Обязательное медицинское страхование в Казахстане: первые итоги

Астана, , 17:26 — REGNUM Взносы и отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию в июле 2017 года составили 800 млн тенге (146,25 млн рублей), а в 2017 году в целом прогнозируется поступление свыше 23 млрд тенге (4,2 млрд рублей). Из них доля отчислений составит порядка 95%, а доля взносов — 5%. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Чуть позже на пресс-конференции министр прояснил ряд моментов. В частности, было заявлено, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) будут получать все граждане, независимо от того, застрахованы они или нет.

«Он достаточно широкий, он включает в себя всю скорую экстренную медицинскую помощь, санитарную авиацию. А также он включает в себя всю полноту медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, таких как онкология, туберкулез, психиатрия, ВИЧ и редкие заболевания, а также особо опасные инфекции. Их перечень также уже утвержден», — пояснил Биртанов.

Кроме того, все граждане имеют право на получение профилактических прививок и других мер по профилактике заболеваний. Сообщается, что все «непродуктивно-самозанятые граждане», то есть все те, кто не застрахован, до 2020 года будут получать весь комплекс амбулаторной поликлинической помощи, а также бесплатное лекарственное обеспечение. Застрахованные граждане получат более широкий спектр услуг. Это амбулаторно-поликлиническая помощь, включая бесплатное лекарственное обеспечение, стационарная и стационарно-замещающая помощь, включающая высокотехнологичные медицинские услуги.

«В целом пакеты ГОБМП и ОСМС были расширены на ряд услуг, которые ранее не включались, в том числе паллиативную помощь, сестринский уход, медицинскую реабилитацию и некоторые виды дорогостоящих лабораторных исследований», — отметил Елжан Биртанов.

Министр также проинформировал, что казахстанцы смогут менять поликлинику два раза в год. Правда условно, так как один раз в год, осенью, поликлиника выбирается в рамках официальной кампании прикрепления, а вот во второй раз можно поменять только в случае смены места жительства.

«То есть фактически два раза в год гражданин может поменять поликлинику, к которой он прикрепился. При этом, после прикрепления поликлиники подают нам информацию о том, сколько граждан прикрепилось. Мы с ними заключаем контракт или в течение года, после первого полугодия, перезаключаем, уточняем контракты. Это связано с тем, что за каждого прикрепленного гражданина, мы государственным и частным поликлиникам платим фиксированный подушевой тариф на обслуживание участковых врачей», — рассказал Елжан Биртанов.

Казахстанцы смогут бесплатно пройти узких специалистов и сделать диагностику, которая включает УЗИ, рентген и томографию, только по направлению участкового врача.

«В принципе, эта та же система, которая действует сегодня. Если человек решил самостоятельно пройти диагностическое исследование, то данные услуги в медстрахование не входят», — пояснил министр здравоохранения.

На заседании Елжан Биртанов отчитался по проведенной информационно-разъяснительной работе, однако премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подверг ее критике, так как остается много непонятных для граждан моментов.

Премьер-министр также отметил недостаточную работу в ряде областей и поручил акимам (губернаторам) областей и городов Астана и Алма-Ата активизировать информационно-разъяснительную работу, с акцентом на самозанятое население. Также было поручено совместно с Комитетом госдоходов проводить еженедельный мониторинг по уплате отчислений и взносов с работодателями и индивидуальными предпринимателями.

«Есть еще один вопрос, он связан с гражданами, у которых низкие или вообще отсутствуют доходы, и которые не будут осуществлять взносы. Это не зарегистрированные безработные, лица, не имеющие статуса, эти граждане в итоге могут оказаться вне системы. В этой связи поручение Министерству труда и социальной защиты совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы проработать механизм идентификации таких лиц с указанием их данных, меры по обеспечению их занятости с целью охвата системой обязательного медицинского страхования», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

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Напомним, 1 июля 2017 года в Казахстане работодатели начали отчисление 1% от заработной платы работников на обязательное медицинское страхование. Сама система ОСМС вводится в Казахстане с 1 января 2018 года.

С этого же периода увеличивается и размер отчислений, кроме того, взносы должны будут производить все граждане и юридические лица. Размер взносов будет составлять 1,5% в 2018—2019 годах, 2% — в 2020 году и 3% после 2022 года. Существует 14 категорий граждан, за которые взносы будут производиться государством. В них включены дети, лица в декретном отпуске или лица, воспитывающие детей (до достижения ими трех лет), неработающие лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалиды, неработающие оралманы (репатрианты) и зарегистрированные безработные. В эти категории входят пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны и многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени. Государство будет вносить взносы и за тех, кто отбывает наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности), а также за лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Кроме того, взносы будут производится и за студентов, обучающихся по очной форме (в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования) и еще спустя три месяца после завершения ими обучения.

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