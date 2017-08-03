В Казахстане за первое полугодие украли деньги на 70 школ

Астана, , 15:14 — REGNUM 151,5 млрд тенге (27,28 млрд рублей) из бюджетных средств было похищено за первое полугодие 2017 года в Казахстане, заявил руководитель управления профилактической работы и контроля комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Арман Есембаев, сообщает 3 августа МИА «Казинформ».

Хищение средств было выявлено в результате проверки службой экономических расследований при комитете госдоходов Минфина республики. Сумма похищенных средств установлена по оконченным уголовным делам.

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В ходе расследования в бюджет была возвращена только третья часть похищенной суммы — 48 млрд тенге (8,64 млрд рублей), а также наложен арест на имущество на сумму 24,2 млрд тенге (4,36 млрд рублей).

По словам Есембаева, похищенную сумму можно было бы истратить на серьезные социальные проекты, такие как постройка школ, детсадов или больниц.

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«На эти средства можно было бы построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детсадов, либо 40 больниц с полным необходимым комплектом оборудования», — сказал Есембаев.

Напомним, ранее с поличным при получении взятки были пойманы гендиректор АО «Казавиаспас» комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Малик Досымбеков и гендиректор «Казавиалесохрана» министерства сельского хозяйства Казахстана Толеугазы Сексенбаев.

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