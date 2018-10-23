В Кургане органы опеки уличили в недобросовестном исполнении обязанностей

Курган, , 09:49 — REGNUM В Кургане три сотрудника городского отдела опеки и попечительства привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, руководительницу отдела понизили в должности. Таков результат прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди многочисленных нарушений сотрудников отдела опеки и попечительства Кургана — отсутствие проверок условий жизни детей из асоциальных семей.

«Не исполнялись полномочия по отобранию детей у родителей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью», — сообщает прокуратура Кургана.

Также выявлены необоснованные назначения несовершеннолетним опекунов.

В иных случаях, наоборот, намеревались разлучить детей с благополучными родителями. Об одном из вопиющих заявлений, сделанных руководством курганского отдела опеки и попечительства, ранее сообщало ИА REGNUM. Жильцам аварийного дома предложили отдать детей в социальный приют, так как проживающим в нём несовершеннолетним было опасно находиться в здании.

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