Скандала авиакомпании «ЮТэр» с подростком-инвалидом можно было избежать?

Курган, , 09:26 — REGNUM Подросток-инвалид, которого не пустили на борт самолёта ханты-мансийской авиакомпании «ЮТэйр», должен был добираться из Кургана до Владивостока поездом. В Фонде социального страхования Приморья корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали скандальную ситуацию.

Напомним, 16 мая СКР по Курганской области возбудил проверку недопуска 16-летнего инвалида к полету на воздушном судне авиакомпании «ЮТэйр». Подросток вместе с отцом вынужден был три дня жить в аэропорту до следующего московского рейса. Билеты должен был оплачивать Фонд социального страхования (ФСС), который обеспечивает льготников бесплатными билетами на проезд к месту лечения и обратно.

«По закону право на проезд авиатранспортом вне зависимости от стоимости билета имеют только люди с заболеванием или травмой спинного мозга. Людям со всеми остальными диагнозами билеты должны предоставляться на транспорт (авиа или ЖД) в зависимости от стоимости поездки на соответствующую дату, — на какой транспорт билет дешевле, его и должны предоставить. Подростку и его сопровождающему фонд сразу после обращения, до отъезда на лечение предоставил билеты с открытой датой на ЖД транспорт туда и обратно», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ФСС по Приморью.

Выяснилось, что после операции в Кургане в Центре Илизарова отец мальчика сообщил в фонд о дате выписки и своем желании добираться до Владивостока только авиатранспортом.

«Сотрудники Фонда начали искать законную возможность отправить мальчика и сопровождающего самолетом. В надежде получить медицинскую рекомендацию на переезд именно авиатранспортом, сотрудники фонда направили официальный запрос лечащим врачам молодого человека. Пришел официальный ответ, в котором было сказано, что пациент может следовать железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья», — разъясняет пресс-служба страховщиков.

Уточняется, что поезд идет из Кургана во Владивосток прямым маршрутом около пяти суток. Инвалиду и сопровождающему предоставляется комфортное купе. Прямого же рейса на самолет из Кургана во Владивосток нет. Сперва нужно лететь до Москвы, там пережить многочасовое ожидание между рейсами, и затем лететь девять часов в самолете.

«Тем не менее, фонду удалось купить билеты на самолет по цене дешевле, чем на поезд», — разъясняет пресс-служба страховщиков.

В авиакомпании «ЮТэйр» страховщикам пояснили, что подростка-инвалида не пустили на борт, так как его ноги были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом. Расстояние между стандартными рядами кресел в салоне эконом-класса не позволяло ехать в такой позе. Причём авиакомпанию якобы никто заранее не предупредил об «особенном» пассажире.

Имея билеты на поезд с открытой датой, отец ребёнка настоял на перелёте. По уверениям пресс-службы ФСС по Приморью, специалисты фонда обзвонили десятки, если не сотни номеров, написали множество писем. Билеты на нужные места были куплены, и 16 мая пассажиры отправлены самолетом в Москву.

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