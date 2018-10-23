Вторник, 23 Октября 2018 года
10:23:44 МСК

В Кургане органы опеки уличили в недобросовестном исполнении обязанностей

Общество

Руководитель горотдела опеки и попечительства понижена в должности

Курган, 23 октября 2018, 09:49 — REGNUM  В Кургане три сотрудника городского отдела опеки и попечительства привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, руководительницу отдела понизили в должности. Таков результат прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди многочисленных нарушений сотрудников отдела опеки и попечительства Кургана — отсутствие проверок условий жизни детей из асоциальных семей.

«Не исполнялись полномочия по отобранию детей у родителей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью», — сообщает прокуратура Кургана.

Также выявлены необоснованные назначения несовершеннолетним опекунов.

В иных случаях, наоборот, намеревались разлучить детей с благополучными родителями. Об одном из вопиющих заявлений, сделанных руководством курганского отдела опеки и попечительства, ранее сообщало ИА REGNUM. Жильцам аварийного дома предложили отдать детей в социальный приют, так как проживающим в нём несовершеннолетним было опасно находиться в здании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Детей сдайте в приют!»: ответ чиновников Кургана жителям аварийного дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проникновение ювенальных технологий в Россию
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить