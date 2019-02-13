В 2018 году по Курганской области прокатилась вереница громких скандалов, связанных с воспитанием и жизнью детей. Слабые «цветы жизни», как выяснилось, в Зауралье не нужны. По-спартански выживают самые сильные: сытые, благополучные, здоровые. Детдомовцы, инвалиды, школьные изгои там никому не нужны. Да и педагоги, как выяснилось, тоже…

Иван Шилов ИА REGNUM Беспризорники

Многие знания — многие печали: бунт учителей

В первых числах января сельские учителя Курганской области заявили о приостановлении деятельности, если им не выплатят долги по зарплате и 30% стимулирующих. Кроме того, педагоги требовали вернуть стопроцентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ, которую с 1 сентября 2017 года им заменили на ежемесячную выплату в 1200 рублей в рамках оздоровления экономики региона.

Отметим, сигнал, что в Курганской области реальные доходы педагогов существенно ниже официально заявленных, пришёл из федерального центра задолго до январских событий. Активисты Общероссийского народного фронта в марте 2017 года опубликовали результаты мониторинга учительских зарплат в различных уголках России. Оплата труда педагогов общего образования Курганской области оказалась одной из самых низких в стране и составила 15 тыс. 932 рубля при официально заявленных властями того же Кургана средних 25 тыс. рублей. Кроме того, нагрузка на учителей в одном из районов Зауралья составила 54 часа в неделю, оказавшись самой высокой в России — практически три учительские ставки.

Были выявлены и такие язвы курганского образования, как сокращение бюджетных расходов на школы, укрупнение учебных учреждений ради экономии казенных денег, нехватка финансов на услуги ЖКХ, учебники, ремонты зданий.

Напомним, в середине декабря 2017 года представители правительства Курганской области и тогдашний губернатор Алексей Кокорин встретились с учителями Звериноголовского района. Педагоги поведали главе региона, что отмена стопроцентных компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и замена их на выплаты в 1200 рублей серьезно подорвала семейные бюджеты учителей. Машина дров стоит восемь тысяч рублей, а на зиму необходимы четыре таких машины, чтобы прогреть дом. При этом у педагогов Звериноголовского района с 2016 года зарплата составляет стабильные 14—17 тыс. рублей.

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После проверки департамента образования и науки Курганской области выяснилось, что стимулирующие выплаты педагогов пошли на зарплату техническим работникам школ. Алексей Кокорин обещал, что недоплаченные деньги учителям вернут. Однако из области пришли 400 тыс. рублей вместо положенного миллиона. Было очевидно, что власти Зауралья выжидали, когда капнет очередная дотация из федерального бюджета. Учителя сочли это издевательством и заявили о забастовке.

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Галина Брусницына ИА Красная Весна Зарплата учителя

Тогда учителя решили раздраконить власти региона по полной программе и обратились в суд. Иски к правительству Зауралья и департаменту образования упорно отклонялись весь январь в Курганском областном суде по причине отсутствия чётких доказательств, что их материальное положение пострадало из-за действий властей. Но курганское педагогическое сообщество решило, что будет биться до конца, и обратилось к независимым московским экспертам.

Невыплатой зарплаты зауральским педагогам заинтересовались зарубежные СМИ из США и Франции. Обрывали телефоны журналисты российских изданий. Протест курганских учителей получил широкую огласку.

Заграница не помогла, а лишь сделала Курганскую область горячей точкой народного гнева перед мартовскими президентскими выборами. Как заявлял тогда один из педагогов, директор школы не пускала их на порог, вызывала полицию, учителю и корреспондентам приходилось давать объяснения в участке. «Мало приятного», — поделился педагог со СМИ.

Директор Звериноголовской школы, по словам учителей, после внимания областных и федеральных властей к проблемам с заработной платой пошла вразнос. Зашел педагог во время урока в учительскую за журналом — пиши объяснительную. Во время больничного пришел на встречу с замгубернатора — пиши объяснительную за нарушение режима. Подписываешь воззвания и иски? А не пора ли тебе, милочка, на пенсию? Учитывая, что возраст педагогов в основном пенсионный, угрозы были действенными. На пенсию в восемь тысяч рублей не выжить. Если кто-то посмеет 22 января не выйти на работу — будет прогул и автоматическое увольнение, пригрозила она совместно с участковым, который утверждал, что учителя бастовать не имеют права.

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Финалом стоического противостояния курганских учителей и чиновников стала смена руководителя департамента образования Зауралья и увольнение пяти чиновниц от образования. Компенсации оплаты услуг ЖКХ сельским педагогам подняли… на 220 рублей.

«А я работаю воспиткой, мы курим и бухаем»

Ян Стен. Школьный класс со спящим учителем. 1672

Авторитет профессии учителя в Зауралье попирался не только унизительным финансовым положением, но и поведением некоторых, с позволения сказать, «педагогов». Наглядный пример — ситуация в Кипельском детдоме, расположенном в Юргамышском районе. Педагогу, ответственному за культмассовый сектор детского дома, вероятно, не давали покоя лавры продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он сделал ставку на «сиротский рэп», сеющий ненависть ко взрослому миру и прославляющий тюремную романтику. Его хит «А я работаю воспиткой, мы курим и бухаем» собрал десятки тысяч просмотров в интернете. Итоги работы его «КипельПродакшн» вылились в постоянные побеги ребят из детдома, распитие спиртных напитков в стенах учреждения и реальные сроки лишения свободы. На данный момент детдом находится под пристальным контролем прокуратуры, полиции, органов соцзащиты. Где они были ранее — другой вопрос.

Скандал в ранее благополучном по многим показателям Кипельском детдоме разразился после видеообращения одного из педагогов, заявившего, что под новый 2018 год в учреждение якобы ворвался «Юргамышский ОМОН» и избил бывшего воспитанника.

«Ну и что, что кто-то там из детей пива попьёт, дак все дети, которые приезжают к себе домой, к родителям, к тётям, дядям там, все накрывают стол, достают всё вкусненькое, бутылочку, естественно… кому винца, кому пивца. Так же ведь заведено во всём мире-то, а уж в России-то тем более», — поразила запись человека, который в видеоролике назвал себя сотрудником Кипельского детского дома.

«Будьте вы прокляты со своими новыми шкафами и диванами, новым спортинвентарём и прочими деревянными и железными заботами о воспитанниках. Детский дом нуждается в отцовской поддержке и материнской любви, а не в вашем полицейском надзоре», — распалялся педагог.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отдела Росгвардии по Курганской области, заявленное участие сил ОМОН в детском доме — ложная информация. Тем более когда речь идет о якобы избитых детях. А было следующее.

«Там «дети» такое устроили, что была вызвана спецгруппа, пока участковый и администратор сидели в закрытой комнате, куда их «дети» загнали ножом», — писала в паблике «Кипельский детский дом» Елена Р.

«Это не дети в Кипельском детском доме, а звери. Они хуже взрослых, так как знают, что их не накажут. Они в открытую это говорят учителям. Просто всё скрывается. Эти детки выламывают двери, бьют окна, матерятся и оскорбляют педагогов. Им всё можно. А детки, которые выпустились, приезжают туда, чтобы дебоширить, показать, какие они крутые, перед младшими и педагогами. Они вламываются пьяные и обкуренные через окна, вышибают двери, редкий день обходится без вызова полиции. Педагогам запрещено об этом рассказывать, но все это знают через самих же детей, они хвастают этим, козыряют. Педагогам надо памятник за терпение и храбрость ставить», — сообщил Вадим С.

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Инцидент, как говорилось выше, произошёл в последних числах декабря 2017 года. Полицейские межмуниципального отдела «Юргамышский» выехали по сигналу администрации детского дома о самовольном уходе воспитанника. По прибытии столкнулись с тремя распоясавшимися пьяными подростками. Те напали на полицейских, даже пытались отобрать табельное оружие. Чтобы утихомирить пьяных «детей», пришлось вызывать дополнительный наряд полиции.

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Дебоширов задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Участников нападения на полицейских приговорили к лишению свободы.

Достигший совершеннолетия воспитанник детдома, согласно решению суда, получил два года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетних нападавших приговорили к разным срокам: одного осудили на два года, другого на три с отбыванием в воспитательной колонии.

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Отметим, что некоторые воспитанники детдома в Юргамышском районе на протяжении пяти лет не получали положенного от государства жилья по достижении ими совершеннолетия. После выпуска из школ-интернатов молодые люди вынуждены были проживать у родственников либо снимали углы. Об этом сообщила прокуратура Курганской области. Права были нарушены в отношении восьми сирот, оставшихся без попечения родителей. По данным регионального управления образования, в 2018 году для детей, оставшихся без попечения родителей, в Курганской области было запланировано приобрести около 600 жилых помещений на сумму около 680 млн рублей. На сегодня в регионе проживают 4763 ребенка-сироты, из них 4300 — в замещающих семьях.

«Вся система оказалась глуха»: стрельба в школе Шадринска

Цитата из к-ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Подростковая жестокость

Не только в детдомах хромает педагогика. В обычных учебных учреждениях Зауралья необходимо наладить качественную работу учителей и школьных психологов. К данному выводу пришла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, посетив Курганскую область по поводу расстрела семиклассников в школе №15 города Шадринска 21 марта 2018 года.

Напомним, 14-летняя девочка расстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. Синяки и ссадины получили семеро детей. Причиной стрельбы оказались плохие отношения между учащимися. Нападение было продуманным. В организации стрельбы участвовала кузина стрелявшей и ещё одна одноклассница.

«Мы посмотрели, как работает школа по профилактике, подняли ряд документов. К сожалению, был выявлен целый перечень нарушений. Ни школа, ни специалисты, вся система профилактики не услышала, оказалась глуха к тому, что происходило. В этой школе в 16-м году был зафиксирован суицид, по результатам прокурорской проверки, причиной его стала неквалифицированность психолога. Возможно, текучка кадров, нарушение в преемственности работы специалистов также сыграли свою роль», — резюмировала детский омбудсмен.

Шадринский инцидент, как и другие ЧП в российских школах, спровоцирован отсутствием превентивных мер психологической помощи учащимся и низкой квалификацией кадров, считает Анна Кузнецова. В Курганской области, как выяснилось, психологи отсутствовали на момент инцидента в 157 учебных учреждениях, или в 56%.

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«Стрелявшую девочку на протяжении долгого времени в классе травили. Я разговаривал с психологом, которая после происшествия с ней работала, и она называет три причины, толкнувшие девочку на противоправный поступок: пубертатный период, травмирующая ситуация долгого конфликта с одноклассниками и переход в её школу двоюродной сестры, которая стала ей опорой. Ребёнку больше не к кому было обратиться со своими проблемами. Там девочки из неполных семей. Родители в разводе. Но росли они в благополучной обстановке. Как говорит одна из мам, она с утра до вечера на работе, а дома успевала лишь проверить уроки, и женщина сама не понимает, как упустила ребёнка. В школе она появлялась, о ребёнке беспокоилась, о конфликте знала и даже пыталась говорить об этом с учителями. Дефицит внимания со стороны родителей и школы налицо», — сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Помимо конфликта в классе, правозащитник отмечает ещё и роль интернета в жизни детей. Если бы не компьютерные игры-стрелялки, где с лёгкостью убивают «персонажей», информация об убийствах в школах, фильмы о маньяках и детской мести, то дети не додумывались бы до подобных диких выходок. И подтвердил, что стрелявший ребёнок много времени проводил за компьютером.

Шадринцы отмечают, что Анна Кузнецова уехала, а насилие в школах города осталось. Рассказывают, что школе в №10 три школьника, один из которых занимается боксом, избили пятиклассника. Инспектора ПДН дело замяли, а виновной назначена мама побитого ребёнка, которая «не растит мужчину». Вот и ещё один потенциально стреляющий растёт, и может стать следующим, кто возьмёт оружие в руки и почувствует себя героем боевика, паля по обидчикам.

Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

Доктор психологических наук, руководитель Курганского отделения «Федерации психологов образования России» Михаил Чумаков, который также был в школе №15 Шадринска, ознакомился с работой педколлектива, формулирует проблему более широко.

«Сегодня школа сталкивается с новыми рисками. Среди них — кризис семьи, нарушение межпоколенных связей, преобладание ценностей потребления над ценностями саморазвития. Низкий уровень безопасности информационной среды для детей, провоцирующий массовое использование негативных образцов агрессивного поведения. Влияние деструктивных и экстремистских групп. Добавьте сюда же распространенность наркомании, суицидального поведения, ранней сексуальной жизни. Рост явлений одиночества, низкий уровень коммуникативной компетентности подростков, низкая мотивация общения, сотрудничества. Список можно множить и множить. Новая социокультурная ситуация развития современных детей и подростков ставит совершенно новые задачи психологического обеспечения системы образования. Если всё оставить так, как оно есть, буллинг (травля — прим. ИА REGNUM ), подростковые суициды, самоповреждающее поведение подростков и школьная стрельба будут обыденной реальностью», — поделился своим мнением Михаил Чумаков.

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Как и следовало ожидать, проступок школьниц не остался безнаказанным. Уволена директор школы № 15. Две девочки на два года отправлены по решению суда в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Третья девочка понесла административное наказание.

Инвалиды не летают, лекарств не заслужили

Немало шума наделала майская история недопуска 16-летнего инвалида к полету на воздушном судне авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Кургана.

stevepb Инвалидность

Подростку из приморского города Белый Камень сделали в курганском Центре Илизарова операцию на ногах. У молодого человека миопатия Дюшена. Когда врач позволил подростку вернуться домой, его отец стал звонить в Фонд социального страхования Приморского края, чтобы для них приобрели авиабилеты. Там предложили билеты на поезд. Возвращаться с сыном по железной дороге отец подростка наотрез отказывался, так как добирались они с сыном до Кургана именно поездом, преодолев невероятные трудности. В ФСС сообщили, что авиабилеты приобретены.

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«С сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что ваш сын Андрей в их записях не указан как инвалид первой группы. К тому же он колясочник. Ну и у него гипс на ногах, тогда ему потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. И тут мы очень испугались, что не сможем улететь. Сгорят билеты, и куда нам в таком случае обращаться? К сожалению, так и произошло, нас не пустили на этот рейс», — рассказывает свою горестную историю отец подростка-инвалида.

В течение трёх дней они кантовались в холодной квартире курганских знакомых — в самый момент отключения отопления холодной весной. И вылетели домой с той же авиакомпанией «ЮТэйр», но с громким скандалом федерального уровня, который и возымел магическое действие.

В авиакомпании «ЮТэйр» пояснили, что подростка не пустили на борт, так как его ноги были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом. Расстояние между стандартными рядами кресел в салоне эконом-класса не позволяло ехать в такой позе. Кроме того, об «особенном» пассажире авиакомпанию якобы никто не предупредил.

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У ФСС по Приморскому краю своя позиция по поводу инцидента. По закону право на проезд авиатранспортом вне зависимости от стоимости билета имеют только люди с заболеванием или травмой спинного мозга. У Андрея П. иное заболевание. Подростку и его сопровождающему отцу фонд предоставил билеты с открытой датой на ЖД-транспорт туда и обратно. Лечащий врач разрешил Андрею добираться поездом. Законную возможность, чтобы билет на самолёт стоил дешевле билета на поезд, сотрудники ФСС по Приморью изыскали с трудом.

Сотрудников департамента социальной защиты Курганской области данный инцидент не коснулся и не тронул: ни размещение подростка в беде, ни его сопровождение предложено не было. Зачем, когда люди сами из последних сил справляются со своими бедами, проявляя чудеса выживания?

stevepb Инсулин

На протяжении многих лет родители курганских детей-диабетиков как-то ведь справляются с вечным дефицитом инсулина в Зауралье? И ведь возмутительно, когда они ещё и в суд подают.

История такова. В Кетовской районной больнице Курганской области в апреле 2018 года без объяснения причин отказались выписать рецепт на получение льготного инсулина больной диабетом девочке. То есть девять месяцев ребёнок должен как-то жить без инсулина. Родители 15-летней школьницы приобрели льготное лекарство за собственные деньги, а это 10 тыс. рублей в месяц, и обратились в суд. Оказалось, что их иск — прецедент. Главный врач же заявил, что ребёнку инсулин выписан до конца 2019 года. Дескать, по дозам льгота у ребёнка исчерпана.

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«Рецепты, как правило, не выписывают, если в регионе нет лекарства. Ведь если его выпишут и пациент придёт в аптеку, его поставят на отсроченное обслуживание. А это будет зафиксированным на бумаге доказательством того, что область не справляется с проблемой, по какой-то причине не может обеспечить больных жизненно необходимыми препаратами вовремя. Но если рецепт не выписать, вину можно списать на халатность больного, который просто не обратился, когда следовало», — высказала мнение председатель диабетического общества Кургана Наталья Воробьёва.

Суд в конце ноября встал на сторону девочки и её родителей. Глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина заявила, что будет проведена тщательная проверка, назначена независимая экспертиза, т.д. и т.п. Как говорят родители диабетиков — это её стандартное поведение при конфликтах — «назначим, проверим» — после проигранной драки. А родители ребёнка-диабетика молодцы, что нашли в себе силы связаться с давно обкатанной в Зауралье схемой и системой.

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«Дети — это не товар»

Дети

Зауралье созвучно с Зазеркальем, и регион таков, где правая рука не знает, что делает левая. Недаром там под занавес 2018 года сменился глава области, и руководители департаментов стали лихорадочно сбегать в отставку «по собственному желанию». Потому что реально волосы дыбом встают от действий отдельных чиновников, которые предложили родителям детей, проживающих в аварийных домах, сдавать своих чад в социальный приют. Ведь органы опеки должны как-то реагировать, когда дети проживают в домах с протекающими крышами, ветхой проводкой и дырами в стенах. Вот и начали стращать всех подвернувшихся под руку безответных, мол, подвергаете юные жизни опасности и ребёнка заберут.

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Так произошло с курганцами, проживающими на улице Гагарина, 11. Они предъявили иск горадминистрации с требованием переселить их из разрушающегося дома. Чиновники предложили им выход — сдать детей в приют, а взрослым — получить толику, шесть «квадратов» на человека в манёвренном фонде, и прекратить отрывать важных людей от текущих дел.

После мощного скандала, как говорят чиновники, «раздутого СМИ», на защиту жителей аварийки встала прокуратура, которая стала выступать в судах от имени граждан. Когда с помощью надзорного ведомства переселили семью с детьми из аварийного дома по ул. Пугачёва, 6, курганцы справедливо заметили, что «ждите поток жалоб» и требований защитить.

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Прокуратура Кургана взялась за городской отдел опеки и попечительства. Обнаружила массу нарушений. Но ключевые фигуры отделались строгими взысканиями.

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Но последней каплей, когда новый глава Курганской области Вадим Шумков потребовал добросовестно проверить органы опеки и попечительства всего региона, стала история матери-героини, которая в преклонном возрасте взяла в семью девять приёмных детей. В разгаре суды, заседания шокируют, поэтому расскажем лишь фабулу, которую сообщило СУ СКР по Курганской области.

Жительницу села Белоярское Щучанского района обвиняют в совершении преступлений против приёмных детей. Помимо истязаний, ей инкриминируют незаконное лишение человека свободы и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей.

Пенсионерка являлась приёмным родителем девяти несовершеннолетних, старшему из которых 14 лет. По версии следствия, в период с марта 2017 по февраль 2018 года женщина не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжёлую работу. Кроме того, она систематически причиняла побои двоим детям, в том числе ремнём, поленом и прочими предметами. Неоднократно запирала детей в дровянике, расположенном во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.

Запутанный клубок взаимоотношений приёмной матери-героини с верхушкой села, района, опеки и с сельчанами выяснить весьма сложно. На её стороне официальные лица: она предприниматель, давала в своём продуктовом ларьке продукты нищим соседям в долг, детей возила на мероприятия в город, даже в Великий Устюг.

Но именно сельчане написали коллективное письмо в соцзащиту с просьбой обратить внимание на бедственное положение приёмных детей. Чадолюбие 61-летней пенсионерки они объясняют государственными выплатами в размере 11 тыс. рублей за ребёнка: девять детей — выходит 100 тыс. рублей в месяц. Для экономически депрессивной Курганской области, да ещё и в сельской местности — это заоблачная сумма.

Тем временем, как сообщает прокуратура, уголовное дело строилось в основе своей на показаниях детей и результатах обыска.

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Не вдаваясь в детали, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 14 ноября 2018 года поручил специалистам регионального управления социальной защиты населения предоставить ему реальную картину положения дел в органах опеки и попечительства региона.

«Я просил бы отдельно посмотреть качество психологических тестов, которые проходят приемные мамы. Если кандидат в приемные родители прошел психолога, а потом стал бить ребенка, у меня вопросы в том числе и к психологу. Дети — это не товар. Мы передали четыре с лишним тысячи ребятишек в приемные семьи. Давайте посмотрим на систему, которая привела к негативным случаям», — обратился Вадим Шумков к и.о. начальника главного управления социальной защиты населения Вере Деминой.

В ходе проверок выявились неприглядные факты. Оказалось, что органы опеки недобросовестно проводили проверки проживания детей в замещающих семьях, и порой несвоевременно определяли статус ребенка-сироты.