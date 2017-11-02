«Не справился»: отставка главы минприроды не удивила омичей

Омск, , 06:22 — REGNUM Отставка министра природных ресурсов и экологии Омской области Александра Винокурова была ожидаемой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала политолог Инна Ветренко.

«Это вполне ожидаемая отставка. Когда врио губернатора Александр Бурков приехал в регион и стал разбираться в ситуации, он выделил три критических точки. Одна из самых критичных — это как раз экологическая ситуация. Предупреждение министру экологии из его уст в общем-то прозвучало. Бурков принял кадровое решение на какое-то время оставить всех на своих местах, но при этом назвал тех, кому будет угрожать отставка, если они не справятся со своими обязанностями. Я так понимаю, министр экологии не учел этого расклада и действительно не справился», — подчеркнула Инна Ветренко.

Читайте также: Омская область: пикет дольщиков, отставка министра, 55 кандидатов в мэры

По её словам, у прежнего губернатора Виктора Назарова скорее всего была возможность решить вопрос с выбросами, которые так беспокоят омичей.

«Что касается ситуации относительно экологического состояния города и региона в целом. Существуют предположения, что Виктор Назаров был связан некоторыми элитными договоренностями с представителями нефтегазового комплекса в Омской области. Соответственно, это не давало ему возможностей, хотя были все полномочия, решить вопрос с выбросами. Бурков совершенно свободен от всех договоренностей с элитами, поэтому первое, с чего он начал, это самый очевидный, лежащий на поверхности вопрос экологии», — подытожила политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что врио губернатора Омской области Александр Бурков принял отставку министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова. В пресс-службе облправительства ИА REGNUM сообщили, что Винокуров покинул эту должность по собственному желанию. И. о. главы министерства стал первый замминистра Александр Матненко.

Читайте также: Омску предрекают экологическую катастрофу и социальный бунт

Напомним, с марта 2017 года омичи начали массово жаловаться на резкий неприятный запах, распространяющийся в городе. По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что специалисты в марте зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана, являющегося одорантом для бытового газа, более чем в 400 раз. Виновника выбросов не нашли до сих пор.

Читайте также: Омичи проклинают власть за плохую экологию

В октябре текущего года губернатора Омской области Виктор Назаров ушёл в отставку. Врио главы региона был назначен справоросс Александр Бурков. 16 октября он велел начать служебное расследование в отношении Александра Винокурова из-за «отсутствия мер по предупреждению выбросов этилмеркаптана».

Читайте ранее в этом сюжете: «Омское зловоние»: полетели первые головы