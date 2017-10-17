«Омское зловоние». Полетели первые головы?

Омск, , 08:00 — REGNUM Александр Бурков, назначенный 9 октября врио губернатора Омской области, наконец, сделал заявление по поводу экологической ситуации в Омске, где горожане с марта текущего года периодически жалуются на зловоние. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, он «потребовал оградить горожан от неприятного запаха, предотвратив новые газовые выбросы».

Также Бурков велел начать служебное расследование в отношении министра экологии Александра Винокурова. Причина — «отсутствие мер по предупреждению выбросов этилмеркаптана» (Этилмеркаптан используется в качестве одоранта для природного и баллонного газа, имеет резкий запах — прим. ИА REGNUM ).

Совещание по экологической обстановке в Омске состоялось 16 октября. По данным облправительства, Бурков спросил у чиновников, почему за полгода так и не удалось установить источник распространения этилмеркаптана и предотвратить дальнейшие выбросы.

Напомним, с марта 2017 года омичи стали массово жаловаться на резкий и неприятный запах, распространяющийся в городе. Обсуждая ситуацию в соцстях, горожане даже сообщали о недомогании из-за зловонных выбросов. Однако в мэрии тогда заверили, что «угрозы жизни и здоровью людей нет».

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Вскоре на происходящее отреагировали следователи. В СУ СКР по региону сообщили о том, что в Омске по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Также в ведомстве подтвердили, что источником неприятного запаха является этилмеркаптан, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу.

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Региональные власти во главе с губернатором (тогда регионом ещё руководил Виктор Назаров — прим. ИА REGNUM ) обещали оперативно найти и наказать виновников зловония. Однако прошло уже более полугода с начала поступления жалоб, а виновник до сих пор не найден.

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Новый руководитель региона Александр Бурков пришёл к выводу, что реальных результатов нет из-за отсутствия согласованности действий. По его словам, каждое ведомство вело свой участок работы, а координировать их взаимодействие было некому. Именно этим и должно было заниматься профильное министерство, уточнил врио главы региона. Он заявил, что со стороны министерства природных ресурсов и экологии «не было обеспечено адекватных мер оперативного реагирования ни для выявления виновных, ни для предотвращения дальнейших выбросов».

В итоге глава областного минприроды Александр Винокуров получил строгое взыскание. Теперь он должен за месяц проработать план действий для исправления ситуации.

Подытоживая, Бурков подчеркнул, что руководители, не справляющиеся со своими обязанностями, будут уволены.

«Я дал поручение провести служебное расследование и выяснить, почему руководитель отраслевого ведомства не предпринял конкретных мер для предотвращения дальнейших выбросов в атмосферу, которые начались ещё в марте. Это или халатность, или личная заинтересованность, конкретный коммерческий интерес. По итогам будем принимать решение. И, если не будет предпринято конкретных мер, прощаться с министром», — резюмировал Александр Бурков.

Итак, новый руководитель региона — новые надежды. Экологическая ситуация в Омске, по мнению горожан, требует серьёзного вмешательства. А общественный деятель Татьяна Шнейдер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ранее и вовсе заявила, что происходящее в Омске вполне можно назвать «глобальной экологической катастрофой».

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Однако, по мнению омского политолога Андрея Рудакова, шансы на то, что экологическая ситуация в Омске изменится в лучшую сторону, невысоки и при новом руководителе региона.

«Прежний губернатор не мог разобраться в ситуации, найти источник выбросов. Хотя очевидно, что он был заинтересован в этом. Иначе говоря, было понятно, что сохранение его поста во многом зависело от того, решит он эту проблему или нет. Но он не смог ничего сделать. Боюсь, и сейчас шансы не очень высоки», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года стало известно, что в должности руководителя управления Федеральной службы в сфере природопользования по Омской области не утвердили уроженца Омской области Сергея Ерёмина. Омичи связали это с экологической ситуацией в городе, а точнее с тем, что до сих пор не найден виновник выбросов этилмеркаптана.

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Напомним, 9 октября 2017 года в Омской области сменился руководитель. Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года, ушёл в отставку. Врио главы региона стал уроженец Свердловской области, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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Добавим, Александр Винокуров является министром природных ресурсов и экологии Омской области с 21 октября 2013 года.

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