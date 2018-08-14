Из-за проводимого нынешней администрацией президента США Дональда Трампа внешнеполитического курса у Вашингтона все больше противников, в связи с чем возникает вопрос, готов ли Белый дом идти с ними на конфронтацию до конца, а также, дойди дело до вооруженной конфронтации, сколько союзников будет на стороне США, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Один против всех

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Так, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошло 12 августа в наступление на город Газни, в результате чего госпитали этой столицы одноименной провинции были переполнены, как сообщает The Wall Street Journal, телами погибших. Для остановки продвижения радикалов американским военным пришлось задействовать даже тяжелые бомбардировщики В-1.

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Затем, 13 августа в городе Саада, расположенном на северо-западе Йемена, состоялись похороны 40 детей, убитых в результате авиаудара по школьному автобусу коалиции во главе с Саудовской Аравией. Удар этот был нанесен с помощью поставленных США самолетов и бомб. Один из лидеров повстанцев-хуситов назвал произошедшее «преступлением Америки и ее союзников против детей Йемена». Кроме того, в Йемене развивается острейшая гуманитарная ситуация, и США играют в этом одну из ключевых ролей.

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В свою очередь, поддержка США курдов, действующих восточнее реки Евфрат, может с высокой долей вероятности привести к конфликту США с официальным Дамаском, который настаивает на том, чтобы США покинули Сирию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Еще хуже обстоят дела в отношениях с Турцией, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган считает сирийских курдов частью признанной в Анкаре террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкий лидер также недоволен тем, что Вашингтон укрывает изгнанного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которые, как уверены в Анкаре, стоял за попыткой государственного переворота 2016 года.

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Когда же произошло резкое падение стоимости турецкой валюты, Трамп поспособствовал ухудшению ситуации в еще большей степени, увеличив пошлины на сталь и алюминий. Если произойдет полный обвал лиры и Анкара не сможет обеспечивать свои долговые обязательства, Эрдоган, без сомнения, возложит ответственность на США и лично Трампа.

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Администрация нынешнего главы Белого дома также ввела против Ирана новый пакет санкций, наиболее жетская часть вступит в силу уже в ноябре. Этот шаг предпринимается с тем, чтобы заставить как можно большее число стран отказаться от иранской нефти и газа, уничтожить экономику исламской республики и свергнуть режим.

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Со своей стороны, Тегеран дал понять, что в ответ на блокаду поставок его нефти и газа на мировые рынки он может заблокировать Ормузский пролив. В таком случае вместе с иранскими нефтью и газом международные рынки не смогут получить и нефть с газом из других стран Персидского залива. Исламская республика также отвергла предложения Трампа о проведение без каких-либо предварительных условий переговоров, заявив, что сначала должны быть сняты санкции.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

На фоне бесперспективности переговоров и активной работы пропаганды США, падения стоимости иранского реала, коллапса экономики страны, регулярных выступлений против режима и новых санкций, которые будут введены в ноябре, сложно представить себе, каким образом можно будет избежать столкновения США и Тегерана.

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То же самое можно сказать и о России, против которой Вашингтон недавно ввел очередной пакет санкций в ответ на предполагаемое применение нервно-паралитического вещества против бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже заявил, что своими действиями США могут пересечь красную черту.

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Тогда же, на прошлой неделе, разведывательный самолет США «Посейдон», который вел наблюдение за строительством «милитаризированных островков» в Южно-Китайском море, был вынужден покинуть регион, после того как ему было сделано соответствующее предупреждение. Северная Корея, скорее всего, также не собирается отказываться от своего арсенала ядерного оружия.

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Иными словами, список противников США на сегодняшний день насчитывает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повстанцев-хуситов в Йемене, президента Сирии Башара Асада, Турцию, Иран, КНДР, Россию и Китай. На этом фоне уместен ряд вопросов: готовы ли США идти в этих конфронтациях до конца и добиваться поражения своих врагов. что будет делать Вашингтон, если его противники не откажутся от своего курса, и, наконец, если дело дойдет до вооруженного соприкосновения, как много союзников Белого дома будет на стороне США. За такую ли внешнюю политику США голосовали граждане страны?

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