В Зауралье осуждены детдомовцы, напавшие на полицейских

Курган, , 11:51 — REGNUM В Зауралье за драку с полицейскими в Кипельском детском доме приговорены к реальным срокам заключения трое молодых людей. Двое из осуждённых — несовершеннолетние воспитанники детдома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Юргамышском районном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, драка произошла в декабре 2017 года. Полицейские межмуниципального отдела «Юргамышский» выехали по сигналу администрации детского дома о самовольном уходе воспитанника. По прибытии столкнулись с тремя распоясавшимися пьяными подростками. Те напали на полицейских, даже пытались отобрать табельное оружие. Чтобы утихомирить пьяных «детей», пришлось вызывать дополнительный наряд полиции.

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Дебоширов задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Участников нападения на полицейских приговорили к лишению свободы.

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Достигший совершеннолетия воспитанник детдома согласно решению суда получил два года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетних нападавших приговорили к разным срокам: одного осудили на два года, другого на три с отбыванием в воспитательной колонии.

Прокурорская проверка Кипельского детского дома показала частые побеги воспитанников из учреждения, формальную организацию досуга несовершеннолетних. Со стороны воспитателей отсутствовал контроль за соблюдением детьми режима учреждения, причины противоправного поведения детей не устанавливались и не принимались меры к их устранению. Были уволены директор детдома и воспитатель.

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