Пятница, 28 Июля 2017 года
19:20:44 МСК

Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?

Общество

Лишь один из шести выпускников вузов находит работу сразу после окончания и только один из 24 — по специальности

2
Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?
Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Марат Шибутов, 28 июля 2017, 18:51 — REGNUM  

В прошлой своей статье я поднял вопрос того, что скоро наш рынок труда не будет вмещать многочисленную молодежь, что ставит проблему трудовой миграции. Но тут стоит еще больше осветить вопрос насколько наш рынок труда вообще готов принять выпускников наших вузов, и какой на них есть запрос.

Начнем с простого вопроса — сколько Казахстан выделяет грантов на обучение и на какие специальности именно? Ведь государство должно лучше всего знать, какие специальности нужны.

Берем постановления правительства «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов)» за разные годы и составляем таблицу.

В целом, у нас на высшее образование дают около 31−37 тысяч грантов, а всего вместе с магистратурой получается от 40 до почти 49 тысяч. Также есть еще специальные гранты для ведомственных вузов, докторантуры и др.

Государственный образовательный заказ на специалистов с высшим образованием

Учебный год

Вид заказа

Техническое и профессиональное образование по специальному заказу

Высшее образование (очное)

Высшее образование (заочное)

Послевузовское образование (магистратура)

Всего

2010−2011

2 221

34 425

1 000

2 839

40 485

2011−2012

2 341

35 046

1 000

5 014

43 401

2012−2013

2 461

33 815

500

6 809

43 585

2013−2014

2 536

34 553

500

6 959

44 548

2014−2015

2 116

33 665

500

7 065

43 346

2015−2016

2 016

31 668

500

7 241

41 425

2016−2017

1 676

31 402

300

7 429

40 807

2017−2018

836

37 632

300

10 004

48 772

Учитывая, что у нас примерно около 150−170 тысяч абитуриентов и выпускников колледжей поступает в высшие учебные заведения, то получается, 20% учится за счет государства, остальные учатся за свой счет (стоимость обучения в среднем около 100 тысяч рублей в год).

Государство при этом отдает предпочтение техническим специальностям — 36% грантов, образовательным специальностям — 21,1%, здравоохранению — 8,4%, слушателям подготовительных отделений вузов — 7,6%. Эти 4 группы составляют 73,4% и тут очень понятна логика.

Технические специальности нужны для программы индустриализации, специалисты образования и здравоохранения для удовлетворения социальных обязательств государства, ну, а иностранные студенты для обеспечения международных обязательств и соглашений.

1
ГОСзаказ
ГОСзаказ

В общем, государство все хорошо и понятно — кого надо, того и готовит. А насколько сами абитуриенты понимают, что им надо и какая специальность востребована на рынке труда?

Берем сборники по движению рабочей силы Комитета по статистике Министерства национальной экономики и получаем следующую картину:

  • Примерно миллион человек меняет работу в течение года
  • Новых рабочих мест до недавнего времени образовывалось всего по 30 тысяч в год, в прошлом году, наконец, дошли до 53 тысяч
  • Выпускников вузов в течение полугода после окончания устраивается около 30 тысяч. Притом, что заканчивает вузы примерно 110−120 тысяч человек ежегодно. Конечно, может они устраиваются позже, тратя на поиски работы больше полугода, но тем не менее не очень хорошая ситуация.
  • А если взять тех, кто устроился по специальности в течение полугода после окончания вуза, то тут вообще картина аховая — это 20−25% от тех, кто вообще устроился на работу в этот срок. То есть общий КПД системы высшего образования — 5%, если мы берем целью высшего образования подготовка специалиста, который будет работать по данной специальности.

Движение рабочей силы в Казахстане

Год

Количество выпускников вузов, тысяч человек

Принято работников за отчетный период

всего

из них

специалистов с высшим профессиональным образованием из числа окончивших ВУЗЫ в отчетном году

из них по специальности полученной в результате обучения

работников, принятых на вновь созданные рабочие места

2011

161,9

1 034 919

16 804

1 906

31 836

2012

160,9

1 108 962

11 628

1 204

33 545

2013

171,6

1 047 777

20 157

4 907

36 166

2014

172,7

1 078 886

28 248

7 408

39 002

2015

177,7

904 356

31 406

8 158

38 432

2016

147,2

964 656

29 964

6 245

53 636

Фактически, эти цифры означают, что только 4% от казахстанских студентов поступают туда куда нужно и учатся там как следует. На мой взгляд, это весьма расточительный процесс утилизации человеческого капитала.

А теперь посмотрим на рынок труда более пристально, и нам в этом поможет портал, принадлежащий Министерству труда и социальной защиты. На нем сейчас 32 298 вакансий, что составляет довольно показательную величину для аналитики.

Берем профессии, на которые больше всего размещено вакансий — из 15 только 4 группы предполагают высшее образование, причем 1 из них (руководители спецподразделений) требует опыта работы. Для остальных нужно среднее специальное образование. То есть рынок труда не особо нуждается в выпускниках вузов.

ТОП-15 групп профессий Казахстана по количеству вакансий

Группа профессий

Вакансии

Резюме соискателей

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

6767

4203

Руководители спецподразделений (производственно-эксплуатационных служб)

1856

1345

Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги

1354

182

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики и рабочие родственные профессий

977

182

Строители-монтажники и родственные профессии

808

171

Машинисты с/х, землеройного, подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

645

264

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий

624

276

Медицинский персонал по уходу и акушерству

586

238

Домашняя прислуга, уборщики квартир и родственные профессии

515

362

Работники, оказывающие услуги по уходу за детьми, больными, престарелыми т.д.

486

97

Водители мототранспортных средств

477

377

Специалисты в здравоохранении (кроме среднего медицинского персонала)

468

117

Рабочие-отделочники на строит. и ремонтно-строительных работах и родственные профессии

450

119

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники

448

85

Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам

403

542

И иностранные фирмы также показывают, что им нужны в основном технические кадры с высшим или средним специальным образованием:

  • Инженер — 2321 вакансий
  • Неквалифицированный рабочий сельского хозяйства — 1137 вакансий
  • Арматурщик (строительно-монтажные работы) — 778 вакансий
  • Мастер участка — 665 вакансий
  • Генеральный директор (директор) — 662 вакансий

Ну и данные опроса работодателей за 2017 год также не утешительны для юристов и экономистов — основная часть кадров нужна в сельском хозяйстве, причем это сезонные неквалифицированные рабочие.

И какие в итоге выводы? На мой взгляд, они следующие:

  1. Государство более-менее правильно определяет группы профессий, по которым дает гранты
  2. Однако общее распределение специальностей во всех вузах требованиям рынка труда не отвечает в принципе
  3. Количество ежегодно выпускаемых специалистов с высшим образованием в несколько раз превышает потребности рынка. Таким образом, формируется большая скрытая безработица среди обладателей высшего образования, смягчаемая возможностью молодежи жить с родителями и за их счет.
  4. Казахстанская система образования не соответствует рынку труда в принципе и нуждается в коренной переделке
  5. У выпускников школ и их родителей практически отсутствует понимание того, какой специальность нужно выбрать.

regnum author Марат Шибутов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана