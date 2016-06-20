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Андрей Плотнов. Ю.А. Гагарин. 1974

Президент России Владимир Путин в День космонавтики по видеосвязи поздравил экипаж МКС и работников космодрома «Восточный», сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре с международным экипажем МКС глава государства пожелал им успехов в работе, на которой космонавты встречают сегодняшний праздник.

Экипаж станции поблагодарил Владимира Путина за поздравления, а Юрий Маленченко заверил президента в том, что опыт, накопленный с первого полета Юрия Гагарина, сбережен и развит.

Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться на Земле, «люди в космосе работают плечом к плечу» и выполняют задачи, стоящие не только перед странами, но и перед человечеством в целом.

В сеансе видеосвязи с президентом России участвовали шесть членов экипажа МКС: российские космонавты Юрий Маленченко, Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, астронавты НАСА Тимоти Копра и Джеффри Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Тимоти Пик.

Со строящегося космодрома «Восточный» на видеосвязь вышел космонавт Алексей Леонов, совершивший первый выход человека в открытый космос. Он доложил Владимиру Путину о торжественном открытии в Углегорске памятника первому в мире космонавту Юрию Гагарину.

Вместе с Алексеем Леоновым на «Восточном» присутствовала и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она рассказала президенту, что потрясена масштабом строительства.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил Леонова и Терешкову с праздником и подчеркнул, что всё, что делается в космической отрасли сегодня, является продолжением того, что было начато ими лично, их соратниками и друзьями.

Читайте подробнее: Путин поздравил экипаж МКС и работников отрасли с Днём космонавтики

Несмотря на сложности на Земле, российскому руководству приятно видеть, что российские и американские космонавты помогают друг другу в космосе и работают плечом к плечу. Об этом 12 апреля в ходе видеомоста с интернациональным экипажем Международной космической станции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы придаем большое значение, и нам приятно, что, несмотря ни на какие сложности, с которыми мы сталкиваемся на Земле, люди в космосе работают плечо к плечу, рука об руку, помогают друг другу, выполняют важнейшие задачи, которые стоят не только перед нашими странами, но и перед всем человечеством», — сказал Путин.

По его словам, сотрудничество в космосе стало «очень важным направлением сотрудничества с США, так же как и с другими странами».

Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. В Советском Союзе соответствующий праздник — День космонавтики — установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

Читайте подробнее: Путин выразил надежду на сотрудничество с США в космосе

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин поздравил граждан РФ с Днем космонавтики, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. «Все эти 5,5 десятилетия наша страна сохраняет за собой статус великой космической державы», — подчеркнул Нарышкин.

«Давайте все вместе поздравим всех россиян с этим праздником», — обратился он к депутатам.

Читайте подробнее: Россия 55 лет сохраняет статус великой космической державы — Нарышкин

Пример космонавта Юрия Гагарина является примером способности русского народа быть на высоте эпохальных задач. Об этом 12 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Значение выхода человека в космическое пространство трудно переоценить — полет «Востока» ознаменовал новую эру в истории цивилизации, подтвердил выдающийся вклад нашей страны в мировой прогресс. Подвиг Гагарина является олицетворением героизма и самоотверженности русского народа, его способностей быть на высоте самых сложных, поистине эпохальных задач», — сказал Лавров в эфире телеканала Russia Today.

Он поделился своими воспоминаниями об одном из самых знаменательных дней отечественной истории: «Отчетливо вспоминается ощущение победы. Несмотря на то, что тогда шла холодная война с ее соответствующей риторикой, это чувство не было связано с победой над кем-то. Скорее речь шла о переполнявшей всех радости от осознания новых возможностей, уверенности, что теперь человечество будет вместе идти к новым высотам».

Лавров подчеркнул, что сегодня задачи сопряжения усилий на основе подлинного партнерства основных международных игроков в интересах поиска ответов на общие для всех вызовы стали еще актуальнее: «С 2011 года по инициативе России 12 апреля — День космонавтики отмечается на международном уровне как Международный день полета человека в космос. В резолюции Генассамблеи ООН подчеркивается, что его совершил гражданин нашей страны — Юрий Гагарин».

Читайте подробнее: Лавров: «Полёт Гагарина — олицетворение героизма русского народа»

12 апреля 2016 года отмечается 55-летие первого полета в космос. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе московского планетария, в столице пройдет всероссийский флешмоб «Подними голову», а москвичи запустят воздушные шары в небо.

Мероприятия на космическую тематику пройдут во многих культурных учреждениях столицы. В Музее космонавтики состоится кинофестиваль о космосе «108 минут», именно столько минут провёл в космосе Юрий Гагарин. А на территории ВДНХ откроют бюсты дважды героев Советского Союза, лётчиков-космонавтов Александра Александрова, Валентина Лебедева, Светланы Савицкой и Владимира Соловьёва.

Космические мероприятия запланированы и в городских парках. Так, в народной обсерватории парка Горького все желающие смогут понаблюдать за небом в телескопы. В парках также подготовили мастер-классы, встречи с космонавтами и лекции, кинопоказы, спортивные соревнования.

На Таганско-Краснопресненской линии метро начнет курсировать «Космический поезд». А на станции «Выставочная» пройдет криошоу и покажут фотографии космодромов.

Читайте подробнее: День космонавтики в Москве: космический поезд, флешмобы и лекции

Московская область 12 апреля встретит Международный день космонавтики. Основные мероприятия, посвященные празднику, пройдут в подмосковных Королеве и Звездном городке — центрах российской космонавтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным правительства Московской области, в Королеве День космонавтики в этом году станет особенным — отмечается 55-летний юбилей первого полета человека в космос.

12 апреля в городе запланирован ряд праздничных мероприятий. Во всех школах города первый урок будет посвящен космической истории города и страны.

Напомним, что Королев является одним из наиболее известных наукоградов России. Его также часто неофициально называют космической столицей страны.

Ранее в рамках общегородского субботника были приведены в порядок все символы космической славы, расположенные на территории наукограда, а также памятник конструктору Сергею Королеву, в честь которого и был назван город.

Кроме того, на опорах освещения были установлены тематические пилоны, символизирующие достижения человечества в освоении космоса.

Читайте подробнее: Королев и Звездный городок стали столицами Дня космонавтики в Подмосковье

Крым вписал славные страницы в историю отечественной космонавтики, и музей космонавтики в Евпатории должен быть, считает глава республики Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поддерживаю инициативу жителей Евпатории о создании в городе музея космонавтики. Этот музей станет ещё одной достопримечательностью нашего полуострова. Желаю всем, кто трудится в космической отрасли, и всем тем, кто еще только мечтает о космосе, новых успехов, открытий и изобретений», — заявил Аксёнов, поздравляя крымчан с Днём космонавтики.

Он напомнил, что из Центра дальней космической связи в Евпатории управляли кораблями «Восток» и «Восход», первыми «Союзами», а затем и космическими аппаратами, которые летали к Марсу и Венере. «Уникальный объект в Евпатории связан с именами Юрия Гагарина, Сергея Королева, других выдающихся людей, обеспечивших мировое лидерство нашей страны в освоении космоса.

Образцы первых луноходов проходили испытания на крымском лунодроме. В Крыму была построена запасная посадочная полоса для многоразового космического корабля «Энергия — Буран». Крымские ученые, специалисты в различных областях науки и техники внесли существенный вклад в успехи советской космической программы», — подчеркнул глава республики.

«Мы гордимся достижениями своих земляков, их вкладом в освоение и исследование космического пространства», — написал Аксёнов.

Читайте подробнее: Аксёнов поддержал идею создания музея космонавтики в Евпатории

В Калуге сегодня, 12 апреля, празднование Дня космонавтики и 55-летия первого полета человека в космос началось с церемонии возложения цветов на могилу великого русского космиста Константина Циолковского и к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сразу две выставки представил Государственный Музей истории космонавтики им. Циолковского.

Первая выставка «Наш Гагарин» посвящена визитам первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Калугу. Выставка рассказывает о значении первого полета человека в космос, о том общественном резонансе, которое имело это грандиозное событие в 1961 году, и как воспринимается этот исторический полет в наше время. Часть экспозиции посвящена связям Юрия Гагарина с Калужской землей, закладке первого камня в фундамент будущего Музея истории космонавтики, помощи в строительстве музея, посещению Дома-музея К. Э. Циолковского.

Посетители смогут познакомиться с документами по первому полету человека в космос, которые экспонируются в музее впервые, увидеть скафандр СК-1, мастерок, которым Юрий Гагарин пользовался при закладке первого камня в фундамент будущего музея истории космонавтики, пятикопеечную монету, положенную под первый камень при строительства музея.

Читайте подробнее: Колыбель космонавтики отмечает 55-летие первого полета человека в космос

Анимационный фильм режиссёра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» покажут на МКС, сообщил радио «Балтика» руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Михаил Фадеев.

Просмотр мультфильма экипажем состоится после празднования Дня космонавтики.

Фадеев отметил, что космос объединяет и сплачивает людей. По его мнению, символом этого служат отношения советского космонавта Алексея Леонова и американского астронавта Тома Стаффорда, участвовавших в первой в истории космонавтики международной орбитальной стыковке.

Напомним, что в январе 2016 года мультфильм Бронзита «Мы не можем жить без космоса» номинировали на премию «Оскар», но победу тогда присудили чилийской анимации «Медвежья история». Лента петербургского режиссера-аниматора рассказывает о двух друзьях, мечтающих отправиться в космос.

Читайте подробнее: Экипажу МКС покажут мультфильм «Мы не можем жить без космоса»

Цвет праздничной «гагаринской ленты» — нового атрибута международного Дня космонавтики выбрали в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Акция «Гагаринская лента», приуроченная к международному Дню космонавтики, стартует 12 апреля. Цвет для нового символа праздника придумали космонавты Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, расположенного в подмосковном Звездном городке.

По словам дизайнера ленты Алены Плетминцевой, идею для цвета подсказали космонавты, которые вспомнили о цвете Земли из космоса.

«Мы долго думали, какого цвета должна быть лента к празднику 12 апреля. В итоге идею подсказали сами космонавты, которые хотели, чтобы лента повторяла цвет Земли из космоса», — сообщила Плетминцева.

Читайте подробнее: Новости Голубую «Гагаринскую ленту» предложили сделать атрибутом Дня космонавтики

К празднованию знаменательной даты — 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос 12 апреля присоединилась вместе со своими юными читателями калужская областная детская библиотека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в библиотеке, здесь стартовала акция «Дорога в космос». Акция открылась беседой-воспоминанием об освоении космических просторов, впечатления о которой дети представили в своих рисунках. Праздник продолжился выступлением детской танцевальной группы «Забава».

Идею библиотечной космической акции активно поддержали и другие детские библиотеки Калужской области. Здесь проходят флешмобы, конкурсы чтецов, исполнение песен, которые любил космонавт Юрий Гагарин, громкие чтения книг на космическую тему, просмотры буктрейлеров и 3D-книг. Обязательным для всех участников библиотечных мероприятий также является конкурс рисунков о космосе и космонавтах.

Читайте подробнее: Калужские детские библиотеки проводят акцию «Дорога в космос»

Сегодня, 12 апреля, в Краснодарском крае проходят мероприятия, посвященные 55-летнему юбилею полёта в космос Юрия Гагарина и 45-летию создания в крае регионального общественного движения «Кубань и космонавтика». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, в Краснодаре в художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылся выставочный проект «Луна 16». Здесь посетители смогут увидеть произведения современных кубанских художников, живопись и скульптуру из фондов музея, а также выставочный проект «Открытый космос» — визуальную инсталляцию, составленную из интерактивных арт-объектов.

На центральных улицах городов в рамках фестиваля «Космические ветры» пройдет выставка фоторабот, плакатов и картин на тему: «Космос моими глазами», «Гагарин — наш герой». В небо взмоют бумажные змеи и воздушные шары. Планируется также работа тематических площадок, выставки авиамоделирования и робототехники, проведение викторин на знание космоса.

А в международном аэропорту Сочи в День авиации и космонавтики открылся мобильный электронно-цифровой планетарий «Маленький принц». На протяжении дня юные пассажиры аэропорта смогут посмотреть здесь познавательные фильмы о галактиках, звездах, планетах и о первых путешественниках в космос. Зрители откроют для себя секреты таинственного ночного неба, узнают, какие события происходят в ближнем и дальнем космосе, отправятся в путешествие во времени, побывают в далеком прошлом и будущем, посетят самые отдаленные уголки Солнечной системы, изучат галактику и метагалактику.

Читайте подробнее: В День космонавтики в аэропорту Сочи побывает «Маленький принц»

В Карачаево-Черкесии отмечают 55-летие со дня первого полета человека в космос. В преддверии Дня космонавтики в столице республики был открыт памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Рашид Темрезов, спикер парламента Александр Иванов, мэр Черкесска Руслан Тамбиев, ветераны войны и труда, воспитанники и педагоги Дворца детского творчества и многочисленные горожане.

Торжественная церемония открылась знаменитым гагаринским «Поехали!», произнесенным на старте космической ракеты.

Символичным стало то, что монумент возвели рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества в Черкесске, который носит имя Юрия Гагарина. Раньше эта организация называлась Дворец пионеров и школьников. Датой ее открытия стало как раз 12 апреля 1961 года. Узнав, что в этот день Юрий Гагарин полетел в космос, молодой коллектив нового учреждения дополнительного образования выдвинул инициативу о присвоении дворцу имени первого космонавта планеты.

Как рассказали ветераны Дворца пионеров, восторженные педагоги под руководством директора в тот же день написали письмо в обком комсомола с просьбой присвоить учреждению имя Юрия Гагарина. А через некоторое время пришло письмо от самого Гагарина, в котором он выражал свою благодарность за такое внимание и честь.

С тех пор воспитанниками Дворца пионеров, а позже Дворца детского (юношеского) творчества стали тысячи «гагаринцев». Многие из них, даже став взрослыми и добившись больших успехов в жизни, не забывают свою «альма-матер». Память о первом космонавте планеты нынешний коллектив детского педагогического учреждения прививает и современным детям. Более тысячи маленьких жителей республики ежегодно приходят заниматься во дворец, и каждый из них находит дело по душе. Стоит отметить, что все объединения, секции и кружки всегда работали бесплатно.

Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии открыли памятник Юрию Гагарину

Новосибирцы присоединились к всероссийской акции «Подними голову!», которую организовал Роскосмос в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 14:00 часов 12 апреля на площади Ленина собралось около трех тысяч горожан.

Как заявила ИА REGNUM начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, для новосибирцев сегодняшняя акция — значимое событие. «В этом году проходит такая всероссийская акция — сегодня исполняется 55 лет первому полету Юрия Гагарина в космос. Это, наверное, одно из самых величайших достижений в истории человечества. Тем более что это сделал наш Юрий Гагарин. Поэтому я считаю, что это очень значимое для Новосибирска, для страны, для всего мира событие. Мы здесь собрались все вместе для того, чтобы поддержать такой флешмоб», — сказала Анна Терешкова.

Участники новосибирского флешмоба запустили в назначенное время в небо около 500 воздушных шаров с символикой «Года Гагарина».

А на противоположной стороне площади была установлена ракета-инсталляция «Гагаринский старт», и каждый желающий мог нажать на красную кнопку.

«В каждом городе-миллионнике такая ракета установлена. Любой желающий может нажать красную кнопку. Каждый вкладывает в нажатие этой кнопки что-то свое: кто-то — свои воспоминания из детства, кто-то — гордость за страну. Потом все голоса в каждом городе будут подсчитаны, и будет объявлен всероссийский победитель, в котором больше всего горожан нажали на «старт». У нас есть все шансы победить — горожане охотно участвуют», — отметил представитель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Евгений Беспалов.

Читайте подробнее: В День космонавтики новосибирцы «подняли головы» и выпустили шары

Сотни воздушных шаров с портретом первого космонавта Земли Юрия Гагарина и словами «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!!» были запущены в петербургское небо 12 апреля в рамках общероссийской акции в честь Дня космонавтики и 55-летия первого полета человека в космос.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, массовая акция прошла на Пионерской площади в центре Петербурга, что лишний раз подчеркивало, что полет Гагарина был беспрецедентным подвигом первопроходца.

Люди с белыми шариками в руках встречались еще на подходе к площади — волонтеры раздавали их всем желающим, и прохожие любого возраста охотно их принимали. Те из них, кто решил присоединиться к флешмобу, остались на площади в ожидании назначенного «полета».

В 14:00 над площадью зазвучали слова обратного отсчета. Одновременно со словом «Старт» сотни воздушных шаров взлетели в петербургское небо, которое сегодня по-настоящему праздничное — чистое и солнечное. Все участники акции одновременно подняли головы, наблюдая за белой «стаей», которая была быстро подхвачена свежим ветром.

Читайте подробнее: Воздушные шары с Гагариным напомнили петербуржцам о первом полёте в космос

В Красноярском крае в городе Железногорске 12 апреля состоялся флешмоб «Подними голову!», посвященный 55-летней годовщине со дня первого полета человека в космос. Как рассказала ИА REGNUM один из организаторов акции, помощник главы Железногорска Власта Винская, мероприятие состоялось в 16:00 на городской площади имени Ленина перед Дворцом культуры и было рассчитано на участие 3 тыс. человек.

«Мы стремились к тому, чтобы собрать на площади 3 тыс. человек. Присутствовали курсанты Академии МЧС, школьники, студенты, просто пешеходы, которые шли мимо, — в общем, все слои населения и социальные группы», — сказала она.

По словам помощницы мэра, участникам акции были розданы шары с символикой Дня космонавтики и лозунгом «Подними голову!», и по сигналу они запустили шары в небо. «На шарах был изображен наш первый космонавт — Юрий Гагарин, юбилею полета которого и посвящено мероприятие», — отметила она.

Читайте подробнее: В Железногорске отметили День космонавтики

В Екатеринбурге по случаю 55-й годовщины первого полёта человека в космос состоялись праздничные мероприятия в Историческом сквере города. В торжествах приняли участие несколько тысяч человек, в том числе школьники, студенты и ветераны. Празднование Дня космонавтики началось в 11 часов с большой концертной программы, которую представили городские творческие коллективы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На большой сцене выступали детские танцевальные коллективы, а также исполнялись песни. В первых почётных рядах разместились ветераны Ленинского района города. В мероприятиях приняло участие более десятка школьников, для которых были организованы выставки, аттракционы и конкурсы. В частности, ребята выполняли квесты, рисовали мелом на асфальте, стреляли в тире из лука и винтовки, а также играли в «космический» волейбол. По итогам соревнований ведущий назвал номера школ-победителей.

Ровно в 12 часов в Историческом сквере было запущено в небо 12 ракет. Символическое мероприятие подготовили участники молодёжного авиамодельного клуба города Екатеринбурга. Подобная акция проходит в городе ежегодно, а её организаторами является Ассоциация космонавтики России.

Читайте подробнее: День космонавтики Екатеринбург отметил праздничным флешмобом

В Волгограде теперь есть «дворик Гагарина». Он появился сегодня, 12 апреля, в День космонавтики около лицея № 5 имени Юрия Гагарина в Центральном районе областного центра. Также здесь на улице Мира торжественно открыли и памятный знак, посвященный 55-летию первого полета человека в космос, предает корреспондент ИА REGNUM. Он символизирует планету Земля и орбиту, по которой летел Гагарин. Чтобы отметить всероссийский праздник у лицея собрались более сотни человек. Гостями этого знаменательного события стали известные волгоградцы, а также делегации школьников из Смоленска и Луганска. В честь праздника звучали стихи и песни, посвященные космосу, а также теплые приветственные слова от почетных гостей торжества.

Во «дворике Гагарина» ребята посадили росток кедра — в память о позывном первого в мире космонавта и саженец ели в память о его полете. А школьники со Смоленщины привезли в Волгоград смоленскую землю из деревни Клушино — родины Юрия Гагарина.

«День космонавтики для нашей страны — день национальной гордости, праздник, объединяющий всех. Нынешний — юбилейный — отмечается особенно. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем», — обратился с приветственным словом к присутствующим руководитель городской Общественной палаты Михаил Харитонов.

Как пояснили в мэрии города, идея сделать памятный знак «Космос говорит по-русски!» появилась у руководства лицея во время подведения итогов первого этапа одноименного Всероссийского фестиваля русского языка. Ребята из 18 регионов России и школьники из Луганска представили более 900 творческих работ, посвященных космосу. Авторы лучших конкурсных проектов были приглашены на торжественное награждение в Волгоград.

Волгоград присоединился к всероссийской акции «Подними голову!» в честь 55-летней годовщины первого полета человека в космос. Ее региональный этап прошел сегодня, 12 апреля, в центре города, передает корреспондент ИА REGNUM. В День космонавтики на верхней террасе набережной имени 62-й Армии собрались тысячи горожан. Здесь же была установлена инсталляция «Гагаринский старт».

Своеобразно отметили этот всероссийский праздник и волгоградские студенты. Они устроили танцевальный флешмоб, в завершение которого молодые люди выстроились в картину-пазл с изображением Юрия Гагарина.

Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров в память о подвиге первого космонавта планеты с символикой акции. В небо взмыли более трех тысяч шаров.

Читайте подробнее: Памятный знак в честь юбилея полёта Гагарина в космос открыли в Волгограде

Тысячи шаров взмыли в небо над Волгоградом в День космонавтики

Оренбург 12 апреля присоединился к всероссийской акции «Гагаринский старт». В Оренбурге, как и многих других городах, связанных с жизненным путем первого космонавта Земли Юрия Гагарина, установили ракету с символической стартовой красной кнопкой «Я люблю космос», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

В тестовом режиме юные оренбуржцы опробовали стартовую кнопку 11 апреля. Планировалось, что первым на кнопку нажмет герой РФ Роман Романенко,однако по какой-то причине ему пришлось прервать свой визит в Оренбуржье и вылететь в Москву. Честь первыми признаться в любви к космосу выпала воспитанникам кадетской школы-интерната имени И. И. Неплюева.

27 апреля, в день первого пуска с космодрома Восточный, счетчик на ракетах остановится и будут подведены итоги акции «Я люблю космос!». По специальной формуле, исходя из числа нажатий и количества жителей, определится город, который больше всего любит космос, а на видеоэкранах 27 апреля «Роскосмос» и ВГТРК покажут «космическое видео» и первый пуск с космодрома Восточный.

На входе в сквер перед началом праздничных мероприятий волонтеры раздавали воздушные шары с символикой 55-летия полета Юрия Гагарина и девизом «Подними голову!». Единовременно они были отпущены в небо в память о подвиге первого космонавта Земли.

Одногруппник Юрия Гагарина Анатолий Быков отметил, что тысячи людей вносили в клад в победу над космосом: от слесаря, вытачивавшего деталь для ракеты, до ученого, разрабатывавшего модель ракеты. Полет Гагарина стал итогом этой масштабной кропотливой работы. Теперь первоочередной задачей является передача опыта и знаний новому поколению, надо воспитать его так, чтобы Россия всегда была в авангарде.

На площади у памятника Юрию Гагарину состоялось памятное почтовое спецгашение художественным календарным штемпелем маркированной почтовой карточки, посвященной 55-летию первого полета человека в космос. Гашение производилось специальным календарным штемпелем, на котором изображена летящая ракета.

Читайте подробнее: Оренбуржцы признаются в любви к космосу

Юбилейные торжества на Гагаринском поле начались 12 апреля с митинга. В числе почётных гостей — космонавты Сергей Авдеев, Александр Баландин, Юрий Шаргин, Игорь Волк, академики, друзья юности Юрия Гагарина, представители Роскосмоса. В торжествах принимает участие Румия Нурсканова, ныне живущая в Астраханской области, которая 12 апреля 1961 года стала свидетельницей триумфального приземления Юрия Гагарина на Саратовской земле, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Страна, одержавшая безоговорочную победу в жесточайшей войне, всего через 16 лет открыла человечеству дорогу в космос, — отметил губернатор Валерий Радаев, обращаясь к гостям и участникам многотысячного праздника. — Эти победы и сегодня дают нам уверенность в том, что Россия, её народ, наполненные энергией созидания, принесут миру еще немало судьбоносных свершений!» Как подчеркнул Валерий Радаев, саратовцы гордятся тем, что биографии космонавтов первого отряда — Юрия Гагарина и Германа Титова — прочно связаны с Саратовской областью. Особо Валерий Радаев подчеркнул тот факт, что юбилей полёта в космос первого человека пришёлся на год 80-летия Саратовской области.

«Совпадение этих дат еще раз доказывает, что наш регион может по праву носить гордое звание космической гавани Земли!» — заявил губернатор. Саратовцев с юбилейной датой поздравил земляк, Герой РФ, летчик-космонавт Юрий Шаргин. «Помню, как ещё в школьные годы мы приезжали на Гагаринское поле на 12 апреля, и это была прекрасная традиция, которая, надеюсь, сохранится и в среде завтрашних школьников. Память о Гагарине бережно хранится на Саратовской земле. Думаю, что 12 апреля — второй после Дня Победы праздник, объединяющий всех граждан нашей страны», — сказал в своем приветственном слове знаменитый летчик-космонавт.

Во время митинга состоялось включение с Международной космической станции. Члены МКС передали свои поздравления участникам праздника на Гагаринском поле. По традиции почётные гости возложили цветы к монументу, установленному на месте приземления первого космонавта. Они посетили тематическую выставку, организованную музеями Москвы, Саратова, Смоленской области.

Читайте подробнее: Саратовская область: торжества в честь 55-летия полёта Гагарина в космос

Сегодня, 12 апреля, в честь 55-й годовщины первого полета человека в космос в Омске прошла акция «Подними голову в небо!». В ней приняли участие около 3 тыс. омичей, которые пришли на площадку перед ДК «Химик» и запустили в небо воздушные шары с портретом Юрия Гагарина.

Кроме того, на площадке расположилась инсталляция «Гагаринский старт», — здесь установлена копия ракеты и расположена красная кнопка старта — каждый может «запустить» космический корабль в космос. Инсталляция простоит на площади до 27 апреля

Читайте подробнее: 3 тысячи жителей Омска запустили воздушные шары в честь Дня космонавтики

В Ростове-на-Дону на площади Гагарина, 1 отметили 55-летие со дня первого полета человека в космос. В День космонавтики акция «Подними голову!» собрала более 3 тыс. участников. В ростовское небо было выпущено 3 тыс. воздушных шаров с символикой юбилея полета Юрия Гагарина на орбиту, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Акция, которую организовал «Роскосмос» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Ростовской области и комитета по молодежной политике, прошла у здания Донского государственного технического университета. Студенты вуза также приняли участие в запуске шаров.

«Мы постарались с помощью этой акции объединить молодежь. Все знают, что Юрий Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе и пробыл там 108 минут. Это дало огромный толчок освоению космоса и космической индустрии в целом. Очень важно, чтобы в нашей стране появлялись новые примеры для подражания, чтобы молодое поколение равнялось на настоящих героев, как на Гагарина равнялись все мальчишки Советского Союза и всего мира», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.

На площади в честь первого космонавта установлена инсталляция «Гагаринский старт» — кнопка с надписью «Я люблю космос». До 27 апреля на нее может нажать каждый желающий, тем самым выразив свою поддержку родному городу. Ростов-на-Дону поборется за звание города, который больше всех в стране «любит космос».

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Сотни жителей Нижнего Новгорода, большинство из которых студенты местных вузов, 12 апреля 2016 года приняли участие во всероссийском флешмобе «Подними голову», посвященном 55-летию первого полета человека в космос. Мероприятие прошло на пл. Минина и Пожраского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках акции около 1000 человек — студентов, школьников, представителей общественных организаций и обычных горожан — запустили в небо гелиевые воздушные шары с портретом первого космонавта Юрия Гагарина в память о его подвиге. Аналогичные акции прошли на главных площадях городов-миллионников и тех городов, которые непосредственно связаны с жизненным путем Юрия Гагарин

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В День космонавтики, 12 апреля, в Самаре на площадке возле музея «Самара космическая» прошел праздник «Навстречу звездам». Состоялась церемония передачи капсулы — послание потомкам «Будущим космонавтам посвящается…», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе праздничного мероприятия работают тематические площадки, проходят показательные выступления — шоу воздушных змеев, полеты авиамоделей, а также праздничная концертная программа творческих и спортивных коллективов. Несколько космических арт-объектов были переданы в музей «Самара космическая». В рамках праздника Самара присоединилась к федеральной акции корпорации «Роскосмос» — «Подними голову». На площади возле музея была установлена ракета-инсталляция.

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12 апреля, в 55-ю годовщину первого полета в космос, в Воронеже прошла акция «Подними голову». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в акции приняли участие около трех тысяч человек. В основном это были молодые люди: студенты, школьники и представители различных общественных организаций. Все вместе они ровно в два часа дня выпустили в небо воздушные шарики, на которых был изображен первый космонавт Юрий Гагарин и лозунг «Подними голову».

Кроме единовременного выпуска шариков в небо на Советской площади в Воронеже, где проходила акция, была установлена инсталляция «Гагаринский старт» — все желающие могли нажать красную кнопку «Я люблю космос». Такое оборудование установлено во всех городах, где прошло мероприятие. Кнопки подключены к единому центру управления, специалисты которого посчитают, сколько раз нажали кнопку в городах. 27 апреля будет объявлен город, в котором больше всего любят космос.

Акция в первую очередь направлена на то, чтобы молодые люди помнили о тех великих делах и достижениях, которые есть в истории России. С другой стороны, мероприятие призвано объединить воронежцев и всех жителей страны в достижении новых целей.

«Мы уже не один год проводим конкурсы по работе с талантливой молодежью, и каждый год есть ребята с авиационных предприятий. Самое важное — то, что советская школа сохранилась. На заводах есть опытные работники, которые передают знания, принципы, отношения молодым. И когда ребята приходят, приятно видеть и слышать, что во главе угла у них стоит именно дело и идея, а не какие-то преференции», — рассказал Валерий Черников.

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Флешмобы, фестивали, выставки — вот только небольшой перечень мероприятий, которые проходят в Смоленской области сегодня, 12 апреля, к 55-летию первого полета человека в космос.

Основные мероприятия проходят в Смоленске и Гагарине. Так, в областном центре на площади Ленина состоялся танцевальный флешмоб. В массовой акции приняли участие несколько десятков молодых людей: участники флешмоба выстроились на площади в слово «Гагарин», а затем, также в танце, составили слова «Космос» и «Ура». Флешмоб продолжался три минуты, а затем в небо были запущены воздушные шары.

Накануне, 11 апреля, в культурно-досуговом центре «Губернский» к 55-летию полета человека в космос открылась двухдневная интерактивная выставка «Станция «Роботы». Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», на выставке, открытой специально для смоленских школьников, действует восемь секций. Гости выставки знакомятся с робототехникой, историей ее возникновения и развития. Желающие имеют возможность управлять роботами. Особенный интерес вызывала станция «3D-мир» — на ней все школьники могли оказаться в виртуальной реальности и с помощью 3D-ручки сделать себе сувенир. На станции «Автостоп по галактике» дети проводили марсоход по специально подготовленной трассе. Самым популярным у школьников стал полутораметровый робот Промобот, который рассказывал гостям выставки о космосе.

Сегодня же, 12 апреля, в Гагарине, на базе Объединенного мемориального музея Ю. А Гагарина состоялась интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты».

12 апреля, в 14:00, родной город первого космонавта Земли — Гагарин — стал участником общероссийской акции «Подними голову», организованной Госкорпорацией «Роскосмос». На Красной площади города Гагарина участники масштабного флешмоба одновременно отпустили в небо около тысячи воздушных шаров с символикой 55-летия первого полета и девизом «Подними голову!» — в память о подвиге Юрия Гагарина.

На площади же состоялось и вручение наград победителям эстафеты — награды вручали известные спортсмены хоккеист Алексей Катасонов и чемпионка мира по легкой атлетике, чемпионка Олимпийских игр Татьяна Лебедева.

Здесь же, на Красной площади, установлена инсталляция «Гагаринский старт» — макет ракеты с кнопкой «Я люблю космос» и светодиодным табло. Кнопку может нажать каждый участник акции, а позже по числу нажатий будет подсчитано, в каком регионе праздник отметили наиболее массово.

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55-летие полёта Юрия Гагарина в космос в Казани отметили масштабной акцией: КНИТУ-КАИ присоединился ко всероссийскому флешмобу «Подними голову!». На площадке между вторым и восьмым зданиями КНИТУ-КАИ на улице Четаева развернулось праздничное действо. Здесь же расположился легендарный «Гагаринский старт» и знаменитый «Восток», с большой красной кнопкой, нажав на которую, каждый сможет заявить: «Я люблю космос». Организаторы сообщают, что акция продлится до 30 апреля. Кульминацией мероприятия стал запуск в небо шаров с символикой «Год Гагарина».

Сегодня же госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев, находящийся в отпуске в Чехии, принял участие в возложении цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину, установленному перед аэропортом Карловых Вар. Об этом сообщается на официальном сайте республики. В церемонии возложения цветов участвовали генеральный консул РФ в Карловых Варах Михаил Леденев, летчик-космонавт России Сергей Волков с супругой и двумя сыновьями. Сергей Волков с сентября 2015 года в течение 182 суток работал на орбите в качестве командира экипажа космического корабля «Союз ТМА-18М», вернулся на землю в начале марта этого года и в настоящее время проходит курс реабилитации в санатории.

Памятник Юрию Гагарину первоначально был установлен в 1975 году в центре Карловых Вар перед входом в Гейзерную колоннаду, которая была названа именем Юрия Гагарина. В 1992 году городскими властями было принято решение перенести памятник на площадь перед Карловарским международным аэропортом в Ольшовых Вратах. Монументальный бронзовый памятник высотой 320 см изображает космонавта Юрия Гагарина в серебряном скафандре. Карловарская скульптура была единственным памятником Юрию Гагарину в бывшей Чехословакии. Авторы — скульпторы из Карловых Вар Антонин Кухарж и Гизела Зуброва-Кухаржова. Юрий Гагарин в 1966 году отдыхал в одном из санаториев Карловых Вар.

Читайте подробнее: День космонавтики: в Казани — флешмоб, в Карловых Варах — возложение цветов

В День космонавтики 12 апреля 2016 года жители Кирова смогли попробовать космическое питание. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в музее авиации и космонавтики им. К. Э. Циолковского, состоялась презентация аппарата космического питания.

Киров стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где был установлен аппарат космического питания. Во время презентации пища космонавтов вызвала интерес у посетителей музея. Особой популярностью пользуются борщ и мясное пюре.

Кроме того, в музее начали работу две выставки. На первой — «Краски Земли» — представлены фотоснимки, выполненные Олегом Артемьевым, космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», Героем России.

На второй — «Сын России» — представлены материалы, которые позволяют шире представить образ Юрия Гагарина, увидеть его в кругу семьи и друзей, а также в рядах Первого отряда советских космонавтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2016 года отмечается 55 лет со дня первого полёта человека в космос. Кроме того, в этот же день отмечается 35 лет со дня первого полёта в космос Виктора Савиных, сотого космонавта планеты, дважды Героя Советского Союза, почётного гражданина Кирова и Кировской области.

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Грандиозным флешмобом отметили жители Перми 55-летие со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. Ровно в 14:00 местного времени (12:00 мск) на площади перед памятником Героям фронта и тыла одновременно в небо поднялись 3 тысячи воздушных шаров с символикой памятной даты. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции Роскосмоса «Подними голову». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пермском Центре по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики, участниками стали не только школьники и студенты города, но и работники ОАО «Протон-ПМ» — пермского предприятия, выпускающего ракетную технику. Кроме них, было немало жителей, которые специально приехали, чтобы принять участие в праздничном действе. В результате желающих выпустить в небо воздушный шар оказалось гораздо больше, чем самих воздушных шаров, но это не испортило настроения участников акции.

Здесь же, на площади, еще 11 апреля установлена инсталляция «Гагаринский старт», представляющая собой макет ракеты с кнопкой «Я люблю космос» и светодиодным табло. В Перми все желающие могут нажать на кнопку вплоть до 26 апреля. В Роскосмосе обещают, что суммируют количество нажатий в каждом городе страны, принявших участие в этом своеобразном состязании, и выяснят, какой регион России больше всего любит космос.

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В Башкирии вспоминают о вкладе республики в дело освоения космоса и сожалеют, что проект «Буран» был закрыт.

На курортах Башкирии космонавты проходят реабилитацию, на орбиту будет поставляться башкирский мёд в тюбиках, а когда-то давно космонавты в космических кораблях брились электробритвой «Агидель», и у республики мог быть свой космонавт-башкир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городах и селах Башкирии 12 апреля в праздновании Дня космонавтики приняли участие космонавты, студенты, школьники, представители общественных организаций. В самой масштабной акции, посвящённой 55-летию полёта Юрия Гагарина, в небо над Уфой было выпущено три тысячи воздушных шаров. В микрорайоне Сипайлово Уфы у мемориальной доски Юрию Гагарину состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

«В Сипайлово любят Гагарина, у нас есть улица имени Гагарина, на ней находится дом, фасад которого украшает огромный портрет Гагарина, есть мемориальная доска в его честь, — гордятся жители микрорайона. — А в центре города, под носом у мэрии, на остановке «Горсовет» кинотеатр имени Гагарина превратили в ночной клуб».

По словам представителей администрации Октябрьского района Уфы, первому полёту человека в космос посвящаются тематические выставки, проводятся литературные встречи и вечера памяти. Не так давно ученики гимназии №93 встречались с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Владимиром Ковалёнком, а также с помощью телемоста выходили на связь с его родной школой в Белоруссии. В 2012 году в Уфе возродили соревнования по баскетболу на Кубок имени Гагарина среди учащихся. Команда девушек школы №159 одержала победу в городском первенстве, теперь им предстоит отстаивать честь столицы на республиканских состязаниях. В апреле 2016 года в Октябрьском районе произошло очередное знаковое событие — открытие Центра поддержки технического образования школьников «Гагарин-центр», являющегося современной научно-образовательной, проектно-моделирующей и технической площадкой, созданной для внедрения системы дополнительного образования школьников города.

«Не первый год в городах и районах Башкирии проводится и Гагаринская олимпиада школьников, Республиканский детско-юношеский фестиваль «Гагаринские дни», открытый городской конкурс детского технического творчества «Космо-Арт», митинг-концерт «Школьники Уфы салютуют космонавтам», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе главы РБ. — Почетными гостями мероприятий стали президент Федерации космонавтики России, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Ковалёнок; Герой России, лётчик-космонавт ФКА «Роскосмос» Сергей Ревин; Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Александр Баландин».

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