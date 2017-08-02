В Казахстане меняют налоговую и таможенную политику

Астана, , 17:51 — REGNUM В Казахстане будет введена новая налоговая и таможенная политика. О том, какие именно изменения ждут казахстанцев, 2 августа рассказал на специальной пресс-конференции первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«С принятием нового налогового кодекса упростятся налоговые проверки, налогоплательщики будут четко знать, что делать, чтобы их меньше проверяли. Для малого и среднего бизнеса сократиться срок исковой давности с пяти до трех лет. Если в течение трех лет не нашли налоговики ошибку, это проблема налоговых органов, она прощается. Изменится идеология администрирования — будет введен принцип презумпции невиновности налогоплательщиков, что позволит справедливо рассматривать налоговые споры. Будут систематизированы льготы, малый бизнес получит дополнительный выгодный режим», — отметил Даленов.

Ввод новых правил ожидается в 2018 году — документы разработаны и в августе будут внесены в парламент. В целом, оптимизация налоговых и таможенных процедур направлена на изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования. Заявленная цель — защита интересов добросовестного налогоплательщика.

Для увеличения инвестиций в геологоразведку предусматривается предоставление льготного налогового режима для морских и глубоких нефтяных месторождений. Также будет предложен альтернативный налог на недропользование, вместо специальных налогов и платежей недропользователей. Для стимулирования успешной геологоразведки планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения по всем контрактам. Также предусматривается уточнение ряда положений для обеспечения эффективности специальных экономических зон — по раздельному учету доходов, имущественным налогам, социальному налогу и режиму экстерриториальности.

Ряд поправок направлен на стимулирование кредитования банками и для упрощения работы IT-компаний. Также, по словам Даленова, отменяются некоторые виды сборов, например, сбор с аукционов и плата за пользование судоходными и водными путями.

«Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Такой принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры, которые будут неизбежно возникать всегда. Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция», — рассказал Даленов.

Он также отметил, что администрирование не должно строиться на ошибках.

«Нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать на аутсорсинг — пусть бизнес сам проверяет бизнес. Оставшиеся проверки они станут трехвекторными», — продолжил первый вице-министр.

По его словам, для налогоплательщиков будут введены три зоны: зеленая, желтая и красная. Налогоплательщики, которые находятся в «зеленой» зоне, вообще не будут подвергаться проверкам, а по отношению к тем, кто в «желтой» или «красной» зоне будут применяться либо помощь, либо «прямое администрирование» — проверки. При этом в два раза сокращается и количество оснований для назначения внеплановых проверок — с 32 до 14 пунктов.

Еще одно новшество — внедрение института налоговых консультантов, дистанционный аудит, а также появление налоговых кредитов. Последнее предусматривает отсрочку выплаты налогов для недавно созданных предприятий. Также сообщается, что предусматривается совершенствование механизма взимания косвенных налогов. В частности, будет введен контрольный счет НДС на добровольной основе.

«Налогоплательщик, который хочет иметь ускоренный возврат НДС из бюджета, может открыть специальные банковские счета для НДС. В нем будет видна вся цепочка его поставщиков, все, кто заплатил. Таким образом, исключается мошенничество, контроль будет мгновенный, а возврат из бюджета — быстрый. Эта норма будет добровольная, не принудительная, но мы надеемся, что как только бизнес оценит выгодность таких НДС-цепочек, такого контроля НДС — они все добровольно на него перейдут», — пояснил Руслан Даленов.

Оптимизация специальных налоговых режимов предусматривает следующее: малый бизнес сможет оплатить налоги несколькими способами: либо как обычная компания, либо по патенту, когда платится 2% от оборота раз в полугодие. При этом, с 2018 года по торговле предусматривается снижение до 1% налога на средства, которые были получены путем платежей по POS-терминалам.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации еще более упростится за счет того, что не будет разницы между физическими и юридическими лицами. То есть все будут платить по единой ставке — 3% с оборота раз в полугодие.

«Если обороты большие, то малый бизнес может выбрать режим «упрощенная декларация» — когда раз в полугодие платится 3% с оборота. Она заменяет два налога (подоходный и социальный налоги). В проекте налогового кодекса ограничения по обороту и численности (предполагается) уравнять, что для юридических лиц, что для индивидуальных предпринимателей. Это улучшение, в первую очередь, для ИП», — пояснил Даленов.

Он также отметил, что малому бизнесу будет предложен новый режим фиксированного вычета, который выгоден тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль.

«Для таких предпринимателей облагать обороты невыгодно. Поэтому налоговой базой будет разница между доходами и расходами. Крестьяне и фермеры получат право становиться плательщиками НДС, не теряя своего льготного режима. Им также станет разрешено заниматься прочими видами деятельности, и они от этого также не теряют льготный режим. Не будет ограничения входить в кооперативы, быть учредителями в нескольких сельхозпроизводителях и т.д.», — рассказал первый вице-министр национальной экономики.

В целом, по его сведениям, налоговые поступления формируют 64% государственных доходов. Плательщиками корпоративного подоходного налога является порядка 336 тыс. компаний, индивидуальный подоходный налог взимается с 2,5 млн граждан, которые работают по найму. НДС платят 72 тыс. юридических лиц, а земельный и имущественный налог затрагивает более чем 3,5 млн физических лиц. Транспортный налог уплачивают 2,258 тыс. граждан и 72 тыс. компаний. Кроме того, в год таможенную границу Казахстана пересекает 300 тыс. автомашин, а также почти 3 тыс. железнодорожных составов.

По таможенному кодексу ключевой новеллой станет новый подход к таможенному регулированию. Участники смогут, не выходя из дома и не обращаясь к брокеру, подать информацию через информационную систему. Во-вторых, вводится возможность совершения некоторых таможенных операций автоматически, без участия брокеров.

«Подали декларацию, не ждать, когда таможенник поставит штамп «принято», это сделает компьютер, если все документы в порядке, то не ждать штампа таможенника, что завершена таможенная операция, это сделает автоматическая система. Это исключает субъективизм и возможные проявления коррупции», — поясняет первый вице-министр.

В-третьих, заложена основа для механизма «единого окна». Это, по словам Даленова, означает то, что, если раньше участники внешнеэкономической деятельности сами обращались в различные органы и собирали справки, теперь это будет делать сотрудник таможни.

Еще одно нововведение касается отсрочки выплаты таможенных пошлин и налогов на месяц, которую смогут получить все участники внешнеэкономической деятельности. Более того, по некоторым видам товаров отсрочка будет увеличена до шести месяцев.

Напомним, доходы государственного бюджета Казахстана в 2016 году составили 6 451,7 миллиарда тенге (1 166,7 миллиарда рублей). Из них республиканский бюджет — 4 580,2 миллиарда тенге (828,2 миллиарда рублей), а местный бюджет — 1 871,5 миллиарда тенге (338,4 миллиарда рублей). В долях это будет так — 71% составляет республиканский бюджет, 29% местный бюджет. Поступления в бюджет складываются следующим образом: 93,3% — это налоговые поступления, 5,7% — неналоговые поступления, 1% — продажа основного капитала (приватизация). В абсолютных цифрах это получается так: налоговые поступления 6 203,3 миллиарда тенге (1 089,2 миллиарда рублей), неналоговые поступления — 368,2 миллиарда тенге (66,6 миллиарда рублей), продажа основного капитала 60,2 миллиарда тенге (10,9 миллиардов рублей).

Главными налогами страны являются (по данным за 2016 год):

Подоходный налог, включая корпоративный и индивидуальный — 2 129,1 миллиарда тенге (385 миллиардов рублей);

Внутренние налоги на товары, работы и услуги (налог на добавленную стоимость, акцизы и так далее) — 2 099,6 миллиарда тенге (379,7 миллиарда рублей);

Налоги на международную торговлю и внешние операции (всевозможные таможенные пошлины) — 951,8 миллиарда тенге (172,1 миллиарда рублей);

Социальный налог — 530,4 миллиарда тенге (95,9 миллиарда рублей);

Налоги на собственность — 273,7 миллиарда тенге (49,5 миллиарда рублей).

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