Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Турции

Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом он написал сегодня, 10 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%. Наши отношения с Турцией пока не хороши», — написал президент США.

Напомним, президент Трамп ранее ввёл ввозные пошлины на сталь и алюминий практически для всех импортеров. Тем самым он пытается поддержать производителей стали и алюминия в США, а также компенсировать бюджетный дефицит.

Однако действия Трампа фактически развязали торговую войну США против остального мира, так как другие страны ввели ответные пошлины.

Отношения Турции и США остаются крайне напряженными и торговая война их только усугубляет.