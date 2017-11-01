Омская область: пикет дольщиков, отставка министра, 55 кандидатов в мэры

Омск, , 08:11 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Напряжённая борьба за кресло градоначальника

Стал известен окончательный список кандидатов на должность мэра города Омска. Как сообщили ИА REGNUM в городском совете Омска, первый этап конкурса — приём документов от кандидатов — завершился 31 октября. Подано 55 заявок.

Согласно списку, опубликованному на сайте муниципального парламента, за кресло градоначальника хотят побороться шесть пенсионеров, одна студентка, три депутата Заксобрания Омской области (Игорь Антропенко, Константин Ткачёв, Антон Берендеев), два депутата городского совета (Алексей Ложкин и Алексей Сокин), два общественных деятеля, помощник депутата, безработный, руководители различных компаний и другие.

Также документы на конкурс подали и. о. мэра Омска Сергей Фролов и министр экономики Омской области Оксана Фадина.

Из 55 претендентов девять принимали участие в первом конкурсе на должность мэра в апреле 2017 года. Это Максим Щапов (род занятий не указан), учредитель и директор ООО Александр Бекишев, юрисконсульт Игорь Козловский, пенсионер Юрий Пичугин, частный предприниматель Сергей Яковлев, депутат Заксобрания Игорь Антропенко, предприниматель Виктор Чередов, пенсионер Александр Искам, депутат Заксобрания Антон Берендеев.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что руководитель фракции ЛДПР в горсовете Алексей Ложкин с момента подачи документов прекращает исполнять полномочия члена комиссии по выборам мэра Омска.

Второй этап конкурса состоится 3 ноября. В этот день комиссия рассмотрит представленные документы и примет решение о регистрации кандидатов. Третий этап запланирован на 17 ноября: по итогам собеседования будут определены не менее двух претендентов на должность градоначальника.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всенародные выборы мэра Омска в 2012 году выиграл Вячеслав Двораковский. За него проголосовали 77 815 человек (49,35%) при явке около 17%.

В 2015 году прямые выборы мэра Омска отменили. Теперь градоначальника выбирают депутаты горсовета, этому предшествует работа конкурсной комиссии. В апреле 2017 года в городе предприняли первую попытку выбрать мэра «по-новому», но она провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры. Вторую попытку запланировали на ноябрь.

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В июле текущего года мэр Вячеслав Двораковский ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов. Первый этап второй попытки выборов мэра стартовал 2 октября. Точную дату выборов определит горсовет, однако планируется, что имя нового градоначальника депутаты назовут уже в ноябре.

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Напомним, в октябре 2017 года в Омской области сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков.

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Пикет дольщиков

Омские дольщики вышли на пикет с портретом врио губернатора Александра Буркова на плакате.

По сообщениям местных массмедиа, в пикете у Заксобрания 31 октября участвовали около 20 дольщиков недостроенного дома на Мишина, 8.

Как сообщает «Омск-информ», к дольщикам вышел сотрудник Главного управления внутренней политики Омской области. Чиновник предложил им поговорить с замминистра строительства и ЖКК Сергеем Кошелевым. Однако, по словам дольщиков, с Кошелевым они общались недавно, а теперь хотят попасть к губернатору.

На сегодняшний день известно, что проблемный дом на Мишина могут достроить в лучшем случае к 2020 году. Дольщики требуют вернуть им деньги или дать квартиры в других домах.

Уточняется, что к губернатору они так и не попали.

В то же время в областном правительстве ИА REGNUM сообщили, что 31 октября Александр Бурков в режиме оперативного совещания обсудил с кабмином ряд неотложных вопросов. В том числе «сложно шло обсуждение по проблеме обманутых дольщиков». Подробности обсуждения неизвестны.

Как передаёт «БК55», дольщики планируют проводить пикеты до пятницы, 3 ноября. А если эти меры не помогут, они готовы объявить бессрочную голодовку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2017 года в Омской области в списке проблемных значились 22 дома. В их строительство вложили деньги более 2,3 тыс. дольщиков.

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В целом по Сибири (по состоянию на июль 2017 г.) проблемными признаны 124 объекта. По ним заключено более 9 тысяч договоров долевого участия. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тыс. человек.

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Отставка из-за этилмеркаптана?

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров лишился своей должности.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, врио губернатора Александр Бурков принял отставку Винокурова. Глава омского минприроды освобождён от занимаемой должности 31 октября. Причины отставки не уточняются.

В пресс-службе облправительства ИА REGNUM рассказали, что Винокуров ушёл в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности главы министерства будет Александр Матненко — первый замминистра природных ресурсов и экологии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос экологии остро стоит в Омской области. В марте 2017 года жители Омска начали массово жаловаться на резкий неприятный запах газа в воздухе. По факту загрязнения атмосферы даже было возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным следствия, в марте было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана (является одорантом для бытового газа — прим. ИА REGNUM ) более чем в 400 раз.

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Источник распространения этилмеркаптана установить так и не удалось.

В октябре 2017 года в Омской области сменился губернатор. Врио региона вместо ушедшего в отставку Виктора Назарова 9 октября был назначен Александр Бурков. 16 октября в Омске с участием нового губернатора состоялось совещание по экологической обстановке.

Бурков велел начать служебное расследование в отношении Александра Винокурова. В качестве причины указывалось «отсутствие мер по предупреждению выбросов этилмеркаптана».

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Справка: Александр Винокуров родился в 1969 году в р. п. Саргатский Саргатского района Омской области. В 1992 году окончил экономический факультет Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. Стаж государственной и муниципальной службы — более 21 года. Министром природных ресурсов и экологии Омской области являлся с октября 2013 года.