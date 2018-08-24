«Ждите поток жалоб»: в Кургане семью с детьми выселяют из «аварийки»

Курган, , 17:36 — REGNUM В Кургане переселяют семью с детьми из аварийного дома. Потолок в их квартире может обрушиться в любой момент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Жители дома на ул. Пугачёва, 6 давно обивали пороги горадминистрации с просьбой переселить их из опасной квартиры в другое жильё. Но чиновники только разводили руками, находя причины для отказа. Другие ведь живут как-то. Тогда курганская семья обратилась в прокуратуру. Проверка надзорного ведомства выявила жуткие факты при проверке заявления. А именно систематические протечки кровли, которые привели к разрушению несущих конструкций потолка комнаты. Угроза обрушения потолка в квартире, где живут несовершеннолетние дети, стала поводом обратиться в суд.

Причём дом на ул. Пугачёва, 6 признан аварийным и подлежащим сносу. В соответствии со ст. 85 Жилищного кодекса РФ граждане выселяются из жилого помещения, если оно признано непригодным для проживания, с одновременным предоставлением им другого по договору социального найма.

Прокурор Кургана представлял интересы семьи в суде. Курганским городским судом 9 августа 2018 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако решение пока не вступило в законную силу.

Курганцы в социальных сетях напоминают, что в нескольких шагах от «аварийки» на ул. Пугачёва, 6 находится знаменитый дом на ул. Гагарина, 11, где проживающих там детей горадминистрация Кургана предлагала устроить в социальный приют. Их же родителям предлагалось переселиться в не менее жуткое маневренное жильё.

Жители города отмечают, что в Кургане есть дома и похуже, чем вышеуказанные «аварийки», и в них тоже живут семьи с детьми. И заранее сочувствуют прокурору, ведь прецедент создан — ждите поток жалоб.

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