American Conservative: Ответ США на очередное зверство в Йемене – жалок

Вашингтон, , 08:04 — REGNUM По меньшей мере 50 человек — по большей части дети — погибли в результате авиаудара авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу в провинции Саада на северо-западе Йемена. США, чье руководство недавно заключило с Эр-Риядом сулящие неплохой куш договоры на поставку оружия, ответили привычно слабо, пишет Дэвид Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

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Так, Государственный департамент США призвал 9 августа коалицию провести расследование инцидента.

«Мы, без сомнения, обеспокоены сообщениями о произошедшем нападении, приведшей к смерти мирных жителей», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.

«Мы призываем возглавляемую Саудовской Аравией коалицию провести тщательное и транспарентное расследование произошедшего», — добавила она.

Автор подчеркивает, что любое расследование Эр-Рияда не будет носить ни тщательного, ни транспорентного характера. Нет смысла призывать самого преступника выяснять обстоятельства произошедшего. Уже понятно, что в Эр-Рияде укажут на то, что удар был нанесен в соответствии со всеми нормами — об этом говорит весь прошлый опыт таких инцидентов. Власти королевства заявят, что их летчики не сделали ничего предосудительного. Если же этого будет недостаточно, местная монархия снимет ответственность с преступников за зверства, которые они совершили в Йемене.

Силы коалиции знают также, что им в любом случае удастся избежать наказания за убийства мирных граждан Йемена. Понимают они также и то, что иностранные правительства не будут требовать от них чего бы то ни было. Так, администрация президента США Дональда Трампа не может даже найти в себе силы осудить Эр-Рияд для видимости за бессмысленное массовое убийство детей, поэтому у них нет никаких намерений оказывать давление на коалицию с тем, чтобы она снижала темпы бомбежек.

Саудовская Аравия и ее союзники решительным образом выступают против независимого, международного расследования военных преступлений, совершенных всеми сторонами конфликта. В Эр-Рияде понимают, что независимое расследование лишь прольет свет на то, что они из раза в раз нарушают международное право.

В Белом доме же делают вид, что озабочены этими нарушениями, но не делают ничего, для того чтобы привлечь правительства коалиции к ответственности за их преступления, поэтому Вашингтон становится соучастником этих преступлений. Теперь лишь от конгресса зависит, будет ли этой ничем не оправданной политике США в Йемене положен конец.

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Напомним, в связи с инцидентом лидер хуситов и глава революционного комитета движения «Ансар Алла» Мухаммад аль-Хуси призвал Россию, Китай и Францию организовать срочное заседание Совета Безопасности ООН. Аль-Хуси подчеркнул, что «это преступление, как и все предшествовавшие ему, подтверждает неприятие мира руководством коалиции. Ответственность за это и другие преступления ляжет на Америку и Великобританию, так как все они совершены их оружием».

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что данный инцидент, в результате которого погибло около 50 человек, достоин осуждения.

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