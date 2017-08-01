Выпускники вузов не нужны: с чем связана трудовая миграция из Казахстана

Астана, , 01:02 — REGNUM Из 15 групп профессий на официальном казахстанском сайте вакансий только 4 группы предполагают наличие высшего образования. При этом общее число вакансий — более 32 тысяч — позволяет предположить, что в выпускниках вузов рынок труда большой потребности не испытывает. О ситуации на рынке труда Казахстана и связанных с нею проблемах трудовой миграции пишет постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Несмотря на то, что группы профессий, на обучение по которым государство выдает гранты, определяются резонно (больше всего технических специальностей, за ними следуют образовательные, далее, с большим отрывом, здравоохранение и слушатели подготовительных отделений вузов), проблемы существуют.

Согласно официальным данным, каждый год в Казахстане высшие учебные заведения выпускают порядка 110−120 тысяч человек, из которых в последующие полгода устраиваются на работу всего лишь около четверти. Из них по специальности устраивается четвертая или даже пятая часть. КПД системы высшего образования в этом случае оказывается 5%, а предложение выпускников вузов на рынке труда оказывается сильно превышающей спрос. Данная статистика перекликается с другими показателями, в частности, данными о том, что в течение года работу меняет около 1 миллиона человек.

Подробности читайте в статье: Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?

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