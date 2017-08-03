Лязат Шибутова, 3 августа 2017, 16:06 — REGNUM
Внешний долг Казахстана по итогам 1 квартала 2017 года составил 165,5 млрд долларов США — с начала года он вырос на 1,06%. В сумме получается, что за три месяца 2017 года Казахстан увеличил свой внешний долг на 1,74 млрд долларов США. При этом Казахстан в 2017 году должен выплатить порядка 19,58 млрд долларов США, из которых 7,31 млрд долларов США — по краткосрочным займам, а 12,27 млрд долларов США — по долгосрочным.
По отношению к ВВП Казахстана внешний долг составил 116,8%, что в пересчете на душу населения по состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 4,05 тыс. долларов США без учета межфирменной задолженности и 9,2 тыс. — с учетом такой задолженности.
Каким же странам больше всего должен Казахстан? Наибольшая доля внешнего долга Казахстана приходится на Нидерланды, затем идут Великобритания и США. Этим трем странам Казахстан доложен в общей сложности половину всего своего внешнего долга или 84,62 млрд долларов США. Китай же, зависимости от которого так опасаются в Казахстане, занимает четвертое место в списке крупнейших кредиторов: сумма долга равна 12,18 млрд долларов США или 7,36% от всего внешнего долга.
Внешний долг Казахстана по странам на 1 апреля 2017 года
|Наименование
|Сумма, млрд долларов США
|Нидерланды (29,37%)
|48,61
|Великобритания (13,69%
|22,66
|США (8,07%)
|13,35
|Китай (7,36%)
|12,18
|Франция (7,1%)
|11,75
|Международные организации (6,39%)
|10,58
|Российская Федерация (5,81%)
|9,61
|Гонконг (Сянган) (3,25%)
|5,38
|Бермудские острова (Британские) (2,51%)
|4,16
|Виргинские острова (Британские) (2,11%)
|3,49
|Не распределено по странам* (1,71%)
|2,83
|Другие страны (12,63%)
|20,91
|ВСЕГО:
|165,50
|По данным НБРК
|* синдикат иностранных банков, от которых привлечен государственный заем (Министерством финансов РК); задолженность Республики Казахстан перед государствами бывшего СССР; счета и вклады нерезидентов в казахстанских банках (за исключением Российской Федерации).
Разбивка по отраслям показывает, что почти половина долга или 81,93 млрд долларов США приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. На втором месте «Профессиональная, научно-техническая деятельность», на которую приходится 18,13 млрд долларов США или 10,96%. Третья позиция с суммой в 13,38 млрд долларов США за транспортом и складированием. Далее идет государственное управление и оборона с обязательным социальным обеспечением. Сумма задолженности составляет 12,21 млрд долларов США или 7,38%.
Расклад по финансовым инструментам показал, что 81,43% или 134,77 млрд долларов США приходится на займы, а 18,66 млрд долларов США или 11,28% на долговые ценные бумаги, из которых на 17,64 млрд долларов США — по номинальной стоимости. На третьем месте коммерческие кредиты, объем которых равен 9,83 млрд долларов США или 5,94% от всего объема внешнего долга. Меньше процента приходится на наличные деньги и депозиты (0,71 млрд долларов США), специальные права заимствования (0,47 млрд долларов США) и прочие обязательства (1,06 млрд долларов США).
Внешний долг Казахстана
|Наименование
|Сумма, млрд долларов США
|Доля
|Внешний долг Казахстана
|165,50
|Органы государственного управления (+0,67%)
|12,21
|7,38%
|Центральный банк (+48%)
|1,12
|0,68%
|Банки (-6,89%)
|6,66
|4,03%
|Другие сектора (+0,79%)
|52,88
|31,9%
|Прямые инвестиции: межфирменная задолженность (+1,51%)
|92,63
|55,9%
|по финансовым инструментам:
|специальные права заимствования (+1,48%)
|0,47
|0,29%
|наличные деньги и депозиты (+2,32%)
|0,71
|0,43%
|долговые ценные бумаги (+2,46%)
|18,66
|11,2%
|займы (+0,83%)
|134,77
|81,4%
|коммерческие кредиты (-1,1%)
|9,8
|5,94%
|прочие обязательства (+35,56%)
|1,06
|0,64%
|по сроку до погашения:
|Краткосрочный (по первоначальному сроку погашения) (+8,21%)
|7,31
|4,42%
|Долгосрочный (+0,76%)
|158,19
|95,5%
|По данным НБРК
Чуть больше половины денег из всего внешнего долга приходится на прямые инвестиции (межфирменная задолженность). Это порядка 92,63 млрд долларов США или 55,97% от всего объема внешнего долга, и рост здесь идет на 1,02% с начала 2017 года.
Внешний долг государственных органов равен 36,49 млрд долларов США или 22,05% от всего объема. Туда входит 12,21 млрд долларов США долга органов государственного управления и 1,12 млрд долларов США долга центрального банка. Плюс, туда входят долги банков и организаций, контролируемых государством общей суммой 23,16 млрд долларов США, из них 3 млрд долларов США — прямые инвестиции или межфирменная задолженность.
Казахстанский банковский сектор, включая банки, контролируемые государством, уменьшил свои внешние долги почти на полмиллиарда долларов, и теперь он должен 6,66 млрд долларов США или 4,03% от всего объема внешнего долга. Другие сектора занимают 31,95% от всего объема и их долг равен 52,88 млрд долларов США, что на 0,79% выше значений на начало года.
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