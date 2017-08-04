Казахстан занял 21-е место в мире по запасам золота в ЗВР

Астана, , 10:24 — REGNUM 279 тонн составил объем золота в золотовалютных резервах (ЗВР) Казахстана, по данным на 1 августа, сообщает 4 августа финансовый журнал LS.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), золотые запасы в ЗВР Казахстана составляют 36,8%. Накопление объемов драгоценного металла происходило в течение последних почти трех лет.

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Согласно сообщению, с 2012 года Национальный банк Казахстана увеличил объемы золота в ЗВР на 167,5 тонны. Таким образом, республика находится на 21-м месте в списке из 100 стран по запасам золота.

Напомним, больше всего золотого запаса содержится в США — 8,134 тонны. Китайские ЗВР содержат 1,843 тыс. тонн золота, при этом в китайских международных резервах драгоценный металл занимает всего 2,3%. Российские золотые запасы составляют 1,716 тыс. тонн или 16,6% от международных резервов, что выводит Россию на седьмую позицию по запасам золота в мире.

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