В Казахстане металлурги «АрселорМиттал Темиртау» требуют повышения зарплат

Астана, , 19:27 — REGNUM Профсоюзы металлургов и шахтеров провели сегодня, 1 августа, в Темиртау конференцию трудовых коллективов. Главным вопросом стало повышение размеров заработной платы.

«Мы уже находимся на грани срыва. Ситуация в стране заставляет нас находиться в постоянном стрессе, все дорожает. Нашей зарплаты хватает только на питание и оплату коммунальных услуг. Рабочие трудятся на износ. Мы на грани выживания. Услышьте нас! Повысьте нам зарплату!» — с таким обращением к администрации компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) выступила одна из делегатов Светлана Фишер, которую аплодисментами поддержали почти все присутствующие рабочие в зале.

Заработная плата многих работников не доходит даже до 100 тысяч тенге (18,2 тысячи рублей), ее просят поднять на 30%. При этом, по данным Комитета по статистике, средняя зарплата в стране составляет около 150 тысяч тенге (27,3 тысячи рублей), а в Карагандинской области — 132 тысячи тенге (24 тысячи рублей)

Из-за низких заработных плат стало увольняться много квалифицированных специалистов, уезжающих преимущественно в Россию, где, по их словам, на тех же шахтах и металлургических заводах платят больше.

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Присутствовавший на конференции исполнительный директор компании «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин заявил, что «понимает желание работников получать больше», поскольку сам когда-то был простым рабочим.

«Я не согласен с тем, когда говорят, что назрел конфликт. Ни одного пункта по коллективному договору компания не нарушает. Да, переговоры идут очень сложно. Если профсоюз требует повысить зарплату всем одинаково, то у администрации компании иная позиция. Компания — за грейдовую систему оплаты труда. Увеличивать зарплату нужно всем по-разному: кому-то больше, кому-то меньше», — сказал Басин, добавив, что у компании «АМТ» самые лучшие коллективные договора в Казахстане.

Представители профсоюза сообщили, что в ближайшие дни в компанию будет направлен документ с указанием всех требований в письменном виде. Также было заявлено, что «в случае неудовлетворения требований работники оставляют за собой право решения трудового спора в рамках закона, включая проведение забастовки».

Напомним, в мае 2017 года генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»Парамжит Калонна Международном горно-металлургическом конгрессе АММ-2017 заявил, что 81% профессий, которые необходимы горно-металлургическому комплексу Казахстана, не предусмотрены учебными программами казахстанских колледжей. А квалифицированные кадры старшего возраста переезжают в Россию. В качестве решения проблемы он предложил снизить пенсионный возраст для работающих на вредных производствах. Депутаты в ответ предложилипредприятию решать проблему своими силами, например, обратив внимание на оплату труда сотрудников и создание необходимых условий работы.

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