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Битва за Газни: в боях с террористами погибли свыше 100 человек

Экономика

Террористы потеряли около 200 боевиков

Кабул, 14 августа 2018, 07:47 — REGNUM  В результате продолжающихся боев за стратегически важный афганский город Газни погибло уже 300 человек, сообщает 14 августа Al Jazeera.

По данным, приводимым министерством обороны Афганистана, в ходе столкновений погибли около 100 солдат правительственных войск, от 20 до 30 мирных жителей, а также около 200 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 10 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали массированное наступление на город Газни, кровопролитные бои, продолжающиеся и по сей день, вероятно, поставят крест на планируемых мирных переговорах.

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