В Казахстане могут ввести запрет на ношение хиджабов

Астана, , 12:01 — REGNUM Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил журналистам, что в Казахстане рассматривается вопрос о введении запрета на ношение хиджабов.

По его словам, поправки в законодательство рассматриваются в министерстве. Эти поправки были предложены «самой общественностью».

«В том числе есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности», — сказал Ермекбаев.Он вновь подчеркнул наличие запроса в обществе на подобные меры. Это объясняется сохранением общественной безопасности, а также «этики, национальных и культурных традиций».Министр добавил, что, с другой стороны, люди, которые носят хиджабы, сами демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились в обществе, оказывая тем самым негативное влияние на других и вызывая недовольство граждан.

Ранее вопрос о запрете на ношение хиджабов предложил рассмотреть президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он также заявил, что такие одежды противоречат традициям и культуре страны.

«Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время», — сказал Назарбаев.