National Interest: договор с талибами* позволит Трампу вернуть войска домой

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Недавно Белый дом дал поручение своим ведущим дипломатам добиваться переговоров с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в попытке найти способ окончить бесконечную войну в Афганистане и вывести оттуда американские войска, пишет Джил Барндоллар в статье для американского издания The National Interest.

Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалось центральное правительство страны — захват радикалами значительных частей страны, постоянные теракты, неспособность обеспечить безопасность даже в столице и многое другое, — есть причины, по которым движение все же может стремиться к миру, по меньшей мере временному. Дело в том, что, хотя боевики и способны наводить ужас на местных лидеров и нападать на правительственные войска в большей части страны, они едва ли могут захватить и удержать даже такой небольшой город, как Кундуз.

Когда силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются в большую группу, их неизбежно уничтожают американские войска. Более того, с помощью беспилотников и спецназа США удалось ликвидировать руководство движения на высшем и среднем уровне, в том числе в их убежищах на территории Пакистана.

На этом фоне актуальным является вопрос о том, стремятся ли США к реальному соглашению в Афганистане или же хотят достигнуть «мира с честью» по примеру вьетнамского мирного соглашения, который даст им достаточный интервал времени для вывода оставшихся войск. По мнению автора, высока вероятность того, что Вашингтон склоняется ко второму варианту.

Если же переговоры приведут к заключению долгосрочного режима прекращения огня и дадут возможность обеспечить выход американских военных, президент США Дональд Трамп должен немедленно воспользоваться этим шансом и вернуть оставшиеся 14 тыс. военнослужащих на родину. В регионе есть и другие игроки — прежде всего Россия и Иран, — которые в значительной мере заинтересованы в том, чтобы не дать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прийти к власти в Афганистане. Если же в стране и произойдет возвращение к власти радикалов, США могут, уверен автор, вернуться и покарать, и даже свергнуть новый режим.

США ведут войну в Афганистане дольше, чем участвовали в Первой и Второй мировых войнах, а также в войне во Вьетнаме вместе взятых. Если Трамп сможет воспользоваться переговорами с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для вывода войск США из Афганистана, сохранив при этом лицо, он должен воспользоваться этой возможностью.

Напомним, ранее, 26 июля, в результате теракта, осуществленного боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кабуле погибли четверо сотрудников сил безопасности страны. До этого, 24 июля, афганская столица, подверглась обстрелу ракетами, от взрыва которых пострадали несколько человек.