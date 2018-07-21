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Верховный лидер Ирана поддерживает закрытие Ормузского пролива

Политика

Тегеран готов перекрыть Ормузский пролив для стран — поставщиков нефти в случае блокировки иранского экспорта

Верховный лидер Ирана поддерживает закрытие Ормузского пролива
Ugo14
Ормузский пролив

Тегеран, 21 июля 2018, 20:42 — REGNUM  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о поддержке идеи президента страны Хасана Роухани о перекрытии Ормузского пролива для судов из государств — поставщиков нефти.

Как сообщается на официальном сайте аятоллы, Хаменеи поддерживает заявление, сделанное Роухани во время его недавней поездки в Европу, о том, что «в случае блокировки экспорта иранской нефти ни одна другая страна в регионе также не может экспортировать нефть».

«Обязанность министерства иностранных дел — строго придерживаться позиции, заявленной президентом», — отметил также Хаменеи.

Напомним, в начале июля в «Корпусе стражей исламской революции» заявили, что иранские военные готовы перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США против экспорта иранской нефти.

В Пентагоне позднее заявили, что США и их партнёры готовы ответить на угрозы Тегерана и совместными усилиями «обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами».

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