American Conservative: Война с Ираном станет концом Трампа как главы США

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Война США с Ираном, приведя к взрыву цен на нефть и глобальной рецессии, положит конец политической карьере президента США Дональда Трампа, а также может стать причиной такого же гражданского и религиозного конфликта на Ближнем Востоке, какой уже несколько лет продолжается в Сирии, пишет бывший кандидат на пост главы Белого дома Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Так, на неизбежность вооруженного конфликта указывают и заявления самого Трампа и его ближайшего окружения, выдвигающего неприемлемые для Тегерана условия, и регулярные удары Израиля по поддерживаемым исламской республикой группировкам в Сирии, и постоянные стычки американских и иранских кораблей в Персидском заливе, и нападение хуситов в Йемене на танкеры в Красном море.

И хотя у США нет достаточного количества наземных войск для вторжения и оккупации Ирана, в четыре раза превышающего по размеру Ирак, благодаря наличию у Вашингтона значительного превосходства в авиации, флоте и ракетах, США быстро смогут одержать верх. Тем не менее если Тегеран введет в игру шиитскую группировку «Хезболла» в Сирии и Ираке, а также других своих союзников в арабских странах, Ближний Восток ждет то же гражданское и религиозное противостояние, которое имело место в Сирии на протяжении последних шести лет.

Более того, любое горячее противостояние в Персидском заливе может привести к взрывному увеличению стоимости страхования танкеров, ограничений экспорта нефти и росту цен на нее, в результате чего мир ожидает рецессия, и ответственность за нее будет нести один человек — Дональд Трамп. Как это скажется на Республиканской партии и президенте в 2020 году, когда нужно будет переизбираться.

Наконец, после завершения войны можно ли ожидать, что в исламской республике восторжествует либеральная демократия, или же все пойдет по тому же сценарию, что и в Египте — сначала власть возьмут религиозные фанатики, а затем и армия?

Напомним, после перебранки президентов Ирана Хасана Рухани и США Трамп, в ходе которой глава Белого дома пригрозил Тегерану тяжелейшими последствиями, американский лидер смягчил свою позицию и указал во время своих переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте на возможность встречи с руководством исламской республики.

При этом Трамп подчеркнул, что встреча могла бы состоять без предварительных условий. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео выступил с целым рядом требований к Тегерану, в том числе необходимость продемонстрировать стремление к «фундаментальным переменам» во внутриполитическом устройстве страны, прекратить «зловредное поведение», пойти на новую сделку, «которая действительно обеспечивает ядерное нераспространение».

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