Марат Шибутов, , 18:51 — REGNUM

В прошлой своей статье я поднял вопрос того, что скоро наш рынок труда не будет вмещать многочисленную молодежь, что ставит проблему трудовой миграции. Но тут стоит еще больше осветить вопрос насколько наш рынок труда вообще готов принять выпускников наших вузов, и какой на них есть запрос.

Начнем с простого вопроса — сколько Казахстан выделяет грантов на обучение и на какие специальности именно? Ведь государство должно лучше всего знать, какие специальности нужны.

Берем постановления правительства «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов)» за разные годы и составляем таблицу.

В целом, у нас на высшее образование дают около 31−37 тысяч грантов, а всего вместе с магистратурой получается от 40 до почти 49 тысяч. Также есть еще специальные гранты для ведомственных вузов, докторантуры и др.

Государственный образовательный заказ на специалистов с высшим образованием

Учебный год Вид заказа Техническое и профессиональное образование по специальному заказу Высшее образование (очное) Высшее образование (заочное) Послевузовское образование (магистратура) Всего 2010−2011 2 221 34 425 1 000 2 839 40 485 2011−2012 2 341 35 046 1 000 5 014 43 401 2012−2013 2 461 33 815 500 6 809 43 585 2013−2014 2 536 34 553 500 6 959 44 548 2014−2015 2 116 33 665 500 7 065 43 346 2015−2016 2 016 31 668 500 7 241 41 425 2016−2017 1 676 31 402 300 7 429 40 807 2017−2018 836 37 632 300 10 004 48 772

Учитывая, что у нас примерно около 150−170 тысяч абитуриентов и выпускников колледжей поступает в высшие учебные заведения, то получается, 20% учится за счет государства, остальные учатся за свой счет (стоимость обучения в среднем около 100 тысяч рублей в год).

Государство при этом отдает предпочтение техническим специальностям — 36% грантов, образовательным специальностям — 21,1%, здравоохранению — 8,4%, слушателям подготовительных отделений вузов — 7,6%. Эти 4 группы составляют 73,4% и тут очень понятна логика.

Технические специальности нужны для программы индустриализации, специалисты образования и здравоохранения для удовлетворения социальных обязательств государства, ну, а иностранные студенты для обеспечения международных обязательств и соглашений.

В общем, государство все хорошо и понятно — кого надо, того и готовит. А насколько сами абитуриенты понимают, что им надо и какая специальность востребована на рынке труда?

Берем сборники по движению рабочей силы Комитета по статистике Министерства национальной экономики и получаем следующую картину:

Примерно миллион человек меняет работу в течение года

Новых рабочих мест до недавнего времени образовывалось всего по 30 тысяч в год, в прошлом году, наконец, дошли до 53 тысяч

Выпускников вузов в течение полугода после окончания устраивается около 30 тысяч. Притом, что заканчивает вузы примерно 110−120 тысяч человек ежегодно. Конечно, может они устраиваются позже, тратя на поиски работы больше полугода, но тем не менее не очень хорошая ситуация.

А если взять тех, кто устроился по специальности в течение полугода после окончания вуза, то тут вообще картина аховая — это 20−25% от тех, кто вообще устроился на работу в этот срок. То есть общий КПД системы высшего образования — 5%, если мы берем целью высшего образования подготовка специалиста, который будет работать по данной специальности.

Движение рабочей силы в Казахстане

Год Количество выпускников вузов, тысяч человек Принято работников за отчетный период всего из них специалистов с высшим профессиональным образованием из числа окончивших ВУЗЫ в отчетном году из них по специальности полученной в результате обучения работников, принятых на вновь созданные рабочие места 2011 161,9 1 034 919 16 804 1 906 31 836 2012 160,9 1 108 962 11 628 1 204 33 545 2013 171,6 1 047 777 20 157 4 907 36 166 2014 172,7 1 078 886 28 248 7 408 39 002 2015 177,7 904 356 31 406 8 158 38 432 2016 147,2 964 656 29 964 6 245 53 636

Фактически, эти цифры означают, что только 4% от казахстанских студентов поступают туда куда нужно и учатся там как следует. На мой взгляд, это весьма расточительный процесс утилизации человеческого капитала.

А теперь посмотрим на рынок труда более пристально, и нам в этом поможет портал, принадлежащий Министерству труда и социальной защиты. На нем сейчас 32 298 вакансий, что составляет довольно показательную величину для аналитики.

Берем профессии, на которые больше всего размещено вакансий — из 15 только 4 группы предполагают высшее образование, причем 1 из них (руководители спецподразделений) требует опыта работы. Для остальных нужно среднее специальное образование. То есть рынок труда не особо нуждается в выпускниках вузов.

ТОП-15 групп профессий Казахстана по количеству вакансий

Группа профессий Вакансии Резюме соискателей Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики 6767 4203 Руководители спецподразделений (производственно-эксплуатационных служб) 1856 1345 Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги 1354 182 Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики и рабочие родственные профессий 977 182 Строители-монтажники и родственные профессии 808 171 Машинисты с/х, землеройного, подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования 645 264 Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 624 276 Медицинский персонал по уходу и акушерству 586 238 Домашняя прислуга, уборщики квартир и родственные профессии 515 362 Работники, оказывающие услуги по уходу за детьми, больными, престарелыми т.д. 486 97 Водители мототранспортных средств 477 377 Специалисты в здравоохранении (кроме среднего медицинского персонала) 468 117 Рабочие-отделочники на строит. и ремонтно-строительных работах и родственные профессии 450 119 Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 448 85 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам 403 542

И иностранные фирмы также показывают, что им нужны в основном технические кадры с высшим или средним специальным образованием:

Инженер — 2321 вакансий

Неквалифицированный рабочий сельского хозяйства — 1137 вакансий

Арматурщик (строительно-монтажные работы) — 778 вакансий

Мастер участка — 665 вакансий

Генеральный директор (директор) — 662 вакансий

Ну и данные опроса работодателей за 2017 год также не утешительны для юристов и экономистов — основная часть кадров нужна в сельском хозяйстве, причем это сезонные неквалифицированные рабочие.

И какие в итоге выводы? На мой взгляд, они следующие: