Не дают инсулин: в Зауралье отказ врачей впервые дошёл до суда

Курган, , 14:59 — REGNUM В Кетовской районной больнице в Курганской области отказались выписать рецепт на получение льготного инсулина больной диабетом девочке. Родители нашли средства на самостоятельную покупку лекарства и обратились в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в диабетическом обществе Кургана.

Такая ситуация в Зауралье не единична и касается не только больных диабетом, но всех граждан, получающих лекарства по федеральным и региональным льготам, отмечает председатель диабетического общества Кургана Наталья Воробьёва. Однако до суда дело дошло впервые. Как правило, родители больных детей и взрослые больные не имеют ни средств, ни энергии, ни достаточной юридической грамотности для отстаивания своих прав. В данном случае мать больной девочки решила прибегнуть к защите закона, опасаясь повторения инцидента.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в диабетическом обществе, в апреле 2018 года женщина обратилась в Кетовскую центральную районную больницу за рецептом на получение инсулина, однако ей отказали в его выдаче без объяснения причин. После в медучреждении собрали лечебную комиссию, которая заявила, что пациентке выданы рецепты на лекарство вплоть до 2019 года. Предоставить расчёты возмущённым представителям диабетического общества отказались.

«Мы сами пересчитывали рецепты и потраченный инсулин. Необеспеченными оставались около 33 дней. Проблема в том, что назвать точную дозу препарата, которая понадобится больному в следующий раз, нельзя — она зависит от очень многих факторов и определяется самим больным, если он взрослый, или его родителями, если это ребенок. Превышение дозы, так же как и недостаток лекарства или его отсутствие, оканчивается для пациента реанимацией. В данном случае с ребёнком всё было в порядке, значит, лишнего инсулина он не получал. Кроме того, выдавали лекарство только по рецептам, выписанным в ЦРБ. Как больной мог выбрать инсулин на год вперёд? В больнице ошиблись, выписывая рецепты?» — задается вопросом Наталья Воробьёва.

В выдаче лекарства отказали в апреле, а это означало, что на следующие девять месяцев ребёнок останется без инсулина. Родители смогли найти средства на самостоятельное приобретение — а это, по словам Натальи Воробьёвой, порядка 10 тыс рублей на 30 дней. В мае больница всё-таки выписала рецепт. Представителей диабетического общества возмутил тот факт, что риску была подвергнута жизнь ребенка, который не может существовать без инсулина и нескольких дней.

«Такие деньги в Курганской области есть не у каждой семьи, не все в состоянии их одолжить. Конечно, мы, родители, всегда имеем запас инсулина, чтобы подстраховаться в таких случаях и выручить друг друга, так как от этого зависит жизнь наших детей, а лекарства не всегда есть в аптеках. Но не на девять месяцев вперёд. Опасаясь повторения ситуации, которое угрожает каждой семье с больным ребёнком и каждому зауральцу-льготнику, мы и обратились в суд в июне 2018 года», — говорит эксперт.

При этом Наталья Воробьёва рассказала, что 12 апреля 2018 года в департаменте здравоохранения Курганской области прошёл круглый стол, на котором говорили, в числе прочего, о стабильной и благополучной ситуации в сфере обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Представителей диабетического общества на заседание не хотели пускать, говорит она. А когда недовольные все-таки выступили с жалобами, начали считать выписанные им рецепты и потраченные лекарства. А также потребовали написать необходимые дозы препаратов, чтобы составить заявку на приобретение их в 2019 году, что, по словам Натальи Воробьёвой, является невозможным из-за непредсказуемости потребности в инсулине. Однако причину такой инициативы департамента сама же и пояснила: правительство области не желает показывать наличие проблемы с лекарственным обеспечением и ищет способы предупредить жалобы.

«Рецепты, как правило, не выписывают, если в регионе нет лекарства. Ведь если его выпишут и пациент придёт в аптеку, его поставят на отсроченное обслуживание. А это будет зафиксированным на бумаге доказательством того, что область не справляется с проблемой, по какой-то причине не может обеспечить больных жизненно необходимыми препаратами вовремя. Но если рецепт не выписать, вину можно списать на халатность больного, который просто не обратился, когда следовало», — высказала мнение Наталья Воробьёва.

А если собрать письменные предсказания о потребности в инсулине на 2019 год, можно предъявить их пациентам, обратившимся за очередным рецептом и указать на превышение нормы.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, жители Кургана сталкивались с проблемой лекарственного дефицита и ранее: в ноябре 2017 года льготники жаловались на отсутствие инсулина в аптеках — им обещали, что требуемые препараты появятся к середине декабря, а также выписывали аналоги лекарств, «экспериментируя» на больных детях.

Добавим, что судебное заседание по делу о невыдаче льготного рецепта на инсулин больной диабетом девочке в Кетовском районном суде Курганской области было назначено на 10 октября, однако его перенесли на 26 октября без объяснения причин. Сейчас Диабетическое общество Кургана ждёт заседания и надеется на его справедливый исход.

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