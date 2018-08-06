«Вашингтонские «ястребы» продолжают мечтать о ядерном разоружении КНДР»

Москва, , 17:53 — REGNUM В руководстве США очень большое влияние имеют сторонники жёсткой линии, которые считают, что с Северной Кореей можно говорить только с позиции максимального давления, а возможно, и применяя военную силу. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Сейчас эти люди несколько оттеснены в сторону, — сказал Ланьков. — Во главе их стоит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Их закулисное влияние очень велико. Эти люди считают, что единственным приемлемым для США решением вопроса является не сокращение северокорейского ядерного потенциала, на которое КНДР в принципе готова, а полное ядерное разоружение, которое для Северной Кореи неприемлемо».

Ланьков пояснил, что сторонники жёсткой линии нуждаются не в каких-то уступках, пусть и очень важных.

«Им необходимо полностью ликвидировать северокорейский ядерный потенциал, изъяв у Северной Кореи всё до последнего грамма урана, — отметил эксперт. — Они справедливо подозревают, что Северная Корея сдавать полностью свой ядерный потенциал не будет, и рано или поздно дипломатические методы, на которых настаивает государственный секретарь США Майк Помепо, потерпят поражение. И вот тогда, как считает Болтон, они воспользуются моментом и вступят в игру, создавая максимальное давление на КНДР, а может быть, даже нанеся по ней удар».

Напомним, что между тем Северная Корея уже заявила, что нуждается в экономической помощи. В частности, об этом сказал министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо во время своего выступления на сессии регионального форума АСЕАН по безопасности.

По словам министра, экономическая помощь Северной Корее необходима для восстановления экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНДР: Северной Корее нужна экономическая помощь