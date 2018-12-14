В Курганской области сироты годами не видели положенного жилья

Курган, , 07:45 — REGNUM В Юргамышском районе Курганской области на протяжении пяти лет сиротам не предоставляли положенного от государства жилья по достижении ими совершеннолетия. После выпуска из школ-интернатов молодые люди вынуждены были проживать у родственников либо арендовали жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Права были нарушены в отношении восьми сирот, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим прокурор Юргамышского района обратился с исковыми заявлениями в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства.

В настоящее время ранее обделённым сиротам предоставлены квартиры по договорам найма специализированного жилого помещения.

Отметим, что в 2018 году для детей, оставшихся без попечения родителей, в Курганской области было запланировано приобрести около 600 жилых помещений на сумму около 680 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области нашли деньги на жилье для детей-сирот