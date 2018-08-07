Советник Болтон: США будут наращивать санкции против Ирана

Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его страна будет наращивать санкции против Исламской Республики Иран. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, в интервью Fox Business.

Напомним с сегодняшнего дня вновь начали действовать санкции США против Ирана. Накануне президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, который предполагает восстановление режима американских санкций против Ирана в два этапа.

По словам Болтона, Вашингтон не ограничится восстановление тех санкций, которые были отменены в результатет соглашения по иранской ядерной программе, из которого США вышли после того, как президентом стал Дональд Трамп.

В частности, рассматривает вариант ввода дополнительных санкций против Тегарана, направленный на ограничение экспорта иранской нефти.

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