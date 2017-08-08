На минувшей неделе казахстанцев волновали два главных вопроса: как отразятся санкции США против России на Казахстане и будет ли девальвация. Оба вопроса связаны, так как некоторые казахстанские экономисты прогнозируют обесценивание рубля, а в связке с ним и тенге. Под прицелом критики оказался Национальный банк Казахстана — регулятор обвиняется в том, что официально признал зависимость тенге от рубля. В частности, директор департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова отметила, что на монетарную политику влияют такие показатели как курс валют стран — основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка, мировые процентные ставки. И это вызвало негативную реакцию.

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

«Это заявление Нацбанка дорогого стоит, ведь фактически регулятор практически полностью признал полную зависимость ситуации на валютном рынке Казахстана от России. Когда вводился режим инфляционного таргетирования, среди доводов его ярых сторонников было и то, что он позволит вести самостоятельную валютную политику и не столь сильно зависеть от конъюнктуры на рынках основных торговых партнеров Казахстана. Теперь же выясняется, что эта зависимость не только не ослабла, но и, судя по всему, многократно усилилась. Вообще-то, это не совсем комильфо — ведущему экономическому институту страны открыто признать свою абсолютную беспомощность в формирования курса национальной валюты по отношению к мировым валютам и его полную зависимость от соседней страны», — пишет казахстанский журналист Аскар Муминов на exclusive.kz.

По самим санкциям прогнозы разнонаправленные — кто-то видит в них возможность стать страной-посредником для обхода санкций и прогнозирует увеличение доли российских компаний в Казахстане, а кто-то настроен пессимистично, уверяя, что США настроены серьезно обескровить Россию в денежном отношении, и география санкций будет носить экстерриториальный характер.

Еще одним актуальным вопросом стало образование, так как только что прошли экзамены для поступления в вузы. Акцент пришелся на высшее образование, и все вылилось в вопрос — должен ли Казахстан оставаться в рамках Болонского процесса? Мнение различных экспертов о сложившейся в образовании ситуации можно кратко описать следующим образом: существующая система поступления в вузы отсеивает талантливых и одаренных выпускников, предпочитающих российские и китайские вузы, плюс казахстанское высшее образование готовит количество «специалистов», не соответствующее требованиям трудового рынка. Слово в кавычках, потому, что качество подготовки этих самых специалистов подвергается большой критике.

Отметим, что тему востребованности выпускников казахстанских вузов поднимало ИА REGNUM на прошлой неделе — лишь один из шести казахстанских студентов находит работу сразу после окончания учебы, и только один из 24 — по специальности.

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По поводу казахстанских студентов, получающих зарубежное образование, на неделе появилась информация, что министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана готовит законопроект, в котором будут ужесточены правила получения богословского образования за границей. Пока по официальным данным, этой дисциплине в 13 странах мира обучаются 323 казахстанца. По всей видимости, после принятия законопроекта учиться за рубежом по данному направлению казахстанцы смогут только после официального одобрения Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Данная инициатива в большинстве своем вызывает положительную оценку как возможный способ перекрытия канала для проповедников религиозного экстремизма.

Еще одной новостью по религиозной теме стало то, что Казахстан в скором времени может запретить ношение хиджабов в общественных местах — соответствующие поправки рассматриваются министром по делам религий и гражданского общества.

Kursiv.kz Министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев

Что касается экономики, то, судя по итогам первого полугодия, рост цен на нефть, а также запуск месторождения Кашаган позволили Казахстану немного улучшить свои позиции, однако радоваться еще рано — большинство проектов и государственные инициативы осуществляются на займы других государств, и внешний долг Казахстана только по итогам первого квартала вырос почти на 1,74 млрд долларов США. Небольшой оптимизм внушает 21-е место в мире у Казахстана по объему золотовалютных ресурсов, составивших на 1 августа 2017 года 279 тонн золота, однако это перекрывается уровнем хищений в стране.

Скандалы недели

На неделе серьезные баталии развернулись вокруг рекламного ролика казахстанского сервиса по продаже авиабилетов. Сразу после его выхода сервис обвинили в сексизме и унижении чести и достоинства женской половины работников воздушного флота. В ответ сервис на следующий день разместил идентичный ролик с мужчинами, однако шквал критики не иссяк. Появление ролика на ресурсе Adweek.com некоторые казахстанцы сочли явным успехом, однако Казахстану опять припоминают Бората, так как уже появилось мнение, что подобная реклама может быть в рамках культурной нормы Казахстана.

Government of Republic of Kazakhstan Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев

Опять вспоминался визит Николаса Кейджа в Казахстан, только уже со стороны западной прессы, заявления которых были растиражированы в Казахстане на этой неделе — голливудский актер удостоился эпитетов, негативно характеризующих Казахстан. К примеру, Foreign Policy цитирует президента правозащитной организации Human Rights Foundation Тора Халворссена, который заявил, что «блестящие отзывы (Николаса Кейджа) дали казахстанскому диктаторству долгожданный пиар, а его фотографии продвинули узнаваемость режима на международной арене». С другой стороны тут признается успех пиар-стратегии Казахстана — все же приезд звезды не прошел даром.

Стоит отметить и продолжение истории с покончившим с собой Оразбеком Жампозовым, которое может создать прецедент в казахстанской юридической практике — несмотря на смерть подсудимого, суд по делу состоится, так как сын погибшего, Асылжан Жампозов отказался прекратить дело по нереабилитирующим основаниям и намерен на суде доказать невиновность своего отца. Однако он сам может оказаться под прицелом правоохранительных органов, которые завели на него уголовное дело по статье по статье 380 часть 1 Уголовного кодекса Казахстана «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего». Дело находится в производстве следственного управления ДВД Акмолинской области, и если докажут его вину, то ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Knb.kz Сотрудники КНБ и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Правительство

На традиционном заседании казахстанского правительства были подведены первые итоги внедрения обязательного социального медицинского страхования. Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, что за первый месяц взносы и отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию составили 800 млн тенге (146,25 млн рублей). По его словам, в 2017 году в целом прогнозируется поступление свыше 23 млрд тенге (4,2 млрд рублей), из них доля отчислений составит порядка 95%, а доля взносов — 5%. Он также подробно рассказал о ряде особенностей ОСМС. С докладом по теме также выступила председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова.

«Бакытжан Сагинтаев (премьер-министр Казахстана — ИА REGNUM ) поручил министерствам здравоохранения, информации и коммуникаций совместно с акимами (губернаторами — ИА REGNUM ) областей, городов Астана, Алма-Ата активизировать информационно-разъяснительную работу среди работодателей, предпринимателей и самостоятельно занятых граждан. Помимо этого, совместно с Комитетом государственных доходов проводить еженедельный мониторинг по уплате отчислений и взносов работодателями и индивидуальными предпринимателями… Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами областей, городов Астана, Алма-Ата поручено проработать: механизм идентификации таких лиц с указанием их данных (ИИН, адрес, телефон и т.д.); меры по обеспечению их занятости с целью охвата их системой обязательного социального медицинского страхования. Также министерству здравоохранения поручено с учетом недавних поправок в Закон «Об обязательном медицинском страховании» ускорить разработку нормативных правовых актов обязательного социального медицинского страхования до конца августа текущего года», — пишет сайт правительства.

Yvision.kz Казахские протесты

Напомним, в Казахстане с 1 июля 2017 года начала действовать норма по обязательному социальному медицинскому страхованию, согласно которой работодатели начали отчисление 1% от заработной платы работников. Сама система ОСМС начнет работать с 1 января 2018 года.

По второй теме — о том, как прошел новый формат Единого национального тестирования и вступительных экзаменов в вузы, — рассказал министр образования Ерлан Сагадиев. По его данным, в целом в ЕНТ приняли участие 88 595 человек, что составило 95% от общего количества подавших заявления. Из них пороговый уровень преодолели 84% или 74 517 выпускников. У комплексного тестирования, который сдают выпускники колледжей, результаты оказались не очень обнадеживающими — из 50 тыс. преодолели пороговый уровень только 42% или 21 тыс. человек. Здесь стоит пояснить, что преодоление порогового уровня является гарантией поступления только в платные вузы, а на бесплатные отделения, как правило, требуются очень высокие баллы. А насколько помогут полученные знания будущим выпускникам трудоустроиться, читайте в материале ИА REGNUM «Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?».

Yvision.kz Казахские протесты

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на этой неделе отправился с рабочей поездкой в Акмолинскую область.

В правительстве на неделе был проведен ряд брифингов, на которых представители различных министерств рассказали о реализации Плана нации «100 конкретных шагов». В частности первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал об изменении налоговой и таможенной политики, а вице-министр финансов Руслан Бекетаев дополнил эту информацию.

Кроме того, первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев сообщил о транспортно-логистическом потенциале, реформах в строительной отрасли, а также о новых экспортных возможностях казахстанских сельхозпроизводителей.

Informburo.kz Николас Кейдж в традиционном казахском чапане

Силовики

На неделе министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании лиц, торговавших оружием. Изъятое при задержании огнестрельное оружие проверяется на причастность к нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.

Счетный комитет опубликовал ключевые показатели аудиторских мероприятий за 1 полугодие 2017 года. Согласно представленным данным, объем средств, охваченных аудитом, составил 22,66 трлн тенге (4,11 трлн рублей), что 8 раз больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Судя по цифре, Счетный комитет поднял результаты нескольких лет, так как затратная часть за весь 2016 год была порядка 9,4 трлн тенге (1,7 трлн рублей). По результатам аудита выявлены нарушения на сумму в 927 млрд тенге (168,24 млрд рублей), из которых на 153,65 млрд тенге (27,9 млрд рублей) — финансовых нарушений, на 340,47 млрд тенге (61,79 млрд рублей) — процедурных нарушений, на 233,06 млрд тенге (42,3 млрд рублей) — нарушений актов субъектов квазигосударственного сектора, 186,32 млрд тенге (33,8 млрд рублей) неэффективно использованных средств и 13,5 млрд тенге (2,45 млрд рублей) проходят по пункту неэффективное планирование. В первом полугодии 2017 года уже восстановлено 66,8 млрд тенге (12,12 млрд рублей) или 7,2%, а подлежит восстановлению 153,6 млрд тенге (27,9 млрд рублей) или 16,6%.

3 августа в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана проведено совещание по подведению итогов анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга в сферах ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора. На мероприятии отмечалось, что в Казахстане до сих пор держится ситуация с большим количеством неисполнимых обязательных требований, указанных в предписаниях и административных процедурах, к числу которых относятся сферы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора.

Коррупционные риски представлены такими факторами как коллизии, противоречия и пробелы между нормативными правовыми актами, регулирующими сферы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, отсутствие конкретных сроков устранения нарушений, отмеченных в предписаниях по итогам проверки, предъявление фактически неисполнимых обязательных требований или административных процедур, отсутствие в проверочных листах четкого разграничения проверочных листов, по характеристике и специфике деятельности проверяемого объекта (железнодорожные, водные, воздушные, лечебно-профилактические учреждения, объекты водоснабжения и т.д.). При этом также отмечены частые факты возникновения конфликта интересов в данных сферах.

В этот же день состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова с главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Индия генералом Бипин Раватом. Главы военных ведомств двух стран обсудили вопросы военного образования и науки, боевой подготовки и региональной безопасности.

Казахстанские военные на неделе приняли участие в различных международных военно-спортивных мероприятиях. В частности в военно-спортивных играх среди дружественных армий стран СНГ, которые проходили в городе Балыкчи в Киргизии, в этапах «Эрудит» и «Снайпер», которые прошли на территории Белоруссии, и в конкурсе «Мастер-оружейник», который проходил в Китае. Кроме того, на территории самого Казахстана начались Армейские международные игры-2017.

Протестная активность

Активные протестные действия на этой неделе были проведены в форме небольшого митинга — в городе Алма-Ата у здания партии «Нур Отан» граждане из общественного объединения «За справедливость» выразили недовольство действами правоохранительных органов. Они обратились в партию власти с просьбой передать их обращение президенту Казахстана с жалобами на неправосудные решения и бездействие следователей и прокуроров. Также на неделе в городе Темиртау (Карагандинская область) прошла конференция профсоюзов металлургов и шахтеров, которые требовали увеличения заработной платы.

В минувшую неделю в Казахстане родители детей, больных сахарным диабетом, разместили открытую петицию, адресованную президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и министру здравоохранения Елжану Биртанову. Они пытаются обратить внимание на то, что инсулиновые помпы для детей теперь исключены из перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

«В запасе имеются не установленные помпы на случай возникновения потребности. Следует отметить, в случае выявления новых пациентов будет рассмотрена возможность закупки помп за счёт экономии бюджетных средств. Необходимо отметить, что помпы используются в течение продолжительного периода времени (от пяти лет), в связи с чем нет потребности постоянно закупать новые для уже обеспеченных помпами детей», — пытаются успокоить родителей в пресс-службе министерства здравоохранения, однако это у них пока не получается.

Из судебных решений, вызвавший негативную реакцию — приговор, вынесенный гражданскому активисту Олесе Халабузарь: два года ограничения свободы по обвинению в «возбуждении национальной розни».

Тренды

Существующая система поступления в казахстанские вузы, а также качество самого высшего образования работает на вымывание из Казахстана «мозгов» — активной и интеллектуально развитой молодежи, предпочитающей получить качественное образование в других странах, зачастую они не возвращаются обратно на родину. Созданию миграционных настроений в Казахстане способствуют и правоохранительные органы Казахстана, продолжая раздражать общественность репрессивным характером действий против граждан, в ряде случаев невиновных в предъявляемых обвинениях. Девальвационные ожидания большинство казахстанцев связывает с курсом рубля, и это раздражает казахстанцев. Пока во всем винят Нацбанк, но в скором времени это может вызвать рост антироссийских настроений в Казахстане.

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