водителя из искореженной машины, спасателям пришлось резать металл. Пострадал также один из горняков.

Не обошлось без обморожении и в Иркутске.

«К нам поступают первые пострадавшие, С утра 21 января с различными обморожениями обратились шесть человек. В основном всем оказали первую помощь и отпустили домой. Ожидаем, что к вечеру пациентов будет больше — в разгар холодов, увы, работы становится больше», — отмечали «КП» в ожоговом центре Иркутска.

И прогноз действительно сбылся. Около 2 часов ночи 22 января 2018 года пенсионер и бывший сотрудник головного розыска Фёдор Кокоулин передал полицейским маленького мальчика, которого он несколькими минутами ранее обнаружил без верхней одежды во дворе домов по улице Розы Люксембург. По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, сейчас ребёнок находится в одной из больниц города под наблюдением врачей.

Позднее выяснилось, что матерью найдёныша является 22-летняя жительница Ленинского района. Полиции она заявила, что оставила сына подруге, но не исключено, что ребёнок просто сидел один дома, поскольку семья, в которой воспитывается мальчик, поставлена на профилактический учет в ПДН.

Напомним, пожар, случившийся в селе Седельниково (Омская область) унёс жизни пятерых приёмных детей. Жертвами пожара стали пятеро из семерых — сёстры шести и десяти лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приёмная мать воспитанников в настоящее время находится в больнице.

В следственном ведомстве отметили, что причиной возгорания, предположительно, мог стать хлопок газовоздушной смеси: накануне отец занёс в дом заправленный газовый баллон.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы продержался в Сибири всю неделю. В Алтайском крае и без того напряжённая обстановка стала поводом для провокации: какой-то шутник на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» под фамилией несуществующего сотрудника — Морозова — предупредил жителей Алтайского края об опасном погодном явлении: якобы в период по 28 января минимальная температура воздуха в регионе составит — 54 — 62 ˚С. Власти региона поручили выяснить личность «погодного террориста».

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