Эрдоган сказал, что Турция прощается с США

Анкара, , 01:00 — REGNUM Турецкое агентство «Анадолу» 12 августа опубликовало материал о выступлении президента Турции Эрдогана на собрании правящей Партии справедливости и развития в городе Трабзон. Эрдоган сказал, что его страна прощается с тем (США, — прим. ИА REGNUM ), кто пожертвовал стратегическим партнерством и союзничеством ради поддержания отношений с террористической организацией.

Говоря о террористических организациях, Эрдоган имеет ввиду YPG/PKK (курдских Народных защитников и Рабочую партию Курдистана).

В конце своего выступления президент Турции сделал интересное и важное заявление, о том, что страна «на последней стадии к приобщению к регионам в Сирии», которые уже попали под контроль Турции в результате операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», «новых регионов».

Таким образом, он фактически сообщил о подготовке нового наступления на территории Сирийской Арабской Республики на Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские вооруженные формирования. Однако Сирийские демократические силы создавались США, и они под определенной американской защитой.

В данной ситуации есть еще одна важная деталь. Определенная часть курдов пошла на сотрудничество с Дамаском. И недавно курдские отряды Народных защитников перебросили около своих 1300 бойцов в провинцию Алеппо, ту ее часть, которая находится под контролем сирийского правительства. Эти бойцы даже переодеты в форму Сирийской арабской армии.

Они будут действовать совместно с сирийскими войсками и проиранскими силами против протурецких группировок в западной части провинции Алеппо и в провинции Идлиб.