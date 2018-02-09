«Кому винца, кому пивца»: почему ОМОН приезжал в курганский детдом

Кипель, Курганская область, , 08:20 — REGNUM В Курганской области в три раза участились побеги из ранее благополучного Кипельского детского дома, что расположен в селе Кипель Юргамышского района. Под Новый год туда наведался ОМОН. По итогам прокурорской проверки главная соцзащитница региона получила предостережение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Главная причина надзорных мероприятий — информация из социальных сетей о том, что Юргамышский ОМОН ворвался в детский дом и дубинками избил воспитанников, которые отмечали в конце декабря 2017 года Новый год с пивом и вином. Один из преподавателей школы-интерната обвинил в паблике «Юргамыш» новое руководство детдома в наведении суровых порядков, практически в деспотизме. «Почти война» — так была охарактеризована атмосфера, которая витает в Кипельском детском доме.

«Ну и что, что кто-то там из детей пива попьёт, дак все дети, которые приезжают к себе домой, к родителям, к тётям, дядям там, все накрывают стол, достают всё вкусненькое, бутылочку, естественно… кому винца, кому пивца. Так же ведь заведено во всём мире-то, а уж в России-то тем более», — поразила запись человека, который в видеоролике назвал себя сотрудником Кипельского детского дома.

«Будьте вы прокляты со своими новыми шкафами и диванами, новым спортинвентарём и прочими деревянными и железными заботами о воспитанниках. Детский дом нуждается в отцовской поддержке и материнской любви, а не в вашем полицейском надзоре», — продолжил сотрудник.

В самом учреждении корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию. Между тем едва ли руководству детского дома можно ставить в вину стремление к соблюдению воспитанниками норм и правил. А в этих правилах вряд ли разрешено употребление подростками алкоголя, да ещё и в стенах учреждения.

Ранее Кипельский детский дом был на хорошем счету. В нем воспитывается, согласно официальным данным, 31 ребенок — это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с четырех до 18 лет. С 2016 года участились самовольные уходы из детдома — их было совершено 34. В 2017 уже — 87. Тревожная тенденция сохраняется и в 2018 году — зафиксировано четыре побега. Одна из причин — отсутствие контроля над воспитанниками, поясняют в областной прокуратуре. Указанная проблема довольно продолжительное время была вне поля зрения органов полиции и здравоохранения.

Прокурор региона Игорь Ткачев обсудил поведение воспитанников Кипельского детского дома в областном правительстве совместно с сотрудниками правоохранительных органов и членами правительства Зауралья. Налицо недостаточная работа органов системы профилактики по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних.

Проверка надзорного ведомства показала слабую, формальную организацию досуга несовершеннолетних в детдоме. Со стороны воспитателей отсутствовал контроль за соблюдением детьми режима учреждения, причины противоправного поведения детей не устанавливались, и не принимались меры к их устранению, поясняют в прокуратуре Курганской области.

Начальнику главного управления социальной защиты населения Курганской области Вере Деминой объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Напомним, что в Зауралье еще не забыта история, когда от переохлаждения скончался сбежавший из Далматовского детского дома ребенок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января 2016 года в городе Далматово три девочки-подростка самовольно покинули учреждение. Две воспитанницы благополучно вернулись в детдом, а третью жители Далматово обнаружили еле живую, замерзшую на одной из улиц города. Реаниматологам не удалось спасти жизнь ребенка.

Выяснилось, что погибшую девочку никто не искал. Директор интерната и воспитатели спохватились лишь утром следующего дня и обнаружили умирающего ребенка в местной больнице. В итоге был уволен директор ГКУ «Далматовский детский дом», а заместитель директора по учебно-воспитательной работе детдома признан виновным в халатности и осужден на два года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в области опеки и попечительства сроком на год.

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