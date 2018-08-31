Некому лечить, некому учить: новый алтайский глава попросил помощи у Путина

Москва, , 17:15 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина с назначенным врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко, состоявшаяся сегодня, 31 августа, была неожиданностью для многих. Широкой общественности её анонсировал московский политтехнолог Дмитрий Орлов в ходе проведённого им в Барнауле круглого стола «Образ будущего Алтайского края». Подробности встречи опубликованы на официальном сайте главы государства.

На вопрос о самочувствии и результатах работы после первых трёх месяцев назначения Виктор Томенко ответил, что ситуация в Алтайском крае «стабильная, управляемая».

«Обстановка в целом рабочая. В настоящее время, конечно, занимаемся текущими вопросами, всё делаем по заранее намеченным планам. Всё это касается, конечно, всего комплекса сельскохозяйственных работ, готовимся к зиме, отопительному сезону, новому учебному году. Выполняем также весь комплекс летних работ, благоустройство. Здесь всё идёт нормально, всё по плану», — ответил Томенко Путину.

В ходе своих многочисленных поездок по региону Виктор Томенко сделал вывод: «край у нас действительно сложный».

Относительно существующих проблем врио губернатора обратил внимание президента на объективно низкий уровень заработных плат и невеликие финансовые возможности:

«В этом году 110 миллиардов рублей — это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов — это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать», — считает Виктор Томенко.

По его оценке, к наиболее острым проблемам относятся также состояние дорог и объектов социальной сферы, особенно на селе.

«Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить», — заявил врио губернатора Алтайского края.

Обозначив идеи по развитию АПК, некоторых отраслей промышленности и туризма, Виктор Томенко признал, что по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется помощь федерального правительства. В завершении встречи Владимир Путин выразил готовность их рассмотреть.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Алтайского края чиновник из Красноярского края Виктор Томенко назначен в конце мая 2018 года после скоропостижной отставки Александра Карлина. Выборы нового главы региона должны состоятся 9 сентября 2018 года. Соперниками Виктора Томенко стали трое малоизвестных жителей Алтайского края. Это депутаты Алтайского краевого законодательного собрания Владимир Семёнов (ЛДПР) и Людмила Суслова (Справедливая Россия), а также Андрей Крылов (Партия роста). КПРФ в традиционно протестном сибирском регионе выставлять на выборы своего кандидата отказалась.

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