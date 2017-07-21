В Омской области объявлен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Омск, , 10:26 — REGNUM Режим чрезвычайных ситуаций (ЧС) объявлен в Омской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, Главное управление МЧС России по региону.

«В связи с выявлением случаев заражения животных АЧС на территории Саргатского, Омского и Любинского районов Омской области распоряжением губернатора для территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Омской области введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники специальных служб будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды.

Африканская чума свиней (АЧС) — вирусное заболевание животных. Заболевание поражает диких и домашних свиней. Опасности для здоровья человека заболевание не представляет, но вот экономически ущерб от заболевания, в связи с быстрым распространением и стопроцентной летальностью, — может быть громадным.