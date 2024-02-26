Материалы с тегом «Владимир Соловьев»
Первый танк M1 Abrams уничтожен на авдеевском направлении в зоне СВО
На авдеевском направлении ВС России подбили американский танк M1 Abrams. Видео уничтожения боевой машины опубликовал журналист Владимир Соловьёв в Telegram-канале. На кадрах, полученных с помощью дрона, видно, как американский танк горит в поле в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ на...
26 февраля 2024
Обвиняемого в покушении на Соловьёва отправили на принудительное лечение
Второй Западный окружной военный суд постановил отправить на принудительное лечение фигуранта дела по подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева — 43-летнего Василия Стрижакова, сообщил ТАСС. «Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в...
16 ноября 2023
Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Соловьёва
Обвиняемый по делу о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин заявил, что телеведущего планировали убить из-за активной поддержки специальной военной операции России на Украине. «Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать в...
13 ноября 2023