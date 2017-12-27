Уходящий 2017 год для Омской области был богатым на события. Самые заметные: Омская область боролась с африканской чумой свиней, Омск задыхался от «этилмеркаптановой вони» и выбирал депутатов. Переломный момент пришёлся на осень: в регионе сменился руководитель, в Омске появился новый мэр.

Флаг Омской области

Политическая встряска

Омской областью с 2012 года руководил Виктор Назаров. В апреле 2012 года президент РФ (тогда — Дмитрий Медведев, прим. ИА REGNUM ) предложил кандидатуру Назарова на пост главы Омской области. 9 апреля депутаты Заксобрания проголосовали за наделение Назарова полномочиями губернатора.

Kremlin.ru Виктор Назаров

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Через всенародные выборы он прошёл в 2015 году. 13 сентября на выборах губернатора за него проголосовали 316 527 человек (59,99%). Ближайший соперник Назарова — кандидат от КПРФ Олег Денисенко — набрал 148 501 голос (28,15%).

Соответственно, полномочия Назарова на посту губернатора должны были завершиться в 2020 году. Но — не судьба. Информация об отставке Назарова появлялась в регионе периодически, но в сентябре 2017 года стало понятно, что под этими «слухами» есть почва. В сентябре в России стартовало масштабное обновление губернаторского корпуса.

Комментируя в начале октября информацию о возможной отставке Назарова, которая, впрочем, в местной прессе уже подавалась как вопрос решённый, политконсультант Владимир Лифантьев заявил, что «проблемы во внутренней политике есть»:

«Это и высоко поднявшие голову коммунисты, и невысокие результаты «Единой России», и высокие протестные настроения. Опять-таки присутствуют внутренние конфликты в среде элиты. Например, в апреле в Омске по этой причине не случилось выборов мэра».

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Всего свои должности осенью покинули 11 губернаторов, в том числе Виктор Назаров. Час Х для него настал 9 октября 2017 года.

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Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков, который до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России». Это назначение стало неожиданностью и, по мнению ряда политологов, «реверансом в сторону оппозиции».

Kremlin.ru Александр Бурков

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Приехав в регион 11 октября, Бурков «ринулся в бой». За короткое время он успел встретиться с первыми лицами региона, спуститься в недостроенное омское метро, обозначить основные «болевые точки» региона и включиться в работу по их устранению.

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Но, самое главное, Бурков успел повлиять на выборы мэра Омска.

Новый мэр — старые проблемы

В 2012 году последние всенародные выборы мэра Омска выиграл Вячеслав Двораковский. Он набрал 49,35% голосов избирателей (77 815) при явке, не достигшей и 17%.

В 2015 году прямые выборы мэра Омска отменили. Теперь градоначальника выбирают депутаты горсовета, чему предшествует работа конкурсной комиссии.

Весной 2017 года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра по-новому, однако она с треском провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры. Это обстоятельство вызвало большой общественный резонанс не только в Омске, но и за его пределами.

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Вторую попытку выбрать мэра решили предпринять в ноябре. До этого времени Омском должен был продолжать руководить Вячеслав Двораковский. Однако в июле 2017 года он ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Правда, омские политологи сошлись во мнении, что его решение об отставке не было добровольным.

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Было очевидно, что Двораковский являлся непопулярным в народе мэром. То и дело на него обрушивался шквал критики в местной прессе и в соцсетях. Впрочем, для самого Двораковского это не было тайной. Он признался в этом в интервью «Комсомольской правде» ещё в марте текущего года.

«Какую окраску деятельности мэра хотели придать для общественного мнения, такой она и получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. Я всё это понимаю и вижу. К людям сложно предъявлять претензии — они просто получают информацию. Но пусть это останется на совести тех, кто это делал», — заявил он.

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И. о. главы Омска в июле стал первый заммэра Сергей Фролов. Впоследствии его называли самым вероятным претендентом на пост градоначальника. Однако в ситуацию вмешался Александр Бурков, прибывший в регион аккурат в разгар конкурса по выборам мэра.

Бурков предложил исполняющему обязанности мэра Фролову занять должность своего заместителя, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. И Бурков согласился, выбыв, таким образом, из борьбы за кресло мэра.

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Впрочем, недостатка желающих побороться за мэрское кресло не наблюдалось. Изначально на эту должность претендовали 55 человек.

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После того, как Бурков выбыл из предвыборной гонки, самым вероятным кандидатом на пост мэра Омска стали называть Оксану Фадину, возглавлявшую тогда областное минэкономики. Серьёзным бонусом для Фадиной стало то, что она считалась «членом команды губернатора».

Поэтому неожиданности на «выборах» мэра Омска 22 ноября 2017 года не случилось. Депутаты горсовета проголосовали за Оксану Фадину. Таким образом, мэром Омска впервые стала женщина.

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По мнению депутата Заксобрания Омской области Степана Бонковского, избрание мэра города Омска как раз и стало одним из ключевых событий в 2017 году.

«Впервые за всю историю Омского региона мэром стала женщина. В суровых сибирских условиях городом Омском с большим количеством проблемных вопросов стала руководить хрупкая женщина, которая, опираясь на свой опыт деятельности и знания экономики региона, нацелена на то, чтобы сделать жизнь омичей лучше», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Оправдаются ли оптимистичные прогнозы парламентария, пока доподлинно неизвестно.

Стоит также напомнить, что нового мэра Омска выбирал новый состав горсовета. Выборы депутатов Омского городского совета состоялись в единый день голосования — 10 сентября 2017 года. В итоге «Единую Россию» в горсовете представляют 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат. Общая явка составила 21,7%. На избирательные участки пришли 195 595 человек.

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Омское зловоние

Как известно, 2017 год был объявлен в России Годом экологии. А это значит, что власти регионов уделяли (по крайней мере, должны были уделять) экологической ситуации повышенное внимание. Однако в Омске именно в Год экологии произошёл крупный экологический скандал.

В противогазе

В марте 2017 года жители города-миллионника начали массово жаловаться на удушливый резкий запах газа. В соцсетях омичи и вовсе не стеснялись в выражениях, заявляя, что их травят.

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В областном следственном управлении СКР сообщили, что по факту загрязнения атмосферного воздуха организована доследственная проверка. 10 марта стало известно, что в Омске по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). По результатам анализа проб воздуха специалисты установили, что источником зловония является этилмеркаптан, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу.

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Несмотря на заверения властей в том, что ведутся активные поиски виновных в сложившейся ситуации, источник выбросов до сих пор не обнаружен.

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В связи с огромным общественным резонансом на проблему омского зловония просто не мог не обратить внимание приехавший в октябре в регион врио губернатора Александр Бурков. Он велел начать служебное расследование в отношении министра экологии региона Александра Винокурова по причине «отсутствия мер по предупреждению выбросов этилмеркаптана».

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31 октября стало известно, что Винокуров ушёл в отставку. В пресс-службе облправительства тогда уточнили, что он уволился по собственному желанию, однако жители Омска сошлись во мнении, что он поплатился должностью за «этилмеркаптановый скандал».

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26 декабря 2017 года, зачитывая бюджетное послание депутатам, Бурков подчеркнул, что «год экологии» для Омской области стал годом настоящих испытаний.

«Весенние выбросы в атмосферу показали, что регион не готов к экстренному реагированию на такого рода угрозы», — прокомментировал врио губернатора.

Он заявил, что намерен кардинально изменить ситуацию с экологией в городе:

«Подход к экологической безопасности должен измениться коренным образом. Мы готовы вкладывать в это и силы, и средства».

По информации областного правительства, в регионе разработана программа по обнаружению и предотвращению загрязнения атмосферы, проведены переговоры с «Газпромом» по установке на территории НПЗ датчиков контроля.

«Партнёры нас услышали, в качестве жеста доброй воли области будет передана современная лаборатория на колесах стоимостью 20 миллионов рублей, с возможностью онлайн мониторинга по сотням параметров. Это даст возможность оперативно локализовать источник выброса, если такой появится. Безнаказанности быть не должно», — заявил Александр Бурков.

По его словам, в 2018 году в регионе открывается стационарная лаборатория, ситуационный центр по реагированию на возможные экологические угрозы. Будет разработана подробная промышленно-экологическая карта.

«Совместно с наукой работаем над созданием сети датчиков экстренного предупреждения о превышении в атмосфере ПДК опасных веществ. Это наше ноу-хау», — резюмировал глава региона.

Всё, что он сказал 26 декабря, внушает омичам надежду на то, что один из самых болевых вопросов уходящего года наконец решится, и омичей больше не будет беспокоить «этилмеркаптановая вонь». Однако пока можно с уверенностью утверждать, что Год экологии в Омске «плохо пахнет».

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Борьба с АЧС. Неравная?

Ещё одной серьёзной угрозой, с которой столкнулась Омская область в уходящем году, стала африканская чума свиней (АЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что в июле текущего года в регионе объявили режим ЧС в связи с этим опасным заболеванием. По состоянию на 15 августа пострадавшими от вируса уже считались 75 сельских поселений в восьми районах региона. Самое интересное, что на сегодняшний день до сих пор неизвестно, каким образом возбудитель АЧС попал в регион.

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АЧС не опасна для человека, но способна нанести огромный экономический ущерб в связи с тем, что заболевших животных вылечить невозможно, и остается лишь один путь — уничтожение поголовья. Всего в Омской области изъяли и уничтожили порядка 20 тысяч свиней. Фермерам, лишившимся поголовья, предназначены компенсационные выплаты в размере 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

АЧС едва не привела к социальному взрыву в регионе. В августе 2017 года в Омске несколько десятков фермеров вышли на митинг, потребовав от властей снять или смягчить ограничения на продажу свинины. Участники акции протеста назвали шумиху вокруг АЧС «полным свинством» и выдвинули версию, что животных массово уничтожают в угоду крупным свиноводческим предприятиям.

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Правда, после акции протеста начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко заявил, что большинство присутствовавших на митинге оказались вовсе не фермерами:

«Потому что настоящие фермеры вложили деньги в свою защищённость. А там были так называемые теневые перекупщики, которые у настоящих крестьян закупали мясо, накручивали цены и на рынке реализовывали. На данный момент они остались без сырья, так как АЧС свирепствует».

Плащенко подчеркнул, что в данной ситуации не нужно выдвигать «теории заговора», а нужно сообща бороться с АЧС.

16 ноября 2017 года врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал указ о снятии режима ЧС на территории региона. Однако власти предупредили, что «успокаиваться пока рано», ведь в октябре начался новый виток распространения опасной инфекции по регионам Урала и Сибири. Например, в Тюменской области было ликвидировано 19 тыс. голов свиней, содержащихся в хозяйстве с третьим уровнем защиты, но вирус АЧС всё равно «ушёл» в соседние регионы с готовой продукцией местного мясокомбината.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов предупредил, что проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов, убойных пунктов будут продолжены.

По данным областного минсельхозпрода, в настоящее время сумма ущерба от АЧС в регионе — порядка 170 миллионов рублей. Главная цель специалистов — не допустить, чтобы чума свиней «оттаяла» весной.

В ожидании перемен

Подводя итоги, можно сказать, что уходящий 2017 год принёс Омской области не только новые угрозы, но и обновление исполнительной власти. К лучшему ли это обновление, покажет лишь время.

Выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре 2018 года. И пока официально никто не заявил о своём желании побороться за губернаторское кресло.

По мнению омского общественного деятеля Татьяны Шнейдер, главных событий уходящего года в Омской области — несколько.

«Это смена губернатора и мэра города. А как следствие — надежда на положительные перемены в жизни региона. Конкретных перемен пока не ощущается, но из новостных заметок мы узнаём о том, что некая работа всё же ведется, а это не может не вселять надежду. Привлекательность региона определяется в большей степени его экономическим положением. В Омской области до сих пор сильна тенденция оттока населения, а как следствие, происходит утечка специалистов из региона. Здесь особую роль также играет высокий уровень безработицы, отсутствие работающих программ для поддержки молодых специалистов и малого бизнеса, малоэффективные программы по улучшению жилищных условий, в целом — низкая привлекательность региона. По факту мы имеем отсутствие действующих институтов соцподдержки. Долгое время мы наблюдали, как наш регион опускался всё ниже и ниже по всем основным показателям. Хочется, чтобы событие, связанное со сменой руководства в регионе в 2017 году, стало действительно знаковым в положительном смысле и принесло Омской области не дальнейший упадок и стагнацию, а наметило динамику положительного развития в основных сферах», — отметила собеседница ИА REGNUM.