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Внешний долг Казахстана снова вырос: кому и сколько должно государство?

Экономика

Внешний долг превысил годовой ВВП на 16,8%, в пересчете каждый казахстанец должен свыше 9 тысяч долларов

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Внешний долг Казахстана снова вырос: кому и сколько должно государство?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Лязат Шибутова, 3 августа 2017, 16:06 — REGNUM  

Внешний долг Казахстана по итогам 1 квартала 2017 года составил 165,5 млрд долларов США — с начала года он вырос на 1,06%. В сумме получается, что за три месяца 2017 года Казахстан увеличил свой внешний долг на 1,74 млрд долларов США. При этом Казахстан в 2017 году должен выплатить порядка 19,58 млрд долларов США, из которых 7,31 млрд долларов США — по краткосрочным займам, а 12,27 млрд долларов США — по долгосрочным.

По отношению к ВВП Казахстана внешний долг составил 116,8%, что в пересчете на душу населения по состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 4,05 тыс. долларов США без учета межфирменной задолженности и 9,2 тыс. — с учетом такой задолженности.

Каким же странам больше всего должен Казахстан? Наибольшая доля внешнего долга Казахстана приходится на Нидерланды, затем идут Великобритания и США. Этим трем странам Казахстан доложен в общей сложности половину всего своего внешнего долга или 84,62 млрд долларов США. Китай же, зависимости от которого так опасаются в Казахстане, занимает четвертое место в списке крупнейших кредиторов: сумма долга равна 12,18 млрд долларов США или 7,36% от всего внешнего долга.

Внешний долг Казахстана по странам на 1 апреля 2017 года

НаименованиеСумма, млрд долларов США
Нидерланды (29,37%)48,61
Великобритания (13,69%22,66
США (8,07%)13,35
Китай (7,36%)12,18
Франция (7,1%)11,75
Международные организации (6,39%)10,58
Российская Федерация (5,81%)9,61
Гонконг (Сянган) (3,25%)5,38
Бермудские острова (Британские) (2,51%)4,16
Виргинские острова (Британские) (2,11%)3,49
Не распределено по странам* (1,71%)2,83
Другие страны (12,63%)20,91
ВСЕГО: 165,50
По данным НБРК
* синдикат иностранных банков, от которых привлечен государственный заем (Министерством финансов РК); задолженность Республики Казахстан перед государствами бывшего СССР; счета и вклады нерезидентов в казахстанских банках (за исключением Российской Федерации).

Разбивка по отраслям показывает, что почти половина долга или 81,93 млрд долларов США приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. На втором месте «Профессиональная, научно-техническая деятельность», на которую приходится 18,13 млрд долларов США или 10,96%. Третья позиция с суммой в 13,38 млрд долларов США за транспортом и складированием. Далее идет государственное управление и оборона с обязательным социальным обеспечением. Сумма задолженности составляет 12,21 млрд долларов США или 7,38%.

Расклад по финансовым инструментам показал, что 81,43% или 134,77 млрд долларов США приходится на займы, а 18,66 млрд долларов США или 11,28% на долговые ценные бумаги, из которых на 17,64 млрд долларов США — по номинальной стоимости. На третьем месте коммерческие кредиты, объем которых равен 9,83 млрд долларов США или 5,94% от всего объема внешнего долга. Меньше процента приходится на наличные деньги и депозиты (0,71 млрд долларов США), специальные права заимствования (0,47 млрд долларов США) и прочие обязательства (1,06 млрд долларов США).

Внешний долг Казахстана на 01.04.2017 г.

НаименованиеСумма, млрд долларов СШАДоля
Внешний долг Казахстана165,50
Органы государственного управления (+0,67%)12,217,38%
Центральный банк (+48%)1,120,68%
Банки (-6,89%)6,664,03%
Другие сектора (+0,79%)52,8831,9%
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность (+1,51%)92,6355,9%
по финансовым инструментам:
специальные права заимствования (+1,48%)0,470,29%
наличные деньги и депозиты (+2,32%)0,710,43%
долговые ценные бумаги (+2,46%)18,6611,2%
займы (+0,83%)134,7781,4%
коммерческие кредиты (-1,1%)9,85,94%
прочие обязательства (+35,56%)1,060,64%
по сроку до погашения:
Краткосрочный (по первоначальному сроку погашения) (+8,21%)7,314,42%
Долгосрочный (+0,76%)158,1995,5%
По данным НБРК

Чуть больше половины денег из всего внешнего долга приходится на прямые инвестиции (межфирменная задолженность). Это порядка 92,63 млрд долларов США или 55,97% от всего объема внешнего долга, и рост здесь идет на 1,02% с начала 2017 года.

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Госдолг
Госдолг

Внешний долг государственных органов равен 36,49 млрд долларов США или 22,05% от всего объема. Туда входит 12,21 млрд долларов США долга органов государственного управления и 1,12 млрд долларов США долга центрального банка. Плюс, туда входят долги банков и организаций, контролируемых государством общей суммой 23,16 млрд долларов США, из них 3 млрд долларов США — прямые инвестиции или межфирменная задолженность.

Казахстанский банковский сектор, включая банки, контролируемые государством, уменьшил свои внешние долги почти на полмиллиарда долларов, и теперь он должен 6,66 млрд долларов США или 4,03% от всего объема внешнего долга. Другие сектора занимают 31,95% от всего объема и их долг равен 52,88 млрд долларов США, что на 0,79% выше значений на начало года.

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regnum author Лязат Шибутова
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Экономика Казахстана